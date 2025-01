Ameriški napad na Putinovo tajno ladjevje

Ameriško finančno ministrstvo je pred dnevi napovedalo nov sveženj sankcij proti podjetjem in plovilom, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in izvozom ruske nafte. Na udaru sankcij je 183 plovil, od tega 143 tankerjev. Del tankerjev pripada t. i. ruskemu tajnemu ladjevju oziroma ladjevju v senci.

Nafta je ključ ruskega gospodarstva, saj predstavlja njen izvoz tretjino ruskega proračuna. Zahod je uvedel gospodarske sankcije tudi na tem področju, a te zaradi strahu pred skokom cen nafte na svetovnem trgu niso bile zelo ostre. Zahod je zato s sankcijami bolj želel omejevati izvoz ruske nafte, kot ga drastično prekiniti.

Rusija prodaja nafto z velikim popustom

Poleg tega se je Rusija sprejetim zahodnim sankcijam izognila tako, da je nafto najprej prodajala z velikim popustom. Potem pa je razvila svojo senčno floto naftnih tankerjev. In zdaj se po nekaterih podatkih z 90 odstotki ruske nafte trguje s to senčno floto starih zarjavelih tankerjev.

Najnovejše ameriške sankcije so usmerjene proti tankerjem, ki so v ruski lasti ali pa so del senčnega ladjevja. Gre z največji sveženj sankcij, ki cilja na ruski ladijski trg od izbruha vojne v Ukrajini februarja 2022, piše na spletni strani podjetje Kpler, ki se ukvarja z zbiranjem analitičnih podatkov o svetovni trgovini.

Lani je po podatkih Kpler več kot 430 tankerjev sodelovalo pri izvozu ruske surove nafte, leta 2022 je bilo takšnih tankerjev 260. Medtem ko sankcionirane ladje trgujejo skoraj izključno z Rusijo, številne druge tovorijo iz drugih držav. Pričakovati je povečano obremenitev teh ladij, da bi pomagali ohraniti izvoz. Poleg tega pričakujemo, da bodo Rusi v prihodnjih mesecih v senčno floto potegnile nove ladje, od katerih bo veliko novih v tej trgovini, kar bo zmanjšalo ponudbo na nesankcioniranem trgu tovornega prometa.

Največ ruske nafte na Kitajsko in v Indijo

Na sankcionirane tankerje odpade okoli 42 odstotkov ruskega izvoza nafte po morju, večinoma ta nafta (več kot polovica) prihaja na Kitajsko in predstavlja okoli 61 odstotkov kitajskega uvoza ruske nafte po morju.

Rusija je po uvedbi sankcij povečala izvoz nafte v Indijo in na Kitajsko. Na fotografiji: tanker Sun Arrows v ruskem pristanišču na otoku Sahalin. Foto: Guliverimage

Medtem je večina preostalega izvoza šla v Indijo, kar je prispevalo k skoraj tretjini celotnega vnosa ruske nafte v tej južnoazijski državi.

Zmanjšanje črpanja ruske nafte, ki bo dražja?

Za zdaj je vpliv zadnjih sankcij še nezaznaven, toda po napovedih Kpler lahko do konca tretjega četrtletja letos pričakujemo zmanjšanje ruskega črpanja nafte za 150 tisoč sodčkov na dan.

Sankcije bodo povečale stroške prevoza ruske nafte, kar bo podražilo ceno ruske surove nafte. To bo zmanjšalo razliko med rusko surovo nafto in surovo nafto iz drugih naftnih držav. To pomeni, da bo ruska surova nafta manj konkurenčna.

Večji izvoz neruske nafte v Indijo in na Kitajsko?

Sankcije proti tankerjem, ki bodo prevažali rusko nafto, bodo po takih predvidevanjih vsaj kratkoročno povečale izvoz drugih naftnih držav v Indijo in na Kitajsko.

Skupina Šandong, ta upravlja pristanišče v istoimenski kitajski provinci, je iz previdnosti že prepovedala pristajanje tankerjev, ki so na ameriškem seznamu sankcij. Na fotografiji: eno od pristanišč v provinci Šandong. Foto: Guliverimage

Kitajska in Indija se na splošno izogibata neposrednemu poslovanju s tankerji in subjekti, ki so na črnem seznamu ameriškega finančnega ministrstva. Ravno ta teden je kitajska državna skupina Šandong prepovedala pristajanje ladij, ki so na ameriškem seznamu, v svoja pristanišča.

Kitajci so že previdnejši

Gre za previdnostni korak, da bi se izognili morebitnim kaznim, saj se novoizvoljeni predsednik Donald Trump pripravlja na vrnitev v Belo hišo. Lani je skoraj polovica kitajskega uvoza ruske surove nafte po morju odpadla na pristanišča, ki jih upravlja skupina Šandong.



Kot tudi piše Kpler, so se iranske pošiljke nafte v zadnjih tednih soočile s podobnimi logističnimi izzivi. Iranski izvoz nafte bi se lahko zmanjšal na približno milijon sodčkov na dan, če bi ZDA podaljšale sankcije proti Iranu.