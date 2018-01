Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2004 je nekdanji slovenski skakalec Peter Žonta zmagal na tekmi novoletne turneje v Innsbrucku. Ljubljančan je presenetil z daleč najdaljšim skokom v drugi seriji (128,5 metra) in se z osmega mesta po prvi seriji zavihtel na najvišjo stopničko. Za Žonto je bila to tudi edina zmaga na tekmah svetovnega pokala.

Sedem let pred tem je nekdanji slovenski skakalni as Primož Peterka na isti skakalnici osvojil drugo mesto. Peterka je leta 1997 po prvi seriji celo vodil. V drugo je svoj skok nekoliko pokvaril in moral priznati premoč Japoncu Kazujošiju Funakiju, tretji je bil Finec Ari Pekka Nikkola.

Zgodilo se je še …

Leta 1997 je nekdanja slovenska smučarka Urška Hrovat na Mariborskem Pohorju zasedla drugo mesto.

Leta 2000 je nekdanja nogometna zvezda Sovjetske zveze in kijevskega Dinama Viktor Kolotov umrl v 50. letu starosti zaradi srčne kapi. Viktorja so leta 1971 izbrali za najboljšega nogometaša SZ.

Leta 2007 je slovenski reprezentant Robert Koren podpisal 18-mesečno pogodbo z angleškim drugoligašem West Bromwich Albionom.

Leta 2007 je v 68. letu starosti umrl nekdanji odlični italijanski branilec Sandro Salvadore, ki je v svoji karieri odigral več kot 300 tekem za torinski Juventus, bil pa je tudi član Milana. Za italijansko izbrano vrsto je odigral 36 tekem.

Leta 2013 je takrat komaj 17-letna Mikaela Shiffrin zmagala na slalomski tekmi svetovnega pokala v Zagrebu in postala kraljica Sljemena.

Rodili so se:

1939 - nekdanji sovjetski nogometaš Igor Chislenko

1940 - nekdanji belgijski nogometaš Leon Semmeling (pokojni)

1954 - nekdanji ruski nogometaš Oleg Romantsev

1957 - nekdanji francoski nogometni vratar Joël Bats

1965 - nekdanji maroški teniški igralec Guy Forget

1966 - nekdanji češki nogometaš Ladislav Maier

1969 - nekdanji nizozemski nogometaš Kees van Wonderen

1978 - nekdanji slovaški teniški igralec Dominik Hrbatý

1980 - nekdanji portugalski nogometaš Miguel Monteiro



1983 - slovenski hokejist Mitja Robar

1985 - ameriški košarkar Al Jefferson

1986 - angleški nogometaš James Milner (Anglija)

1990 - nemški nogometaš Toni Kroos