Športni direktor norveških smučarskih skakalcev Jan Erik Aalbu je v pogovoru za Dagbladet dejal, da se mu trenutni režim kontrole opreme ne zdi najboljši. Po njegovem mnenju je diskvalifikacij preveč, saj da v skokih ne bi smela odločati zgolj dva ali trije milimetri. Ob tem je dodal, da se mu zdi škoda, da Timija Zajca ni več na novoletni turneji, in spomnil, da je po škandalu norveškega tabora na nordijskem svetovnem prvenstvu predlagal drugačno rešitev.

Nova pravila v smučarskih skokih, predvsem pa spremenjen oziroma zaostren način kontrole opreme skakalcev, je pripeljal do več diskvalifikacij.

V zadnjih dneh je bil v ospredju Timi Zajc, ki je bil zaradi neustreznega dresa - kritični so bili trije oziroma štirje milimetri - diskvalificiran tako v Oberstdorfu kot v Garmisch-Partenkirchnu. Dva rumena kartona sta prinesla rdečega, s tem pa prepoved nastopanja Zajca na avstrijskem delu turneje, tako da je slovenski skakalec namesto v Innsbrucku že v domovini, kjer spremlja tekmo svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori.

Med diskvalificiranimi je bil tudi Norvežan Halvor Egner Granerud, on zaradi dveh milimetrov.

Aalbu: Škoda, da Zajca ni več na turneji

"Žalostno se mi zdi, da je tako veliko diskvalifikacij. Seveda meja nekje mora biti, a v smučarskih skokih se ne bi smeli pogovarjati o enem, dveh ali treh milimetrih. Material smučarskega dresa je elastičen ... Menim, da je škoda, da Timija Zajca ni več na turneji," je za Dagbladet dejal športni direktor norveških skakalcev Jan Erik Aalbu.

Jan Erik Aalbu meni, da ne bi smeli odločati dva ali trije milimetri. Foto: Guliverimage

Spomnimo, da so prav zaradi razkrite manipulacije Norvežanov na domačem nordijskem prvenstvu lani marca uvedli nova pravila in zaostrili nadzor.

"Po novinarski konferenci 9. marca (ko je priznal, da je Norveška goljufala, op. a.) sem predstavil načrt, ki so ga izvajali do konca sezone. Predlog je bil, da vse kombinezone preizkusimo in odobrimo v četrtek ali petek. Nato jih damo pod ključ, nato pa jih skakalcem razdelimo, preden bi znova skakali. Dres gre nato znova pod ključ ... V tem primeru ne bi bilo težav z dresi ...," pravi Aalbu.

Na opazko, da bi s tem tvegali, da skakalec do tekme shujša, za Dagbladet.no odgovarja: "Če je kontrola dresa v petek, koliko pa lahko shujšaš do sobote? Vem, da se lahko usedeš v savno in izgubljaš težo ... A bistvo je, da ne bi smel biti diskvalificiran zaradi dresa."

Nekdanji skakalec Johan Remen Evensen meni, da bi morali biti dresi pod ključem, skakalcem pa bi jih morali razdeliti tik pred skokom. Foto: Guliverimage

Evensen bi drese razdelil tik pred samim skokom

Podoben pogled deli nekdanji smučarski skakalec, zdaj strokovni komentator NRK Johan Remen Evensen, ki meni, da skakalci dresa ne bi smeli dobiti prav veliko časa pred tekmo.

"Če bi imeli dovolj časa, potem bi dres lahko še spremenili, zato bi bilo najbolje, da ga dobijo na vrhu skakalnice. Po skoku gredo naravnost v kontrolno kabino, slečejo dres in ga nato na vrhu spet oblečejo. Mislim, da bi bil takšen sistem dober za ta šport. Morali pa bi nadzirati svojo težo, sicer lahko pride do težave, da bi se skakalec v četrtek najedel, nato pa v savni izgubljal kilograme do sobote. Lahko bi na primer uvedli "maržo", odstopanje v kilaži, na primer 300-400 gramov," dodaja Evensen, ki meni, da sistem, ko je tekmovalec diskvalificiran sredi ali tik pred tekmo zaradi neustreznega dresa, ni primeren.

Režim kontrole je že po četrtkovi tekmi izpostavil glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki je s sodelavci vložil protest: "Vložili smo protest na proceduro, ki se je opravila danes pri merjenju, tako da smo na ta način sporočili, da je treba biti strikten. Tako kot se to pričakuje od nas, da smo res profesionalni in se držimo reda, se mi zdi, da je prav tako tudi iz druge strani."