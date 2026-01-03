Lastnika bara Le Constellation v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, francosko-korziški par Jacques Moretti in Jessica Moretti, sta preživela tragični požar, ki je na silvestrovo zahteval najmanj 47 življenj, a sta, kot pravijo prijatelji, "popolnoma strta".

Par je leta 2015 prevzel zapuščen lesen bar na 2400 metrih nadmorske višine in ga z lastnimi rokami prenovil v priljubljeno prizorišče za zabave. Jacques Moretti, znan kot spretni obrtnik, je osebno sodeloval pri prenovi prostora. Poleg bara Le Constellation ima par v regiji v lasti še dve restavraciji, Sensa in Le Vieux Chalet.

Požar je na silvestrovo izbruhnil okoli 1.30 zjutraj v prenatrpani kleti bara, potem ko so natakarice s škropilnicami prižgale steklenice šampanjca. Plameni so se razširili na nizko, vnetljivo stropno oblogo iz poliuretanske pene in se razširili v samo dveh minutah.

Težava je bila v tem, da je bil edini izhod iz lokala ozko stopnišče, brez vidnih zasilnih izhodov ali gasilnih aparatov. Med žrtvami so bili tudi zaposleni v baru.

Lastnik je povedal: "Ne moremo jesti ali spati."

Prvič po tragediji je javno spregovoril lastnik bara Jacques Moretti. V kratkem telefonskem intervjuju za švicarski portal 20 Minuten je povedal, da z ženo preživljata izjemno težko obdobje.

"Ne moremo jesti ali spati. Počutimo se zelo slabo," je dejal Moretti, ki ni želel dati podrobnejšega intervjuja.

Poudaril je, da v celoti sodelujejo s pristojnimi službami. "Storili bomo vse, da bi osvetlili vzrok požara. Počnemo vse, kar je v naši moči. Vključeni so tudi naši odvetniki," je dejal.

Preiskujejo uporabo prepovedane izolacije

Moretti je dodal, da je bil objekt v zadnjih desetih letih deležen treh inšpekcijskih pregledov in da je bilo po njegovih besedah ​​vse izvedeno "v skladu z veljavnimi predpisi".

Njegova žena Jessica Moretti, hči izkušenega gasilca iz Cannesa, ki je med požarom utrpela hude opekline roke, je bila medtem že odpuščena iz bolnišnice.

Švicarske oblasti preiskujejo morebitne nepravilnosti pri obnovi lokala, vključno z uporabo prepovedane izolacije, ki pri gorenju sprošča strupene pline. Prav tako se sprašujejo, zakaj so bili profili restavracije na družbenih omrežjih izbrisani kmalu po nesreči.