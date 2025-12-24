Klakočar Zupančič: Skupna vizija mora biti država za razvijanje potencialov vsakega

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v praznični poslanici izpostavila, da so v času nemira in negotovosti prazniki opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Spomnila je na doseženo v letu 2025, a poudarila, da še nismo na cilju. Skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo popolnoma razvije svoje potenciale, meni.

Predsednica DZ je v praznični poslanici, v torek zvečer objavljeni na Televiziji Slovenija, dejala, da je praznični čas dragocen trenutek leta, ko nastopi čas za pogled nazaj na prehojeno pot ter razmislek o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto.

Po njeni oceni je Slovenija kot skupnost leto 2025 preživela dokaj mirno, doseženih pa je bilo nekaj pomembnih ciljev, predvsem na področju skrbi za najbolj ranljive skupine, plač zaposlenim za opravljeno delo in na indeksu zaznavanja korupcije. "Slovenija se je postavila na svetovni zemljevid kot aktivna zagovornica miru in reševanja konfliktov po mirni poti, pri tem pa ne delamo razlik zaradi političnega pragmatizma ali interesov tistih, ki konflikte spodbujajo zaradi lastnih materialnih koristi," je izpostavila Klakočar Zupančič.

Nismo še na cilju

Opomnila pa je, da vsi dosežki ne smejo zamegliti dejstva, da še nismo na cilju. "Napake, ki smo jih storili v preteklosti, je treba analizirati in jih po najboljših močeh popraviti, kajti naša skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo brez izjem popolnoma razvije svoje potenciale," je poudarila.

Obenem je opozorila, da so izključevanje posameznikov ali skupin, strašenje in spodbujanje sovraštva ter delitev po kateremkoli kriteriju zavržna dejanja, ki v naši skupnosti ne smejo imeti domovinske pravice.

Prazniki kot opomin na vrednote miru, sočutja in razumevanja

V času nemira in negotovosti so tako prihajajoči prazniki po besedah Klakočar Zupančič toliko pomembnejši opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja.

To naj bo obdobje, ko si vzamemo več časa drug za drugega, izkoristimo priložnost za srečanja, za katera čez leto morda ni bilo dovolj časa, je na srce položila državljanom. "Naj bodo to dnevi bližine, pogovorov, iskrenih misli in drobnih dejanj, pozornosti, ki bogatijo naše odnose in krepijo občutek skupnosti," je pozvala predsednica DZ. Zahvalila pa se je tudi vsem, ki bodo v tem času opravljali svoje delo in skrbeli za druge.

"Spoštovane državljanke in državljani, želim vam božično praznovanje, polno topline, miru in bližine, v novem letu pa obilo zdravja, zagnanosti in navdiha za osebno rast, ki je najboljši temelj tudi za rast in blaginjo naše skupnosti," je poslanico sklenila Klakočar Zupančič.