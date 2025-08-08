Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
8. 8. 2025,
20.40

Osveženo pred

17 minut

Matic Ian Guček

Petek, 8. 8. 2025, 20.40

17 minut

Izjemna predstava in nov rekord Matica Iana Gučka na Slovaškem

Matic Ian Guček | Slovenski atlet Matic Ian Guček je na Slovaškem s časom 48,25 sekunde postavil slovenski rekord in zmagal na 400 m z ovirami. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Slovenski atlet Matic Ian Guček je na Slovaškem s časom 48,25 sekunde postavil slovenski rekord in zmagal na 400 m z ovirami.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Matic Ian Guček je na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Banski Bystrici na Slovaškem s časom 48,25 sekunde postavil slovenski rekord in zmagal na 400 m z ovirami. Rok Ferlan je zasedel tretje mesto v teku na 400 m s 45,37 sekunde in za stotinko zgrešil drugo mesto.

Dva slovenska atleta sta dosegla peti mesti, Anita Horvat pa ni končala nastopa na 800 m. Andrej Skočir je bil peti na 200 m z 20,98, zmagal je nekdanji dvoranski evropski prvak na 60 m, domačin Jan Volko z 20,53.

Jan Emberšič je bil peti v metu kladiva s 70,63 m. Prepričljivo je zmagal Madžar Bence Halasz z rekordom mitinga 81,49 m. Slednji je lani osvojil srebro na olimpijskih igrah in ima še po dve srebrni medalji z EP ter en bron, obenem pa še dva brona s SP.

Rekord mitinga je na dva stadionska kroga dosegla tudi domačinka Gabriela Gajanova, ki je bila s časom 1:58,53 med četverico tekmovalk, ki so se spustile pod dvema minutama.

Za Gučkom je bil na nizkih ovirah Patrik Domotor, ki je izenačil slovaški rekord z 48,94, tretji pa Joshua Abuaku iz Nemčije z 49,02.

Na 400 m je s 45,28 zmagal Eugene Omalla, zmagovalec teka na stadionski krog je bil član zlate štafete Nizozemske na lanskih OI in letošnjem dvoranskem EP. Drugi je bil s 45,36 Nigerijec Emmanuel Bamidele.

