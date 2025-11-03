Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
13.29

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hollywood igralka ljubezen ljubezen Jennifer Aniston

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 13.29

15 minut

Jennifer Aniston novega izbranca ne skriva več

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jennifer Aniston | Pred Curtisom je bila Jennifer Aniston v dolgoletni zvezi z Justinom Therouxem, kar je bila njena zadnja potrjena zveza. | Foto Guliverimage

Pred Curtisom je bila Jennifer Aniston v dolgoletni zvezi z Justinom Therouxem, kar je bila njena zadnja potrjena zveza.

Foto: Guliverimage

Potem ko je v eni od svojih zadnjih objav potrdila govorice, da je srečno zaljubljena, je Jennifer Aniston zdaj objavila še prvo skupno fotografijo z novim izbrancem. Gre za hipnoterapevta Jima Curtisa, ki je hollywoodski zvezdnici povrnil vero v ljubezen.

Z objavo prve skupne fotografije na družbenih omrežjih je Jennifer Aniston svojemu partnerju izrekla čestitke ob praznovanju rojstnega dne. "Vse najboljše, moja ljubezen. Srečna," je zapisala 56-letna igralka ter s tem dokončno potrdila, da je spet srečna v ljubezni in da svojega izbranca ne skriva več.

Govorice, da se med njima nekaj plete, so se sicer razširile v poletnih mesecih, ko so ju skupaj opazili v luksuznem hotelu v severni Kaliforniji, nato pa še na dopustu na Majorki. Tako imenovani spletni detektivi so takrat hitro ugotovili, da gre za hipnoterapevta Jima Curtisa, ki mu igralka sledi na družbenih omrežjih in všečka njegove objave.

Dvomov, da je zaljubljena, ni več

Curtis se sicer opisuje kot "učitelj preobrazbe in hipnoterapevt", svojo metodo terapije pa opisuje s skovanko "hipnoizpolnitev", ki po njegovih besedah ljudem pomaga "osvoboditi se svoje preteklosti in ustvariti povsem novo realnost z močnimi vezmi ljubezni".

Da ga pozna, je bilo iz Jenniferinih objav razvidno že večkrat, maja je na Instagramu objavila njegovo knjigo o moči manifestacije, že aprila pa je povedala, da je s pomočjo hipnoze premagala strah pred letenjem. Pred dobrim mesecem je objavila tudi fotografijo, na kateri so ga njeni sledilci hitro prepoznali, in dokončno potrdila, da skupaj preživljata čas tudi zasebno.

Preberite tudi: 

Jennifer Aniston, Jim Curtis
Trendi Končno je potrdila govorice: Jennifer Aniston je zaljubljena
Jim in Jen
Trendi To naj bi bil novi izbranec Jennifer Aniston
Igor Mikič, Polona Kranjc
Trendi Slovenska resničnostna zvezdnika sta se razšla
Hollywood igralka ljubezen ljubezen Jennifer Aniston
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.