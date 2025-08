Ukrajina razkrila obsežno korupcijsko shemo, vpletenih več politikov

Pregled dneva:



13.45 Ukrajina razkrila obsežno korupcijsko shemo pri nabavi vojaške opreme

9.02 Ostanki drona povzročili požar

Shema je vključevala sklepanje pogodb po napihnjenih cenah. V okviru preiskave so aretirali štiri ljudi, med osumljenci pa naj bi bil tudi poslanec stranke ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Nacionalna agencija za boj proti korupciji (Nabu) je sporočila, da je skupaj s specializiranim tožilstvom (Sap) razkrila "obsežno korupcijsko shemo" podkupovanja pri nabavi dronov in opreme za elektronsko bojevanje.

Predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X objavil, da so pri podkupovanju ujeli poslanca parlamenta, vodje okrožnih in mestnih oprav ter več pripadnikov ukrajinske nacionalne garde. Očitajo jim vpletenost v shemo, ki je po poročanju BBC vključevala podpisovanje državnih pogodb z dobavitelji po cenah, napihnjenih za do 30 odstotkov.

Po navedbah Nabuja so doslej aretirali štiri osebe, pri čemer njihove identitete niso razkrili. Ukrajinski mediji so poročali, da je med osumljenci tudi poslanec Oleksij Kuznecov, član stranke Služabnik ljudstva predsednika Zelenskega.

Razkritje korupcijske afere sledi po tistem, ko je Zelenski konec julija podpisal zakon, s katerim je obnovil neodvisnost obeh osrednjih vladnih institucij za boj proti korupciji Nabu in Sap. Nekaj dni pred tem je namreč odpravil njuno neodvisnost rekoč, da ju mora spraviti pod nadzor, ker da sta neučinkoviti in pod ruskim vplivom.

To je sprožilo največji val protestov v državi v zadnjih treh letih, kritike pa so prišle tudi iz Bruslja.

Guverner ruske regije Krasnodar Venjamin Kondratjev je na Telegramu sporočil, da so ostanki sestreljenega drona padli na skladišče goriva in povzročili požar. Na prizorišče požara so napotili več kot sto reševalcev in 35 gasilskih vozil, da bi omejili požar, je dodal.

Zaradi požara je bil ponoči začasno prekinjen promet na mednarodnem letališču v Sočiju. Po poročanju tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na rusko letalsko upravo, je znova stekel danes zjutraj okoli 5. ure.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči nad Črnim morjem in v drugih regijah prestregli več kot 90 ukrajinskih dronov. Podrobnosti o škodi ali žrtvah niso navedli.

Iz mesta Mikolajev na jugu Ukrajine medtem danes oročajo o ruskem raketnem napadu, v katerem so bili ranjeni najmanj trije ljudje, navaja britanski BBC.