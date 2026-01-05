Po požaru v Crans-Montani so v Italijo prepeljali trupla petih najstnikov

Trupla petih od šestih državljanov Italije, ki so umrli v četrtkovem požaru v priljubljenem lokalu v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, so danes prepeljali v Italijo. V požaru je skupno umrlo 40 ljudi, vse pa so po navedbah švicarske policije tudi identificirali. Trenutno medtem še vedno poskušajo identificirati šest od 119 ranjencev.

Krste s petimi najstniki so v jutranjih urah prepeljali iz pogrebnega centra v Sionu na jugozahodu Švice do tamkajšnjega letališča, kjer so jih natovorili na italijansko transportno letalo C130, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa že pristalo na letališču Milano Linate, od koder bodo štiri krste prepeljali v Milano, Bologno in Genovo. Peto krsto bodo z letalom odpeljali v prestolnico Rim.

Po navedbah policije so identificirali vse smrtne žrtve požara, med katerimi so mnoge mlajše od 18 let. Med smrtnimi žrtvami je 21 državljanov Švice in državljan s francosko-švicarskim dvojnim državljanstvom ter 18 tujih državljanov. Najmlajši žrtvi sta 14-letna Švicarka in 14-letni Francoz, poroča britanski BBC.