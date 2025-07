Počasna ruska smrt: Putin dobro ve, da je zašel v slepo ulico

V največjem ruskem proizvajalcu tovornjakov Kamaz bodo v prihodnje montažne linije obratovale le štiri dni na teden, ker se je povpraševanje po tovornjakih pred kratkim zmanjšalo za 60 odstotkov. Razmere niso nič boljše pri največjem ruskem proizvajalcu avtomobilov Avtovazu, piše Bernd Ziesemer.

Visoke obrestne mere

Obe omenjeni ruski podjetji krivita predvsem visoke 20-odstotne obrestne mere: nobeno podjetje si tako ne more več privoščiti najemnine za tovornjak in noben državljan si ne more privoščiti obročnega odplačevanja za avto. Razen seveda, če si služijo kruh v obrambnem sektorju, kamor se zliva vse več rubljev.

Kar je najbolj očitno opaziti pri podjetjih, kot sta Kamaz in Avtovaz, se širi po vsej industriji: civilni sektor počasi umira. Vzemimo za primer letalsko gradnjo. Kljub vsem velikim napovedim Rusija še ni izdelala niti enega primerka novega MC-21 superjet ali celo enega samega primerka posodobljenega TU-214.

Rusija izdeluje le še vojaška letala, pa še teh malo

Edino, kar še vedno zapušča proizvodne hale proizvajalcev, so lovska letala. Pa še ta so v zelo majhnem številu, ker je dobava elektronskih komponent po tihotapskih poteh in iz Kitajske počasna. Zaradi pomanjkanja rezervnih delov za letala boeing in airbus so ruske letalske družbe svojo obstoječo floto letal skrčile za četrtino.

Ruski proizvajalec Avtovaz je zaradi posledic vojne v Ukrajini v velikih težavah. Vse manj Rusov si lahko privošči obročno odplačevanje za avto, poleg tega pa ruske proizvajalce avtomobilov z ruskega trga izpodrivajo Kitajci. Foto: Guliverimage

Zahodne sankcije ruske industrije niso zaustavile, so pa verjetno privedle do znatnega upada produktivnosti, ki bo Rusijo upočasnil za desetletja. Kitajci, katerih izvoz v Rusijo je tako rekoč eksplodiral, nadoknadijo del izgub.

Kitajsko blago na trgu izpodriva rusko

Toda poplava uvoza se vse bolj izkazuje za dvorezen meč. Kitajsko industrijsko blago namreč dodatno pritiska na preostale ruske proizvajalce, ker ne morejo konkurirati glede cene in kakovosti. Avtomobilska industrija je še en dober primer tega: nihče v Rusiji ne bo kupil domače lade, če si lahko privošči kitajskega geelyja.

Putin nima izhoda iz te slepe ulice, je prepričan Ziesemer. "Če bi se režim dejansko strinjal s prekinitvijo ognja v Ukrajini in ustavil svojo vojaško proizvodnjo ter jo vrnil na predvojno raven, bi se gospodarstvo sesulo. Če bo vojni stroj še naprej deloval s polno hitrostjo kot prej, se bo upad običajnih industrij nadaljeval neomejeno."

Upad prihodkov od izvoza nafte in plina bi Putina zelo udaril

Dokler Putin še vedno zasluži dovolj denarja z nafto in plinom, da plača vse vrste uvoza, lahko država nadaljuje po dozdajšnji poti. Če pa bo Zahodu uspelo močno vplivati na prihodke od surovin, Putin ne bo imel druge izbire, kot da prizna porazno stanje ruskega gospodarstva.

Ruski civilni sektor gospodarstva počasi umira, je prepričan nemški gospodarski novinar Bernd Ziesemer. Foto: Guliverimage

V nemški razpravi o prekinitvi ognja v Ukrajini ta gospodarski kontekst prepogosto manjka. Za Putina ne bi bilo nič bolj nevarno kot nenadna ustavitev njegovega vojnega stroja. Njegovo politično preživetje je odvisno od nadaljnjega stopnjevanja vojne. In žrtve, ne le v Ukrajini, ampak tudi v njegovi lastni državi, diktatorja niti malo ne skrbijo, še piše Ziesemer.