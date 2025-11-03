Potem ko je v eni od svojih zadnjih objav potrdila govorice, da je srečno zaljubljena , je Jennifer Aniston zdaj objavila še prvo skupno fotografijo z novim izbrancem. Gre za hipnoterapevta Jima Curtisa, ki je hollywoodski zvezdnici povrnil vero v ljubezen.

Z objavo prve skupne fotografije na družbenih omrežjih je Jennifer Aniston svojemu partnerju izrekla čestitke ob praznovanju rojstnega dne. "Vse najboljše, moja ljubezen. Srečna," je zapisala 56-letna igralka ter s tem dokončno potrdila, da je spet srečna v ljubezni in da svojega izbranca ne skriva več.

Govorice, da se med njima nekaj plete, so se sicer razširile v poletnih mesecih, ko so ju skupaj opazili v luksuznem hotelu v severni Kaliforniji, nato pa še na dopustu na Majorki. Tako imenovani spletni detektivi so takrat hitro ugotovili, da gre za hipnoterapevta Jima Curtisa, ki mu igralka sledi na družbenih omrežjih in všečka njegove objave.

Dvomov, da je zaljubljena, ni več

Curtis se sicer opisuje kot "učitelj preobrazbe in hipnoterapevt", svojo metodo terapije pa opisuje s skovanko "hipnoizpolnitev", ki po njegovih besedah ljudem pomaga "osvoboditi se svoje preteklosti in ustvariti povsem novo realnost z močnimi vezmi ljubezni".

Da ga pozna, je bilo iz Jenniferinih objav razvidno že večkrat, maja je na Instagramu objavila njegovo knjigo o moči manifestacije, že aprila pa je povedala, da je s pomočjo hipnoze premagala strah pred letenjem. Pred dobrim mesecem je objavila tudi fotografijo, na kateri so ga njeni sledilci hitro prepoznali, in dokončno potrdila, da skupaj preživljata čas tudi zasebno.

