Ganljiv zapis žalujoče matere: Odšel je. Zdaj je v miru in svetlobi.

Policija je identificirala vseh 40 žrtev požara v švicarskem baru Le Constellation. Žrtve so stare od 14 do 39 let, 15 jih je bilo mlajših od 18 let. Najmlajša sta bila švicarsko dekle in francoski fant, oba stara 14 let. Med umrlimi so ljudje švicarske, italijanske, romunske, turške, portugalske, francoske in belgijske narodnosti ter po en državljan Velike Britanije, Francije in Izraela.

Švicarska policija je sporočila, da iz spoštovanja do sorodnikov ne bodo razkrili nadaljnjih podrobnosti o žrtvah, ki so jih identificirali. Vendar pa je mati 16-letnega Švicarja Arthurja Brodarda v soboto zvečer na Facebooku sporočila, da je "odšel na zabavo v raj", piše BBC.

Živela je v nočni mori

"Lahko začnemo žalovati, saj vemo, da je v miru in svetlobi," je dejala, ko je bila v video sporočilu vidno razburjena. Medtem ko so najprej za Arthurja še vedno domnevali, da je pogrešan in so bile informacije o tem, kje se nahaja, redke, je njegova mama Laetitia Brodard-Sitre za lokalni časopis Le Temps povedala, da živi v nočni mori.

Nekateri njegove prijatelje so našli z opeklinami, ki so prekrivale skoraj polovico telesa, je povedala časopisu. "Brez besed - šli so skozi pekel," je dejala.

Verjetni razlogi za požar

Predhodna preiskava je pokazala, da so iskrice na steklenicah, ki so jih dvignili preblizu stropa, verjeten vzrok požara med novoletnim praznovanjem v baru. V uničujočem požaru je umrlo najmanj 40 ljudi, 119 pa je bilo ranjenih.

Mnogi mrtvi in ​​pogrešani so najstniki. Le Constellation je bil lokal, znan po svoji priljubljenosti med mlajšo publiko v smučarskem letovišču, kjer je starostna meja za pitje alkohola 16 let.

Hude opekline upočasnile postopek identifikacije

V soboto je italijanski veleposlanik v Švici Gian Lorenzo Cornado dejal, da je bil postopek identifikacije počasen zaradi resnosti opeklin, ki so jih utrpele številne žrtve.

Le Constellation je bil lokal, znan po svoji priljubljenosti med mlajšo publiko v smučarskem letovišču, kjer je starostna meja za pitje alkohola 16 let. Preiskovalci zdaj preiskujejo, ali je bila akustična pena na stropu lokala vzrok težave in ali je skladna s predpisi. Foto: Guliverimage

Francoski par, lastnika bara Jacques in Jessica Moretti, sta osumljena uboja iz malomarnosti, telesne poškodbe iz malomarnosti in požiga iz malomarnosti, je sporočilo tožilstvo za regijo Valais.

Je bila usodna akustična pena?

Glavna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je v izjavi dejala, da preiskovalci preiskujejo, ali je bila akustična pena na stropu lokala vzrok težave in ali je skladna s predpisi, še piše BBC.