Marchand po svetovnem rekordu še do naslova na 200 m mešano

Leona Marchanda so v Singapurju tretjič v karieri okronali za svetovnega prvaka v plavanju na 200 m mešano. To se je zgodilo dan po tem, ko je podrl svetovni rekord na tej razdalji. Francoz je na svetovnem prvenstvu zmagal s časom 1:53,68 in odplaval drugi najboljši dosežek v zgodovini.

Pri 23 letih je osvojil šesti naslov svetovnega prvaka v karieri. "To je elegantno, tako kul!" je dejal Marchand. "To je moj tretji naslov svetovnega prvaka v plavanju na 200 m mešano. To je disciplina, v kateri še posebej uživam, zelo zabavno je. Zdaj se zame skoraj spreminja v sprint in precej zabavno je videti, kako daleč lahko pridem," se je smejalo mlademu Francozu.

Junak pariških iger, ki trenira v Teksasu, je premagal dva svoja vadbena partnerja: Američana Shaina Casasa (1:54,30), ki ga je izzival do konca, in Madžara Huberta Kosa (1:55,34). Plavalec iz Toulousa je v sredo s časom 1:52,69 podrl svetovni rekord na 200 m mešano, ki ga je leta 2011 postavil Američan Ryan Lochte z 1:54,00. Kljub težavam z regeneracijo mu je v finalu uspelo potrditi svoj nastop.

"Vedel sem, da bo težko, ker sem sinoči zelo slabo spal. Bil sem ves navdušen, imel sem veliko adrenalina. Poskušal sem brati, se umiriti, a ni bilo lahko," je priznal. "Bilo je malo težko, ampak osvojiti je bilo treba naslov."

Marchand bo imel v nedeljo še eno priložnost za posamično medaljo na 400 m mešano.

Popovici slavil še na 100 m prosto

Še naprej blesti Romun David Popovici, ki je v Singapurju osvojil plavalni sprinterski dvojec, potem ko je osvojil naslov v disciplini 100 m prosto in pred tem zlato v disciplini 200 m prosto. Popovici je zmagal s časom 46,51 sekunde in le za 11 stotink zgrešil svetovni rekord Kitajca Pana Zhanleja. Srebro (46,92) je osvojil Jack Alexy iz ZDA, bron (47,17) pa Avstralec Kyle Chalmers.

Popovicijev čas je bil drugi najhitrejši doslej in je bil premočan za olimpijskega prvaka in svetovnega rekorderja Pana Zhanleja iz Kitajske, ki ga ni bilo na seznamu udeležencev finala.

David Popovici se je močno približal svetovnemu rekordu na 100 m prosto. Foto: Reuters

Finalna preizkušnja je bila napovedana kot obračun med Popovicijem, Alexyjem in Chalmersom, pri čemer so se vsi trije v finale uvrstili s hitrimi časi. Vendar je Popovici prevzel nadzor nad drugo polovico tekme, se prebil naprej in dosegel cilj kot nedvomni zmagovalec.

Panu, ki ima težave s formo, ni uspelo priti v finale, potem ko je v polfinalu končal na 10. mestu. Kitajec je predčasno izpadel tudi iz tekmovanja v disciplini 200 m prosto.

"Ponavadi zmaga tisti, ki se lahko najbolj oddalji od drugih," je že pred tekmo povedal karizmatični 20-letnik. "Če si lahko predstavljam stene na obeh straneh svoje steze, si lahko predstavljam, da sem sam in počnem tisto, za kar sem treniral. Vesel sem, da sem tukaj, kar mi pomeni več kot kateri koli naslov kadar koli," je dejal.

Američanka Katharine Berkoff je postala svetovna prvakinja v disciplini 50 m hrbtno. Berkoff je s časom 27,05 sekunde osvojila prvo posamično zlato medaljo v karieri. Prehitela je rojakinjo Regan Smith (27,25 sekunde) in Kitajko Wan Letian (27,30 sekunde).