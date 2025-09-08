Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
10.54

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Jim Curtis zveza Jennifer Aniston

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 10.54

27 minut

Končno je potrdila govorice: Jennifer Aniston je zaljubljena

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Jennifer Aniston, Jim Curtis | Avgusta so ju ujeli, ko sta odhajala iz restavracije v Malibuju. | Foto Profimedia

Avgusta so ju ujeli, ko sta odhajala iz restavracije v Malibuju.

Foto: Profimedia

Hollywoodska zvezdnica je z objavo na Instagramu potrdila, da je v zvezi z moškim, o katerem se je že nekaj časa šušljalo.

Julija so izbruhnile govorice, da je igralka Jennifer Aniston sveže zaljubljena, potem ko so jo na Majorki opazili v družbi hipnoterapevta Jima Curtisa. Pozneje so ju skupaj ujeli še nekajkrat, zdaj pa je 56-letna igralka te govorice diskretno potrdila z objavo na Instagramu.

Objavila je niz fotoutrinkov, s katerimi se je poslovila od letošnjega poletja, in ob njih zapisala: "Hvala, poletje." Na fotografijah med drugim pozira z bližnjimi prijatelji, kot so Courteney CoxSandra Bullock, Adam Sandler in Jason Bateman, na 17. fotografiji pa je s hrbta posnet Curtis med opazovanjem sončnega zahoda.

Njeni pozorni sledilci so fotografijo, skrito v nizu drugih, hitro opazili in se oglasili s komentarji, kot so "Vsi smo čakali na to objavo", "Si mislila, da ne bomo opazili?" in "Lepo te je videti srečno".

Kdo je Jim Curtis?

Jim Curtis se opisuje kot "učitelj preobrazbe in hipnoterapevt", svojo metodo terapije pa opisuje s skovanko "hipnoizpolnitev", ki po njegovih besedah ljudem pomaga "osvoboditi se svoje preteklosti in ustvariti povsem novo realnost z močnimi vezmi ljubezni".

Jennifer Aniston je na poznanstvo z njim namignila že nekajkrat, maja letos je na Instagramu objavila njegovo knjigo o moči manifestacije, že aprila pa nanj namignila, ko je povedala, da je s pomočjo hipnoze premagala strah pred letenjem.

Oglejte si še:

Jim in Jen
Trendi To naj bi bil novi izbranec Jennifer Aniston
Manja Stević, voditeljica
Trendi Voditeljica Planet TV je spet našla srečo v ljubezni
Tom Cruise in Ana de Armas
Trendi Fotografije razkrivajo: Tom Cruise in Ana de Armas sta par
Jim Curtis zveza Jennifer Aniston
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.