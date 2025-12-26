Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
26. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
obleke novo leto prazniki prazniki nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik

Petek, 26. 12. 2025, 4.00

7 ur, 1 minuta

Kaj obleči za silvestrovanje? Tako boste še posebej izstopali.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Novo leto je skoraj tu, zato se že marsikdo pripravlja na praznovanje, kar vključuje tudi stajling, s katerim se bomo poslovili od starega in vstopili v novo leto. Letos ne bo poudarek le na bleščicah, temveč tudi na preprostih krojih, ki bodo poudarili silhueto vsakega telesa. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšne obleke bodo ob koncu leta še posebej izstopale.

Minimalistične elegantne obleke 

Minimalizem v prazničnem času pomeni čiste linije, kakovostne materiale in premišljene detajle. Enostavne obleke v nevtralnih odtenkih, kot so črna, bež, bela ali temnosiva, delujejo brezčasno in zelo elegantno. Takšni modeli ne potrebujejo veliko dodatkov, pogosto zadostujejo že dobri čevlji in urejeni lasje. 

Fotogalerija
1
 / 9

Rdeče obleke, ki poudarijo ženstvenost 

Rdeča ostaja klasika prazničnega obdobja, vendar v sodobnih, bolj umirjenih izvedbah. Namesto izrazito bleščečih materialov so v ospredju mehkejše tkanine in preprosti kroji, ki poudarijo silhueto na eleganten način. Rdeča obleka je lahko zelo ženstvena, če je kombinirana s preprostimi dodatki in minimalističnimi ličili. 

Fotogalerija
1
 / 7

Bleščeče obleke za vse, ki želite izstopati 

Za tiste, ki praznike dojemate kot priložnost za nekaj bolj drznega, so bleščeče obleke še vedno odlična izbira. Ključ je v ravnovesju: če je obleka izrazita, naj bo preostanek stajlinga bolj umirjen. Preprost kroj in nevtralni dodatki poskrbijo, da bleščice delujejo elegantno in ne pretirano. 

Fotogalerija
1
 / 8

Žametne obleke za pridih luksuza 

Žamet je material, ki sam po sebi deluje bogato in prestižno. Obleke iz žameta so idealne za hladnejše zimske večere, saj združujejo toplino in eleganco. Globoki odtenki, kot so temnozelena, bordo ali temnomodra, bodo naredili stajling zares glamurozen. 

Fotogalerija
1
 / 6

Satenaste obleke za občutek lahkotnosti in glamurja 

Saten je klasična izbira za novoletne večere, saj obleki daje sijaj in občutek luksuza brez preveč bleščanja. Satenaste obleke v pastelnih, nevtralnih ali globokih tonih so zares vsestranske. Lahko jih kombinirate z diskretnimi sandali ali minimalističnimi salonarji, da ohranite prefinjenost in ženstvenost. 

Fotogalerija
1
 / 6

Za vse, ki ne nosite oblek  

Elegantni pajaci so odlična alternativa klasičnim oblekam in vsako leto bolj priljubljeni. Najdemo jih tako v minimalističnih kot tudi bolj svečanih različicah, pogosto z lepo poudarjenim pasom ali odprtim hrbtom. Pajac je idealna izbira za vse, ki želite praznični videz, a se v oblekah ne počutite najbolj domače. 

Fotogalerija
1
 / 6

Preberite še:

Lea Prešern
Trendi Psihoterapevtka Lea Prešern: “Ob praznikih se največ primerjamo in ravno takrat najbolj trpimo.”
prazniki, darila, božič
Trendi To so najpogostejše napake pri kupovanju prazničnih daril
čaj
Trendi Kako okrepiti imunski sistem v zimskih dneh? Razkrivamo priročne in učinkovite nasvete.
obleke novo leto prazniki prazniki nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.