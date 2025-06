Napovedano tekmovanje Enhanced Games dviguje ogromno prahu. Dogodek, ki ne sledi pravilom Svetovne protidopinške agencije (Wada) in športnikom dovoljuje uporabo dopinga, naj bi luč sveta ugledal prihodnje leto v Las Vegasu.

Bogate finančne nagrade

Organizatorji bodo tekmovalce in tekmovalke na igre poskušali zvabiti z velikimi finančnimi nagradami. Kdor bo izboljšal svetovni rekord – ta ne bo štel kot uradni svetovni rekord –, bo bogatejši za milijon ameriških dolarjev (885.600 evrov), zmaga pa bo sodelujočim prinesla 250 tisoč ameriških dolarjev (221.400 evrov).

Premierno jih bo gostil Vegas: plavanje, atletika, dvigovanje uteži

Prva izvedba "dopinških olimpijskih iger" v Las Vegasu bo od 21. do 24. maja prihodnje leto vključevala tekmovanja v plavanju (50 in 100 metrov prosto/delfin), atletiki (100 metrov in 100/110 metrov z ovirami) in dvigovanju uteži.

34-letnik je na olimpijskih igrah osvojil srebro in dve bronasti kolajni. Foto: Guliverimage

Trikratni svetovni prvak in prejemnik olimpijskih medalj po rekord

Sodelovanje je že javno napovedal upokojeni avstralski plavalec James Magnussen, ki si je za cilj zadal svetovni rekord na 50 metrov prosto. Lastnik tega – 20,91 sekunde – je od leta 2019 Brazilec Cesar Cielo. A 34-letni Avstralec, prejemnik ene srebrne in dveh bronastih olimpijskih medalj, se je napada na svetovni rekord lotil slabo.

V pripravah se je uštel

Med pripravami je uporabljal prevelike količine dopinga in pridobil preveč mišic, tako da je na februarskem tekmovanju z razdaljo opravil s skromnim časom 22,37 sekunde. Kot pravi danes, se je naučil dobre lekcije.

"Zdaj vem, da mi ni treba biti tako mišičast. Moji odmerki so bili nizki do srednji, a zdravniki pravijo, da lahko jemljem mikroodmerke, dosežem enak učinek, a z manj mišicami, in se na tekmovanju odrežem veliko bolje," je Magnussen dejal v podkastu Hello Sport in dodal, da je živel v zmoti.

Pripravljal se bo na "naraven" način, doping pa dodal le na koncu

"Ko smo analizirali, kaj disciplina 50 metrov prosto zahteva, smo mislili, da mi bodo mišice dale veliko prednost, a hitro se lahko zgodi, da postaneš premočan. Zdaj se bom pripravljal na 'naraven način' in doping dodal le na koncu, kot češnjo na torti. Zadnjih nekaj odstotkov je ključnih, da iz hitrega postaneš najhitrejši v zgodovini." Foto: Guliverimage

Enhanced Games so v športnem svetu naletele na ogromne kritike, a kot kaže, jih bodo nekateri poskušali izkoristiti za lep zaslužek.