Slovenska junakinja svetovnega prvenstva v atletiki Tina Šutej je na podelitvi medalj dan po finalu troskoka v Tokiu prejela bronasto medaljo. Članica celjskega Kladivarja je pri 36 letih osvojila prvo kolajno na SP na prostem. Gre za njeno sedmo odličje na velikih tekmah in tretje letos. Dejala je, da je bila podelitev kratka, a zelo čustvena.

Z njo sta bili na zmagovalnem odru 34-letna Katie Moon, ki je tretjič v nizu osvojila zlato, in 33-letna Sandi Morris. Ob dveh zastavah Združenih držav Amerike je na slovesni podelitvi plapolala tudi zastava Slovenije.

"Sama podelitev medalj je bila res kratka, a nekaj neverjetnega je, ko slišiš svoje me in potem dobiš medaljo. Občutki so super. Že nekajkrat sem to doživela v zadnjih letih, vsakič je drugače in sem danes zelo srečna. Od včeraj pa sem polna adrenalina, še danes nekako nadaljujem finale. Šele ko se bom umirila, bom lahko v miru zbrala misli o vsem, kar se mi je zgodilo v Tokiu," je takoj po podelitvi povedala Šutej.

"Mogoče bom še kdaj stala na zmagovalnem odru"

Dodala je, da je zadovoljna, ker je s prvim odličjem na SP na prostem izpolnila velike sanje. "S pozitivnimi občutki odhajam domov. Mogoče bom še kdaj stala na zmagovalnem odru. Sem pa kar malo jezna, ker nisem naredila nobenega skoka na 4,85 m. Izkušnja za naprej, da lahko naredim več skokov na takih višinah in da se ne smem ustrašiti vetra," je nakazala, da namerava tekmovati tudi naslednje leto.

"Mogoče bom še kdaj stala na zmagovalnem odru." Foto: Reuters

Kranjc: Bilo je 4,87 m, kar poboža dušo in da motiv

Njen trener Milan Kranjc je povedal, da so organizatorji izmerili, koliko je dejansko skočila, ko je preskočila letvico na 4,80 m. "Bilo je 4,87 m,, kar poboža dušo in da motiv, da najina zgodba še ni končana, da so še rezerve in lahko skoči višje. Na zadnjih skokih je bila čustveno prazna, osvojila je že medaljo, v katero je bilo vtkano veliko energije v prejšnjih skokih. Tudi pogoji so so malo spremenili glede vetra," je nastop svoje varovanke strnil Kranjc.

"Bilo je 4,87 m,, kar poboža dušo in da motiv, da najina zgodba še ni končana." Foto: Aleš Fevžer

Finalno tekmo je "iz prve vrste" spremljal tudi klubski sotekmovalec Tine Šutej in slovenski rekorder na 400 m ovire Matic Ian Guček, ki je po njenem nastopu osvojil 14. mesto v polfinalu.

"Ko sem bil v prijavnici sem videl na televiziji, da je preskočila 4,80 m. Tedaj sem že vedel, da je blizu medalje, Ko sem se potem ogreval pred startom, pa sem videl, da je Čehinja Amalie Švabikova letvico trikrat podrla in sem bil zelo vesel, da je Tina prišla do brona. Zaslužila si ga je, saj vem, ker pogosto treniram ob istem času na stadionu Kladivarja, kako zelo trdo gara za te uspehe," je dejal Guček.

Foto: Reuters

Na podelitev je prišel skupaj s Kranjcem, sostanovalcem v Tokiu Rokom Ferlanom, ki je tudi nastopil v polfinalu na 400 m, in Niko Glojnarič. Ker je avtobus, na katerem so bili, zamujal, so preživeli nekaj stresnih trenutkov, saj so le nekaj minut pred podelitvijo prispeli v ograjen prostor za ceremonial pred stadionom.

Enaindvajsetletni Guček je dejal, da je sam zadovoljen z doseženim na SP. "Spodbuda tik pred mojim polfinalom je bila medalja Tine Šutej kot tudi za naslednja leta moje kariere, Tu sem bil četrti Evropejec, naslednje leto bo osrednja tekma evropsko prvenstvo in se že veselim tekme v Birminghamu," je dodal Guček.

Direktor AZS Nejc Jeraša pa se je ozrl še na konec tedna in zaključek prvenstva v Tokiu. "Tina je že nekajkrat dokazala, da je izjemna tekmovalka. Nismo pa še rekli zadnje besede, V soboto čakajo Kristjana Čeha kvalifikacije v metu diska. Vemo, da odlično tekmuje, na prejšnjih dveh SP je bil najprej zlat v Eugenu leta 2022, naslednje leto pa srebrn v Budimpešti."