Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
6.31

Osveženo pred

0 minut

met diska Kristjan Čeh Tokio 2025 atletika

SP v atletiki, 8. dan (met diska - kvalifikacije, moški)

Kristjan Čeh na SP v Tokiu navdušil že s prvim metom

Avtorji:
R. P., STA

Kristjan Čeh se je zanesljivo uvrstil v finale. Foto Reuters

Kristjan Čeh se je zanesljivo uvrstil v finale.

Foto: Reuters

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v Tokiu že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66,50 m in se prepričljivo uvrstil v finale, ki bo v nedeljo ob 13.10 po slovenskem času.

Metal je v drugi skupini, v kateri je bil najboljši in skupno drugi, v prvi pa je z najboljšim izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec.

Želi si, da bi v nedeljo zdržal pritisk

V nedeljo se bo v Tokiu potegoval za odličje. | Foto: Reuters V nedeljo se bo v Tokiu potegoval za odličje. Foto: Reuters "Prvi cilj sem izpolnil. Želja je bila le en met v kvalifikacijah, da privarčujem energijo za jutrišnji finale. Met je bil soliden, tehnično dober. Trener Mart Olman mi je dejal, da sem metal na na ogrevanju preveč na lahko, To ni bilo prav, ker sam mečem na moč in imam dobro tehniko, ki pa se spremeni, če ne mečem na polno," je povedal Kristjan Čeh.

Slednje ga ni skrbelo. "Imitacije zunaj kroga so bile dobre, v prvem metu pa sem naredil vse tako, kot delam na treningih. Malo sem bil presenečen zaradi dosežene daljave, ker so bili ogrevalni meti dolgi okrog 60 m. A sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni, in ko sem šel na polno v prvi seriji se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v nedeljo zdržal pritisk in nastopil kot znam. Bo zanimiva tekma za gledalce, malo manj pa zame. Pred tem me čaka še manjši trening z utežmi, da si pridobim občutek moči," je finale napovedal Čeh.

Starejši Alekna je imel težave

Mykolas Alekna, med drugim tudi olimpijski podprvak, je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. | Foto: Reuters Mykolas Alekna, med drugim tudi olimpijski podprvak, je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Foto: Reuters Le prva četverica je za finale potrebovala en met. Za Stahlom in Čehom je bil tretji s 67,16 m presenetljivo Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa, ki je letos zmagal tudi v diamantni ligi. Slednji je med drugim tudi olimpijski podprvak, a je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Po treh serijah, ki jih je opravil, je bil osmi s 65,39 m. Na četrtem mestu je bil s 66,63 m Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici, ki je vrgel 66,62 m.

"Metal sem v spodnjem delu trenirke, ker se nisem želel ohladiti. Stahl je v prvem metu vrgel več od mene, je izkušen, je dvakratni svetovni prvak in zelo dobro pripravljen, Mlajši Alenka je presenetil, kot vedno na SP se to dogaja in tudi tokrat ni nič drugače. Kvalifikacije so težji del tekme, tudi psihično, in mogoče je imel zato starejši Alekna težave," je dodal Čeh na nacionalnem stadionu, na katerem je bil leta 2021 na olimpijskih igrah peti.

Nedeljski finale se bo začel ob 13.10 po slovenskem času. | Foto: Reuters Nedeljski finale se bo začel ob 13.10 po slovenskem času. Foto: Reuters

Lani je na četrtem mestu za las ostal brez odličja na OI v Parizu. V japonski prestolnici bo branil srebro, ki ga je osvojil v Budimpešti leta 2023. Leto dni poprej je bil na SP v Eugenu v ZDA zlat. Ko je osvojil naslov, je 2,06 metra visoki orjak iz Podvincev pri Ptuju postal najmlajši svetovni prvak v metu diska (23 let, 152 dni). Lani je v Rimu osvojil tudi evropski naslov.

Šestindvajsetletni Čeh je letos dvakrat popravil slovenski rekord. Najprej 24. maja v Zagrebu z 72,34 m, dan pozneje je tudi na Ptuju zmagal z 72,11 m, nato je 31. maja v Slovenski Bistrici najboljšo znamko prestavil na 72,36 m.

met diska Kristjan Čeh Tokio 2025 atletika
