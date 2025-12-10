Kralj poletov Domen Prevc ima po novem zelo drago in prestižno uro

Slovenski skakalec Domen Prevc, svetovni rekorder v poletih in trenutno vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, je po več mesecih čakanja prejel prestižno uro znamke Rolex. Gre za prav poseben model te znamke, ki več kot pritiče našemu skakalnemu šampionu.

V zabavnem posnetku, ki ga je nedavno objavil slovenski vplivnež na svojem Instagram profilu 15cez, se je Domen Prevc pohvalil, da je pravkar postal ponosen lastnik ure rolex air king.

Ta model ure je več kot primeren za Prevca, saj jo je švicarska znamka zasnovala med drugo svetovno vojno za letalske pilote, naš skakalec pa slovi kot izjemen letalec, ki je v Planici letos z 254,5 metra postavil tudi svetovni rekord v smučarskih poletih.

"Veš kaj sem slučajno danes ravnokar šel iskat? Air king. Mister king," se je v videu pohvalil Prevc. Kasneje je pojasnil, da je bila po marcu (takrat je tudi postavil svetovni rekord) prva stvar, ki jo je naredil, ta, da je naročil omenjeno uro, in to v družbi japonskega skakalca Rjojuja Kobajašija.

Foto: Malalan/posnetek zaslona Zakaj je tako dolgo čakal na uro? Prevc tega ne pojasni, a gre za znano dejstvo, da je nekatere Rolexove modele izjemno težko dobiti pri uradnih prodajalcih po uradnih cenah, ponavadi je brez poznanstev treba nanje čakati po več mesecev, v nekaterih primerih celo let.

Ura rolex air king pri uradnem prodajalcu pri nas stane 7.850 evrov, še veliko višjo ceno pa ima zaradi velikega povpraševanja na sivem trgu.