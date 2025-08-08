Izjemna predstava in nov rekord Matica Iana Gučka na Slovaškem

Matic Ian Guček je na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Banski Bystrici na Slovaškem s časom 48,25 sekunde postavil slovenski rekord in zmagal na 400 m z ovirami. Rok Ferlan je zasedel tretje mesto v teku na 400 m s 45,37 sekunde in za stotinko zgrešil drugo mesto.

Dva slovenska atleta sta dosegla peti mesti, Anita Horvat pa ni končala nastopa na 800 m. Andrej Skočir je bil peti na 200 m z 20,98, zmagal je nekdanji dvoranski evropski prvak na 60 m, domačin Jan Volko z 20,53.

Jan Emberšič je bil peti v metu kladiva s 70,63 m. Prepričljivo je zmagal Madžar Bence Halasz z rekordom mitinga 81,49 m. Slednji je lani osvojil srebro na olimpijskih igrah in ima še po dve srebrni medalji z EP ter en bron, obenem pa še dva brona s SP.

Rekord mitinga je na dva stadionska kroga dosegla tudi domačinka Gabriela Gajanova, ki je bila s časom 1:58,53 med četverico tekmovalk, ki so se spustile pod dvema minutama.

Za Gučkom je bil na nizkih ovirah Patrik Domotor, ki je izenačil slovaški rekord z 48,94, tretji pa Joshua Abuaku iz Nemčije z 49,02.

Na 400 m je s 45,28 zmagal Eugene Omalla, zmagovalec teka na stadionski krog je bil član zlate štafete Nizozemske na lanskih OI in letošnjem dvoranskem EP. Drugi je bil s 45,36 Nigerijec Emmanuel Bamidele.

