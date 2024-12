Na dan je pricurljala nova skrivnost Putinove superrakete

Ruska balistična raketa orešnik, s katero je Rusija novembra letos napadla Ukrajino, kaže, da je Rusija še vedno odvisna od tuje tehnologije, za katero veljajo zahodne sankcije. Raketo so namreč izdelala ruska podjetja, ki se še vedno zanašajo na napredno zahodno proizvodno opremo.

Da ruska podjetja, ki so izdelala orešnik, še vedno uporabljajo zahodno opremo, ugotavlja britanski medij Financial Times. Dokaz za to je, da sta vrhunska ruska inštituta za inženiring orožja, ki ju je ukrajinska obveščevalna služba imenovala za razvijalca rakete orešnik, v oglasih iskala delavce, ki poznajo sisteme za obdelavo kovin nemških in japonskih podjetij.

Ruska odvisnost od zahodnih CNC-strojev

Ruska podjetja so pri izdelavi orešnika še posebej odvisna od zahodne tehnologije na področju računalniškega numeričnega krmiljenja (CNC). To je tehnologija, ki je ključnega pomena za orešnikovo proizvodnjo in omogoča tovarnam hitro oblikovanje materialov z visoko natančnostjo z uporabo računalnikov za nadzor orodij.

MITT, eno od ruskih podjetij, za katero ukrajinska obveščevalna služba trdi, da je vpleteno v proizvodnjo orešnika, je vodilna ustanova za razvoj ruskih balističnih raket na trdo gorivo. V oglasih, objavljenih leta 2024, podjetje navaja, da uporablja sisteme Fanuc, Siemens in Haidenhein. Prvo podjetje je japonsko, drugi dve sta nemški. Vsa tri podjetja izdelujejo krmilne sisteme za visoko precizne CNC-stroje.

Ista tri zahodna podjetja so navedena v oglasih, ki jih je objavilo rusko podjetje Sozvezdje, ki naj bi bilo prav tako vključeno v izdelavo orešnika. Poleg tega fotografija v videoposnetku, ki ga je v začetku tega leta objavil ruski vojaški kompleks Titan-Barikadi iz Volgograda (tudi ta naj bi sodeloval pri izdelavi orešnika), kaže delavca, ki stoji pred krmilno napravo blagovne znamke Fanuc.

Tudi kitajski stroji imajo zahodne komponente

Rusija se je dolgo zanašala na strojna orodja, izdelana v tujini, kljub prizadevanjem za izdelavo domačih alternativ. Medtem ko Kremelj nabavlja velike količine visoko natančnih strojev za obdelavo kovin iz Kitajske, nadzor za njihovo upravljanje še naprej prihaja z Zahoda.

Risba ruske balistične rakete srednjega dosega orešnik, ki kaže način izstrelitve in sestavne dele rakete. Foto: Guliverimage

Leta 2024 je na velikem ruskem sejmu osem kitajskih podjetij predstavilo 12 modelov CNC-naprav. Po analizi Sveta za gospodarsko varnost Ukrajine je bilo enajst modelov opremljenih s krmilniki japonskih ali nemških podjetij.

Zaposlitveni oglasi celo kažejo, da Stan, podjetje, ki vodi ruske poskuse izgradnje domače proizvodne industrije CNC, uporablja opremo Heidenhain.

Kako zaustaviti pretok CNC-strojev v Rusijo?

Zaustavitev pretoka krmilnikov in strojev CNC v Rusijo je bila prednostna naloga zaveznikov Kijeva. Naprave in komponente CNC so na tako imenovanem "skupnem seznamu blaga visoke prioritete", katerih izvoz v Rusijo želijo še zlasti preprečiti.

Medtem ko je nadzor izvoza upočasnil pretok zahodnega blaga v Rusijo, Financial Times z analizo ruskih dokumentov ugotavlja, da je od začetka leta 2024 v Rusijo steklo vsaj za tri milijone dolarjev (2,9 milijona evrov) pošiljk, ki vključujejo Heidenhainove komponente. Nekateri njihovi kupci so globoko vpleteni v vojaško proizvodnjo.

Nemška pošiljka za Rusijo

Ena od pošiljk je bila navedena kot za sistem, ki je vključeval novo krmilno enoto Heidenhain TNC640 z letnico izdelave 2023. Enota s ceno 345 tisoč dolarjev (330 tisoč evrov) je bila poslana prek Kitajske ruskemu podjetju BPK, ki je pod sankcijami ZDA in ima zgodovino dobave CNC-strojev za obrambno industrijo.

Vodja BPK Diana Kaledina je bila aretirana v času ruske invazije na Ukrajino leta 2022 zaradi obtožb goljufije pri vojaški pogodbi. Obtožili so jo, da je uvozila CNC-stroje iz Kitajske, za katere je nato trdila, da so izdelani v Rusiji, da bi bila upravičena do subvencij.

Zadeva proti Kaledini je bila opuščena konec leta 2022, potem ko je varuh človekovih pravic odločil, da bi njen pregon lahko povzročil neupravičeno škodo ruski industriji strojnih orodij, ki je bila ključno pomembna za gospodarstvo.

Odgovori domnevno vpletenih zahodnih podjetij

Ne Heidenhain ne BPK nista Financial Timesu odgovorila na prošnje za komentar. Siemens pa je omenjenemu mediju sporočil, da ne sklepajo kompromisov glede sankcij in da preiskujejo vsak znak izogibanja zahodnim sankcijami proti Rusiji. Siemens tudi trdi, da so v te preiskave vključeni tudi ustrezni organi.

Japonski Fanuc je priznal, da je stroj, ki je na fotografiji v videoposnetku ruskega podjetja Titan-Barikadi, videti njihov, vendar je po zunanjosti sodeč star stroj.