K. M.

13. 1. 2026,
15.28

žrtve tragedija Crans Montana

Mati natakarice, ki je umrla v švicarskem baru: Našli so jo pred zaklenjenimi vrati

Carns-Montana | Cyane so pokopali prejšnjo soboto v francoskem mestu Sète. | Foto X/@SirenesFR

Cyane so pokopali prejšnjo soboto v francoskem mestu Sète.

Foto: X/@SirenesFR

Oče in mati 24-letne Cyane Panine, natakarice, ki je umrla v požaru na silvestrovo v baru Le Constellation v Crans-Montani v Švici, sta spregovorila o zadnjih trenutkih svoje hčerke. Kot sta povedala, je 24-letnica poskušala pobegniti skozi zasilni izhod, vendar so bila vrata zaklenjena, je poročal belgijski HLN.

Cyane, ki je na silvestrovo delala v baru, je dobro poznala območje in je takoj stekla proti zasilnemu izhodu v kleti, v upanju, da bo rešila sebe in druge goste. Njena prijatelja sta kasneje staršema, Astrid in Jérômu, povedala, da sta jo našla nezavestno pred vrati, potem ko jima je uspelo vdreti od zunaj.

"Izvlekla sta jo ven," je povedala Astridina mama. Čeprav je bila nezavestna, je bila še živa. Povedala sta, da sta jo odpeljala v bližnji bar, kjer sta jo 40 minut oživljala, a žal neuspešno.

Cyane so pokopali prejšnjo soboto v francoskem mestu Sète.

"Zakaj so bila vrata zaklenjena?"

Starša ne moreta razumeti, zakaj je bil zasilni izhod zaklenjen. "Lastnik se je bal, da bodo ljudje prišli noter, ne da bi plačali," je povedala Astrid.

"Če najem mize stane tisoč evrov, bi lahko imeli tudi varnostnika, ki bi odprl vrata, in vsi otroci bi prišli ven. Morda potem ne bi bilo smrtnih žrtev," je dodala.

Čas za žalovanje in jezo

Takoj po nesreči sta Astrid in Jérôme z drugo hčerko odpotovala v Švico, da bi identificirala truplo in uredila prevoz posmrtnih ostankov v Francijo.

"Bila je kot sončni žarek," je povedal oče Jérôme. "Za naju sonce ni vzšlo od začetka leta 2026. Obstaja čas za žalovanje ter čas za odgovornost in jezo. Mislim, da bo jeza kmalu prevladala."

V požaru v Crans-Montani je umrlo 40 ljudi, 116 pa jih je bilo ranjenih.

Ne spreglejte
