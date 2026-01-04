Izjemni Prevc le pol točke za Japoncem, ki je prišel do prvenca

Slovenski skakalni as Domen Prevc je na tretji tekmi turneje štirih skakalnic na slovitem Bergislu v Innsbrucku osvojil drugo mesto in še povišal prednost pred najbližjimi tekmeci v seštevku novoletne turneje. Svoje prve zmage v karieri se je razveselil Japonec Ren Nikaido, ki je le za pol točke ugnal Slovenca. Tretje mesto je osvojil Avstrijec Stephan Embacher, ki je za prvim mestom zaostal le sedem desetink točke. Slovenski uspeh je s sedmim mestom dopolnil Anže Lanišek, Rok Oblak je tekmo končal na 21. mestu, medtem ko je Žak Mogel obstal v prvi seriji.

Innsbruck, tekma, 2. serija:

Glavni trener Robert Hrgota v Innsbrucku lahko računa le na štiri varovance, saj se je kvota slovenske reprezentance z rdečim kartonom Timija Zajca za Innsbruck zmanjšala in je pri številki štiri.

Skakalci so bili v prvi seriji izjemno izenačeni, o čemer priča tudi stanje na vrhu. Najbolje sta s prvo serijo opravila Japonec Ren Nikaido (131 m) in Avstrijec Stephan Embacher (130 m), ki si z 139,8 točke delita prvo mesto. Le 1,1 točko za njima zaostaja Jan Hörl, ki je hkrati tudi glavni tekmec Domna Prevca v boju za zlatega orla. Slovenski as bo v finalu napadel s četrte pozicije, za prvim mestom pa zaostaja le 2,5 točke (129, 5 m; 137,3 točke).

Anže Lanišek je po prvi seriji sedmi. Foto: Reuters

Odlično je svoje delo v prvi seriji opravil tudi Anže Lanišek, ki je sedmi (127 m; 127,1 točke), Rok Oblak je 20. (124 m; 117,1). Brez finala je ostal le Žak Mogel, ki je preizkušnjo končal na 45. mestu (116 m; 102,3).

Prevc je po slabšem sobotnem kvalifikacijskem skoku v zahtevnih vetrovnih razmerah nastopil bolj na začetku prve serije. Pristal je pri 129,5 metra (137,3 točke) in brez težav ugnal Francoza Valentina Fauberta (120,5 m; 113,2 točke). Oblak, ki je bil v kvalfikacijah odličen 12., je pred nastopom v prvi seriji zaradi premočnega vetra dvakrat moral z zaletne rampe, nato pa pristal pri 124 metrih (117,1 točke) in v paru ugnal Poljaka Dawida Kubackega (122 m; 112,5). Svoje delo je brezhibno opravil tudi Lanišek, je v prvi seriji zmogel 127 metra (127,1 točke), in v paru premagal Japonca Naokija Nakamuro (124 m; 120,1)

Naskok na finalno serijo pa se ni posrečil Žaku Moglu (116 m; 102,3 točke). Ta je bil prekratek v paru s češkim veteranom Romanom Koudelko (122 m; 116,5).

Uro in pol pred tekmo so skakalci opravili s poskusno serijo, v kateri je bil s 134,5 metra najdaljši Domen Prevc. Drugo dolžino je postavil Avsrtijec Stephan Embacher (128 m), tretjo pa njegov rojak Stefan Kraft (127 m). Anže Lanišek je bil deseti (120 m), Žak Mogel 17. (121 m), Rok Oblak pa 43. (110,5 m).

Prevc po dveh tekmah z veliko prednostjo

Prevc je na uvodnih dveh tekmah, tako v Oberstdorfu kot Garmisch-Partenkirchnu, prepričljivo ugnal konkurenco. V skupnem seštevku turneje ima trenutno 619,8 točke, drugi Hörl zaostaja že 35 točk, tretji Embacher pa 41,5 točke. Lanišek je trenutno deseti.

Po tem, ko je bil na zadnjih desetih tekmah vselej na stopničkah, na zadnjih osmih pa kar sedemkrat zmagal in bil enkrat drugi, je v seštevku svetovnega pokala že presegel mejo tisoč točk (1.050). Drugouvrščeni Japonec Rjoju Kobajaši za njim zaostaja že 314 točk, tretji Philipp Raimund 469, četrti Lanišek pa že skoraj 500.

Po nedelji se bodo skakalci preselili na zadnje prizorišče, v Bischofshofen, kjer bodo v ponedeljek kvalifikacije, v torek ob 16.30 pa zadnja tekma turneje.

Novoletna turneja skupno (2): 1. Domen Prevc (Slo) 619,8 točke

2. Jan Hörl (Avt) 584,8

3. Stephan Embacher (Nem) 578,3

4. Felix Hoffmann (Nem) 573,2

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 572,8

6. Philipp Raimund (Nem) 566,6

...

10. Anže Lanišek (Slo) 539,5

28. Rok Oblak (Slo) 350,3

51. Žak Mogel (Slo) 107,0

Novoletna turneja BISCHOFSHOFEN: Ponedeljek, 5. januar

16.30 kvalifikacije Torek, 6. januar

16.30 posamična tekma

