Oskrbnika priljubljene Koče na Loki pod Raduho sta ob prihodu doživela šok. Neznani obiskovalec je pod nadstreškom zakuril ogenj v samokolnici in s tem resno ogrozil planinsko kočo, ki je pomembno zatočišče planincev in delovno mesto oskrbnikov.

Kot sta na družabnih omrežjih zapisala oskrbnika Mirko in Mojca, sta ob prihodu v kočo naletela na prizor, ki ju je pustil brez besed. Nekdo je samokolnico, ki je bila shranjena pod nadstreškom, uporabil kot kurišče in v njej močno zakuril. Ogenj je bil tako intenziven, da se je stopila celo gumirana pnevmatika.

Čeprav sta zapis objavila na zadnji dan leta, pravita, da sta to storila z razlogom, kot opozorilo in poziv vsem obiskovalcem gora. Foto: Mojca Kramar Kokalj "To se ne dela," poudarjata oskrbnika in opozarjata, da bi se lahko dogodek končal s požarom večjih razsežnosti.

Koče gorijo, javno dobro je odgovornost vseh

V zapisu opozarjata tudi na dejstvo, da planinske koče v zadnjih letih pogosto postajajo žrtve požarov. Neodgovorno ravnanje posameznikov ogroža javno dobro, ki je namenjeno vsem: planincem, domačinom in obiskovalcem gora.

"Ali res ni mogoče, da bi vsaj malo pazili na javno dobro?" se sprašujeta. Koča na Loki pod Raduho za oskrbnika ni zgolj stavba. Je njuno delovno mesto, prostor spominov in zgodb, pa tudi kraj, kjer sta se spoznala že leta 1993. Danes tam skupaj ustvarjata vsakdanji kruh in skrbita za enega pomembnejših planinskih postankov v tem delu Slovenije.