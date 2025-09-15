Slovenski rekorder Matic Ian Guček je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki, ki bo v Tokiu potekalo do 21. septembra, nastopil v prvem krogu teka na 400 m ovire in se uvrstil v polfinale. V drugi skupini, v kateri je bil četrti s 48,81 sekunde, se je po mestih neposredno uvrstil v polfinale, ki bo v sredo ob 14.30 po slovenskem času.

Matic Ian Guček je imel sicer skupno 24. izid. Zgodaj dopoldne po lokalnem času in sredi noči po slovenskem pa je kvalifikacije končala tudi Tina Šutej in s 4,60 m delila prvo mesto ter se zanesljivo uvrstila v sredin finale.

"Ponosen sem, da sem z veliko črko Q (ki pomeni avtomatično kvalifikacijo po doseženi uvrstitvi) prišel v polfinale. Uspel sem tudi malo spustiti ritem v zaključku, da sem prihranil nekaj moči na nadaljevanje prvenstva. Nisem se ubadal z drugimi tekmeci, ker sem imel prvo stezo, ki ni idealno. A vsaka steza ima 400 m in tako sem se mentalno pripravil na nastop ter nekako nadomestil to razliko v progah," je bil nasmejan Guček

Enaindvajsetletni Guček je tekel na neugodni prvi progi v drugi od petih skupin, vendar se je suvereno prebil v drugi krog. Že kmalu po startu je krepko prehitel tekmeca na sosednji progi in bil dolgo časa na drugem mestu, preden je na koncu spustil ritem, vedoč, da je že napredoval.

Foto: Reuters

V njegovi skupini je zmagal Bassem Hemeida iz Katarja (48,43), drugi je bil nekdanji svetovni prvak Brazilec Alison Dos Santos (48,48), tretji pa Nemec Owe Fischer Breiholz (48,81). Dos Santos je tretji najhitrejši v zgodovini discipline in je bil bronast na OI 2021 in 2024.

"Po zadnji oviri sem videl, da sem četrti in nisem čutil petega ali šestega tekmovalca za mano, potem sem pogledal še nazaj, da se prepričam, tako da mi ni bilo treba na vso moč do cilja. Že kmalu po začetku sem ujel japonskega tekmeca, ki je bil pred mano na drugi progi. To je bil tudi načrt pred tekmo, ter nato slediti Dos Santosu in ostalim. Po sedmi oviri sem bil zraven in sem lahko kontroliral tekmo. V polfinalu ne bo možno kaj takega in sem pripravljen za tek pod 48 sekundami. Idealno bi bilo to narediti v polfinalu, kar je to vedno na velikih tekmah pomenilo preboj v finale," je dodal Guček, sostanovalec v hotelu z Rokom Ferlanom, ki si je na 400 m tudi zagotovil polfinale.

Član celjskega Kladivarja in nekdanji mladinski svetovni podprvak je bil bronast na letošnjem EP za mlajše člane. Svoj slovenski rekord je nazadnje popravil 8. avgusta na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Banski Bystrici na Slovaškem, ko je s časom 48,25 sekunde tudi zmagal.

Pred tem zaradi poškodbe ni mogel nastopiti konec junija na domačem ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, kjer si je slovenska reprezentanca zagotovila zgodovinsko prvo uvrstitev v elitno prvo ligo. Zadnjo tekmo pred SP v japonski prestolnici je imel 20. avgusta, ko je na diamantni ligi v Lozani zasedel tretje mesto na 400 m z 49,23 sekunde.

Preberite še: