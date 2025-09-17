Ameriški zvezdnik Fred Kerley se je pridružil spornemu projektu dopinških iger

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ameriški atlet Fred Kerley se je pridružil spornemu projektu dopinških iger, imenovanem Enhanced Games, so sporočili organizatorji dogodka. Kerley je tako postal prvi zvezdniški atlet, ki se bo priključil igram, na katerih bo doping dovoljen in reguliran v iskanju bogatih nagrad za rekordne dosežke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dobitnik dveh kolajn z olimpijskih iger je sicer začasno suspendiran, ker je trikrat v obdobju 12 mesecev izpustil dopinški test, grozi pa mu vsaj dveletna prepoved udeležbe na atletskih tekmovanjih. Zdaj se je 30-letnik pridružil spornemu projektu, ki buri duhove v športni in splošni javnosti.

Dopinške igre bodo po napovedih organizatorjev na sporedu med 21. in 24. majem prihodnje leto v Las Vegasu, vključevale pa bodo nekatere discipline v plavanju, atletiki in dviganju uteži.

"Svetovni rekord na 100 m je bil vedno končni cilj moje kariere. To mi daje priložnost, da vso energijo posvetim premikanju svojih meja in postanem najhitrejši človek v zgodovini," je v izjavi za javnost dejal Kerley, srebrn na 100 m na OI v Tokiu 2021 in lani bronast v Parizu.

Milijon za rekord

Športnikom, ki bodo izboljšali rekordne meje, ta na 100 m znaša 9,58 sekunde, v lasti pa jo ima Jamajčan Usain Bolt, bodo izplačali bonus v višini enega milijona dolarjev (okoli 850.000 evrov).

Kerley je prvi zvezdniški atlet, ki se je pridružil projektu. To so pred tem storili še nekateri plavalci, na čelu z Jamesom Magnussenom, Benom Proudom in Kristianom Gkolomeevom.

Kerley je prvi zvezdniški atlet, ki se je pridružil projektu. To so pred tem storili še nekateri plavalci, na čelu z Jamesom Magnussenom, Benom Proudom in Kristianom Gkolomeevom. | Foto: Guliverimage Kerley je prvi zvezdniški atlet, ki se je pridružil projektu. To so pred tem storili še nekateri plavalci, na čelu z Jamesom Magnussenom, Benom Proudom in Kristianom Gkolomeevom. Foto: Guliverimage

Sporni projekt je leta 2023 začel avstralski podjetnik Aron D'Souza, s čimer je sprožil številne polemike v športnih in znanstvenih krogih.

Coe idejo označil za "nesmiselno"

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je idejo označil za "nesmiselno". Svetovna protidopinška agencija je pred časom dodala, da je projekt "nevaren in neodgovoren".

Organizatorji dogodka bodo dovolili snovi za izboljšanje človeških zmogljivosti, a s protokolom, za katerega trdijo, da je varen, zakonsko dovoljen ter temelji na znanstvenih temeljih.

