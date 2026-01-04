Marion Bartoli, nekdanja zmagovalka teniškega Wimbledona, je po koncu bleščeče teniške kariere doživela eno najtežjih osebnih bitk. Po nepričakovani upokojitvi zaradi poškodb se je soočila z anoreksijo, psihičnim zlomom in zdravljenjem. Njena zgodba je lahko za marsikoga opozorilo.

Marion Bartoli prihaja iz majhnega francoskega mesta Le Puy-en-Velay, kjer možnosti za razvoj v tenisu ni bilo veliko, zato se je njena družina, predvsem njen oče, ki je bil tudi njen trener, veliko odrekala, da ji je uspelo. Pri njej nikoli ni bilo vprašanje, koliko časa bo trenirala, ampak je samo razmišljala, kako bi lahko premagala najboljše takratne igralke sveta.

Kmalu po zmagi v Wimbledonu je končala svojo kariero. Foto: Gulliver/Getty Images

Mnoge je šokirala s svojo odločitvijo

Svoj vrhunec kariere je doživela leta 2013, ko je zmagala v Wimbledonu in uresničila svoje otroške sanje. Že kot osemletna deklica je za svoj rojstni dan na list papirja zapisala, da si želi lovoriko iz Wimbledona. In na koncu ji je uspelo.

Kmalu za vrhunskim uspehom pa je sledil šok, ko je daleč od medijskega pompa na eni izmed novinarskih konferenc sporočila, da končuje športno kariero, kar je šokiralo marsikaterega teniškega poznavalca. Razlog za konec športne kariere so bile poškodbe.

Foto: Gulliver/Getty Images

Če se je zdelo, da je imela Marion Bartoli v športni karieri veliko težav s poškodbami, se je po končani karieri soočila z veliko težjo življenjsko preizkušnjo, ki se imenuje anoreksija (motnja hranjenja, op. p.). Zanjo je bila to izkušnja, iz katere se je veliko naučila. V športni karieri je bila obdana z osebami, ki so jo spodbujale in vodile. Po športni karieri se je njeno življenje spremenilo. Za njene težave je krivila tudi nekdanjega partnerja, ki jo je dnevno zaničeval in uničeval njeno samopodobo.

"Če pogledam nazaj, si rečem, kako sem bila neumna. Težko je, ko nekdo povsem prevzame nadzor nad tabo in te uničuje. To je bil moj nekdanji fant. Psihološko je zelo težko, ko imaš poleg sebe osebo, ki ti vsak dan pove, da je karkoli narediš, tudi v tenisu, narobe. Tvoja raven samozavesti je takrat res na nizki ravni," je pred leti razlagala za The Tennis Podcast.

Izgubila je neverjetnih 41 kilogramov

"Vse to me je zlomilo. Zato sem želela shujšati, saj sem se neprestano primerjala z drugimi dekleti. Bile so lepše kot jaz, bolj suhe, višje ... Želela sem biti kot one in v to sem šla zelo korenito. Odločila sem se, da bom manj jedla. To je trajalo, dokler nisem prišla na 41 kilogramov. Izgubila sem skoraj polovico svoje teže, kar je bilo neverjetno. Bilo je travmatično in moje telo se je sesulo. Nisem mogla razmišljati, pravzaprav nisem mogla živeti. Takrat sem spoznala, da imam težave z anoreksijo."

Philip Brook Foto: Guliverimage

Besede, ki so jo streznile

Starši in njeni najbližji so ji skušali pomagati, a ona enostavno ni želela sprejemati pomoči. Do odločilnega preobrata je prišlo ravno v Wimbledonu, kraju, kjer je dosegla svoj največji uspeh v teniški karieri. Tri leta po koncu kariere, ko bi morala igrati na turnirju legend, ji je Philip Brook, takratni predsednik All England Cluba, izrekel prelomne besede. "Philip mi je enostavno rekel: 'Marion, preprosto ti ne moremo dovoliti igrati, ker ne smemo tvegati, da boš na igrišču doživela srčni napad.'"

Ob teh besedah je doživela šok in takrat je dobila občutek, da ji jemljejo nekaj, kar ji pomeni največ. In to je tenis. "Tenis je bil moje življenje in bo to ostal. Spomnim se, da sem si takrat rekla, da se moram pobrati. Wimbledon me je nekako rešil. Zato je bil tako poseben. Wimbledon me je ustvaril in me tri leta pozneje tudi rešil. Če ne bi bilo tega prelomnega trenutka, bi tonila še globlje."

Foto: Twitter - Voranc

Šest mesecev v bolnišnici, tudi brez obiskov

Bartoli je za tistim šest mesecev preživela v bolnišnici v Italiji, kjer so jo hranili skozi sondo. Na začetku zdravljenja ni smela imeti obiskov, prav tako ni smela imeti mobilnega telefona, torej je bila odrezana od zunanjega sveta. Ko je počasi prišla k sebi, se je osredotočila na šport in to je bilo tisto, kar je najbolje znala. "Še pred tremi leti sem dvignila pokal, srečevala sem ljudi, kot je Usain Bolt, igrala tenis z Eltonom Johnom, nato pa sem bila naenkrat sama v sobi. To je bil velik šok," je pred leti razlagala za Guardian.

Leta 2018 je celo razmišljala, da bi se vrnila v profesionalni tenis, a kmalu za tem sporočila, da preklicuje svojo vrnitev na teniška igrišča, saj so se ji v rami vseskozi pojavljale bolečine.

Zelo dobro se je znašla v vlogi novinarke in komentatorke. Foto: Guliverimage

Kaj počne danes?

Marion Bartoli je danes aktivna kot teniška komentatorka in analitičarka za različne medije ter se pogosto pojavlja ob velikih turnirjih, kjer komentira dogajanje in daje strokovne ocene. Leta 2019 se je poročila z nekdanjim belgijskim nogometašem Yahyo Boumedienejem in imata skupaj hčerko.

Pred kratkim je postala nova pokroviteljica Fundacije Elena Baltacha, ki pomaga otrokom. Bartoli, ki je bila dobra prijateljica pokojne teniške igralke Elene Baltacha, želi nadaljevati njeno zapuščino in podpirati projekte, ki mladim omogočajo osebni razvoj, samozavest in priložnosti skozi šport.

