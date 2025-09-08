Hollywoodska zvezdnica je z objavo na Instagramu potrdila, da je v zvezi z moškim, o katerem se je že nekaj časa šušljalo.

Julija so izbruhnile govorice, da je igralka Jennifer Aniston sveže zaljubljena, potem ko so jo na Majorki opazili v družbi hipnoterapevta Jima Curtisa. Pozneje so ju skupaj ujeli še nekajkrat, zdaj pa je 56-letna igralka te govorice diskretno potrdila z objavo na Instagramu.

Objavila je niz fotoutrinkov, s katerimi se je poslovila od letošnjega poletja, in ob njih zapisala: "Hvala, poletje." Na fotografijah med drugim pozira z bližnjimi prijatelji, kot so Courteney Cox, Sandra Bullock, Adam Sandler in Jason Bateman, na 17. fotografiji pa je s hrbta posnet Curtis med opazovanjem sončnega zahoda.

Njeni pozorni sledilci so fotografijo, skrito v nizu drugih, hitro opazili in se oglasili s komentarji, kot so "Vsi smo čakali na to objavo", "Si mislila, da ne bomo opazili?" in "Lepo te je videti srečno".

Kdo je Jim Curtis?

Jim Curtis se opisuje kot "učitelj preobrazbe in hipnoterapevt", svojo metodo terapije pa opisuje s skovanko "hipnoizpolnitev", ki po njegovih besedah ljudem pomaga "osvoboditi se svoje preteklosti in ustvariti povsem novo realnost z močnimi vezmi ljubezni".

Jennifer Aniston je na poznanstvo z njim namignila že nekajkrat, maja letos je na Instagramu objavila njegovo knjigo o moči manifestacije, že aprila pa nanj namignila, ko je povedala, da je s pomočjo hipnoze premagala strah pred letenjem.

