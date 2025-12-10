Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

10. 12. 2025
21.23

Hčerka Dwayna Johnsona javno potrdila zvezo z dekletom

Dwayne Johnson v družbi hčere Simone Johnson na eni izmed nedavnih premier. Na levi je rokoborka in partnerka Simone, Tatyanna Dumas.

Dwayne Johnson v družbi hčere Simone Johnson na eni izmed nedavnih premier. Na levi je rokoborka in partnerka Simone, Tatyanna Dumas.

Foto: Profimedia

Štiriindvajsetletna Simone Johnson, najstarejša hči hollywoodskega zvezdnika Dwayna The Rocka Johnsona, je na družbenem omrežju prvič javno pokazala svoje dekle, kolegico rokoborko Tatyanno Dumas, in z objavo potrdila njuno ljubezensko razmerje.

Simone Alexandra Garcia Johnson, 24-letna najstarejša hči nekdanjega rokoborca WWE in hollywoodskega zvezdnika Dwayna The Rocka Johnsona, je na družbenem omrežju delila intimno objavo, s katero je potrdila razmerje z rokoborko Tatyanno Dumas.

V zadnji združeni objavi je s posnetkom, na katerem si izmenjujeta poljube in objeme, Simone zdaj tudi uradno potrdila zvezo s svojim dekletom. Romantično objavo je pospremila tudi s pesmijo Everything is Romantic pevke Charli XCX. Ob objavi je zapisano: "Od prvega dne do vsega, česar čas ne more izbrisati."

Koliko časa sta Simone in Tatyanna že v razmerju, ni znano, zelo verjetno pa je, da ste se spoznali na delovnem mestu. Na romanco sta namignili že pretekli mesec z opisom skupnega profila na družbenem omrežju Instagram: "Dve duši. Ena zgodba. Raziskovanje življenja, kot da bi bilo to glavni dogodek."

Hčerka The Rocka je šla po stopinjah svojega očeta, dedka in pradedka ter leta 2020 podpisala pogodbo z WWE in se podala na pot profesionalne rokoborke. Simone Johnson je hčerka Dwayna Johnsona, ki jo ima iz zakona z nekdanjo ženo Dany Garcia.

