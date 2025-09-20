Španka osvojila še drugo zlato medaljo v Tokiu

Španka Maria Perez je osvojila dve zlati medalji na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu. Predzadnji dan prvenstva je slavila v tekmovalni hoji na 20 km, prejšnji konec tedna je zmagala že v hoji na 35 km. V krajši disciplini je dosegla najboljši čas sezone na svetu, ko je do cilja prišla po uri, 25 minutah in 54 sekundah. Pri moških je postal svetovni prvak v hoji na 20 km Brazilec Caio Bonfim.

Devetindvajsetletna Španka Maria Perez je s tem ubranila oba naslova, potem ko je dvojno slavje dosegla tudi na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti leta 2023.

Španka je prejšnji konec tedna zmagala že v hoji na 35 km. Foto: Reuters

Mehičanka Alegna Gonzalez je bila v Tokiu druga s časom 1:26:06, Nanako Fujii pa je postavila japonski rekord s časom 1:26:18 in osvojila bron.

Kitajska svetovna rekorderka in aktualna olimpijska prvakinja Yang Jiayu je bila šesta za Ekvadorko Paulo Mileno Torres ter Kimberly Garcio Leon iz Paragvaja, ki je dvojno slavje zabeležila na SP v Eugenu v ZDA leta 2022.