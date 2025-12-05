Oven

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet. Pričakujte finančno izboljšanje.

Bik

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni in četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem.

Dvojčka

Samski pričakujte družabno popoldne. Spoznali boste nove ljudi, s katerimi boste lahko v prihodnosti gradili na odnosih. Naravnani boste k iskanju ljubezni. Povabila na zmenek lahko pričakujete tudi danes. Vezanim pa dan ne bo najbolj naklonjen, saj bosta s partnerjem oddaljena čustveno ali fizično.

Rak

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe.

Lev

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni. Zaželeli si boste ponovnega srečanja z neko osebo.

Devica

Končno se vam obetajo prave priložnosti na poslovnem področju. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga! Izkoristite dan za reševanje težav. Vaša odločitev bo vsekakor dobra, le ne dovolite, da bi drugi vplivali nanjo. Bodite odločni.

Tehtnica

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče, obenem pa tudi malce strašljivo. Ne boste želeli izpustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Škorpijon

Sprostili boste določene blokade, ki vas že dalj časa omejujejo. Vendar pa vam bo to vzelo precej energije, zato se boste čez dan pomikali počasi in utrujeno. Pokažite malce več življenja, saj se boste teh blokad tako rešili veliko hitreje in čas bo za nove cilje ter načrte. To pa vsekakor potrebujete.

Strelec

Dan boste začeli zelo optimistično, a se bo nadaljeval bolj žalostno, saj se boste nalezli prijateljeve slabe volje. Zvečer si boste zopet dovolili začutiti optimizem in vsaj za trenutek se boste nehali ubadati s prihodnostjo. Večer bo minil v znamenju novih načrtov. Sklenili boste tudi novo poznanstvo.

Kozorog

V tem času boste zelo zaposleni, želeli boste priti v stik z ostalimi. Obetajo se vam številni telefonski klici, spletna sporočila, srečanja, opravki in razprave, kar vas bo spravilo v stik z drugimi. Kdo ve, vsi ti socialni stiki bi vas lahko pripeljali do neke osebe, v katero ste že nekaj časa zaljubljeni.

Vodnar

Ozrite se naokoli in odkrili boste lepoto v vašem življenju. Znali boste ceniti tiste, ki so vam blizu. Ob istem času pa bo vse dobilo dodatno vrednost, čustva bodo postala še bolj pomembna. Vsekakor morate paziti, da ne boste porabili preveč sredstev samo zato, da bi na neko osebo naredili vtis.

Ribi

Osredotočite se na svoje delo, tudi če vam bo težko. Čas ne bo primeren za sanjarjenje in zidanje gradov v oblakih, saj bi vam danes že ena sama napaka lahko prinesla veliko težav. Prednost dajte lažjim nalogam in najnujnejšim opravkom, da vam ne bo zmanjkalo časa zanje. Ničesar ne prelagajte na jutri.