Smučarski skakalci so se iz nemškega dela 74. novoletne turneje preselili v Avstrijo, natančneje v Innsbruck, kjer bodo ob 14.30 kvalifikacije za nedeljsko tekmo, še pred tem pa ob 11.45 trening. Glavni pretendent za zlatega orla Domen Prevc, ki je zmagal tako v Oberstdorfu kot Garmisch-Partenkirchnu, ima pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom že več kot 35 točk prednosti in je na dobri poti, da kot tretji Slovenec osvoji prestižno turnejo. Tudi Primož Peterka (1996/97) in Peter Prevc (2015/16) sta v zmagovitih sezonah v Innsbruck prišla kot vodilna skakalca turneje. Slovenska zasedba po rdečem kartonu Timija Zajca lahko šteje le štiri člane , saj je izgubila eno kvoto. Turneja se bo zaključila v torek v Bischofshofnu.

Nemški del novoletne turneje je končan, čas je za akcijo na avstrijskem delu. Skakalci so se najprej ustavili v Innsbrucku, kjer jih danes ob 14.30 čakajo kvalifikacije, ob 11.45 pa trening.

Domen Prevc ob selitvi v Innsbruck, kjer bodo ob 14.30 kvalifikacije, ob 11.45 pa trening, zanesljivo vodi v seštevku turneje. Foto: Guliverimage

Prvi dve postaji uvodnega vrhunca sezone sta bili povsem v znamenju vodilnega skakalca svetovnega pokala Domna Prevca, ki je tako v Oberstdorfu kot Ga-Pa prepričljivo ugnal konkurenco. V seštevku turneje ima trenutno 619,8 točke, drugi Jan Hörl zaostaja že 35 točk, tretji Stephan Embacher pa 41,5 točke. Anže Lanišek je trenutno deseti.

Drugi Jan Hörl v seštevku turneje zaostaja že več kot 35 točk. Foto: Reuters

26-letni Slovenec je v sanjski formi, na zadnjih desetih tekmah je bil vselej na stopničkah, na zadnjih osmih je sedemkrat zmagal in bil enkrat drugi. V seštevku svetovnega pokala je že presegel mejo tisoč točk, zdaj je že pri 1.050 točkah. Drugouvrščeni Rjoju Kobajaši zaostaja že 314 točk, tretji Philipp Raimund zaostaja 469 točk, četrti Lanišek pa že skoraj 500.

Tudi Peterka in Peter v Innsbruck kot vodilna

Čeprav je turneja šele na polovici, tudi tekmeci težko verjamejo v drugačen razplet, kot je končna zmaga Domna Prevca, ki jo lahko najverjetneje prepreči le morebitna diskvalifikacija. Prevc lahko postane šele tretji Slovenec z osvojeno turnejo. Kot prvemu je v sezoni 1996/97 to uspelo Primožu Peterki, kot drugem pa v sezoni 2015/16 Petru Prevcu. Oba sta na avstrijski del, tako kot Domen, pripotovala kot vodilna na turneji.

Peter Prevc je zlatega orla osvojil v sezoni 2015/16. Foto: Getty Images

Domen Prevc: Ne smemo prehitevati

"Innsbruck mi je zelo všeč, a spet – potrebno je držati fokus, da spočijem in pripravim sebe. Ne smem prehitevati stvari. Tudi če mi skakalnica ustreza, je potrebno iti po vrsti in ostati zbran na naloge, ki jih imam, da bomo potem spet imeli en prečudovit zaključek Innsbrucka in se bomo podali z dobro popotnico v Bischofshofen," je še pred selitvijo v Avstrijo v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Prevc, ki ne želi prehitevati stvari.

Robert Hrgota bo na avstrijskem delu turneje računal na štiri skakalce. Foto: Bor Slana/STA

Po rdečem kartonu Zajca Slovenci s kvartetom

Glavni trener Robert Hrgota bo v Avstriji lahko računal le na štiri varovance, saj se je kvota slovenske reprezentance z rdečim kartonom Timija Zajca zmanjšala in je pri številki štiri.

V kvalifikacije je prijavljenih 68 tekmovalcev. Kot prvi od Slovencev bo nastopil Žak Mogel (11), sledili mu bodo Rok Oblak (34), Anže Lanišek (65) in kot zadnji Prevc (68).

Na nedeljsko tekmo, ki bo ob 13.30, se bo uvrstilo 50 skakalcev, ki bodo v prvi seriji skakali v parih.

Po nedelji se bodo preselili na zadnje prizorišče, v Bischofshofen, kjer bodo v ponedeljek kvalifikacije, v torek pob 16.30 pa zadnja tekma turneje.

Novoletna turneja skupno (2): 1. Domen Prevc (Slo) 619,8 točke

2. Jan Hörl (Avt) 584,8

3. Stephan Embacher (Nem) 578,3

4. Felix Hoffmann (Nem) 573,2

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 572,8

6. Philipp Raimund (Nem) 566,6

...

10. Anže Lanišek (Slo) 539,5

28. Rok Oblak (Slo) 350,3

51. Žak Mogel (Slo) 107,0

Innsbruck, trening:

Novoletna turneja INNSBRUCK: Sobota, 3. januar

11.45 trening

14.30 kvalifikacije Nedelja, 4. januar

12.00 poskusna serija

13.30 posamična tekma BISCHOFSHOFEN: Ponedeljek, 5. januar

16.30 kvalifikacije Torek, 6. januar

16.30 posamična tekma

Preberite še: