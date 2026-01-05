Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
13.44

žrtve zabava mladoletnik požar nesreča nesreča Crans Montana

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 13.44

53 minut

Po požaru v Crans-Montani so v Italijo prepeljali trupla petih najstnikov

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Crans Montana, Švica | Četrtkov požar sredi novoletne zabave v priljubljenem lokalu Le Constellation je skupno zahteval 40 smrtnih žrtev, še 119 ljudi je bilo ranjenih. Številni med njimi imajo hude opekline, nekatere pa so na zdravljenje že prepeljali v tujino. | Foto Reuters

Četrtkov požar sredi novoletne zabave v priljubljenem lokalu Le Constellation je skupno zahteval 40 smrtnih žrtev, še 119 ljudi je bilo ranjenih. Številni med njimi imajo hude opekline, nekatere pa so na zdravljenje že prepeljali v tujino.

Foto: Reuters

Trupla petih od šestih državljanov Italije, ki so umrli v četrtkovem požaru v priljubljenem lokalu v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, so danes prepeljali v Italijo. V požaru je skupno umrlo 40 ljudi, vse pa so po navedbah švicarske policije tudi identificirali. Trenutno medtem še vedno poskušajo identificirati šest od 119 ranjencev.

Krste s petimi najstniki so v jutranjih urah prepeljali iz pogrebnega centra v Sionu na jugozahodu Švice do tamkajšnjega letališča, kjer so jih natovorili na italijansko transportno letalo C130, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa že pristalo na letališču Milano Linate, od koder bodo štiri krste prepeljali v Milano, Bologno in Genovo. Peto krsto bodo z letalom odpeljali v prestolnico Rim.

Po navedbah policije so identificirali vse smrtne žrtve požara, med katerimi so mnoge mlajše od 18 let. Med smrtnimi žrtvami je 21 državljanov Švice in državljan s francosko-švicarskim dvojnim državljanstvom ter 18 tujih državljanov. Najmlajši žrtvi sta 14-letna Švicarka in 14-letni Francoz, poroča britanski BBC.

žrtve zabava mladoletnik požar nesreča nesreča Crans Montana
