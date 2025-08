Febvre pokazal vraga Coenenu, Pancar za najboljšo uvrstitev v mivki

Prvič letos smo spremljali agresiven dvoboj za prvo mesto med tekmecema za svetovno lovoriko Romainom Febvrom in Lucasom Coenenom. V prvi vožnji se veteran novincu v MXGP ni dal. Odločitev o zmagovalcu velike nagrade Belgije sledi v drugi vožnji ob 17.10. Jan Pancar je na zahtevni mivkasti progi v prvi vožnji osvojil 16. mesto in tako lahko doseže svojo najboljšo uvrstitev na tem prizorišču.

Francoz Romain Febvre (Kawasaki) je v prvi vožnji dobil štart, Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM) je bil iz prvega zavoja tretji, a že po nekaj zavojih drugi. Belgijcu Lucasu Coenenu (KTM) štart ni uspel – številni so se zapletli v prvem zavoju – in je bil sprva osmi, a že ob koncu prvega kroga tretji. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil po štartu 17., a je v prvem krogu izgubil tri mesta. Coenen je ob koncu drugega kroga na skoku ob boksih prehitel Herlingsa in šel v lov na vodilnega Febvra, ki je imel tri sekunde prednosti.

Romain Febvre Foto: Guliverimage Že v deseti minuti je Coenen ujel Febvra, ga napadel, a bil s prehitevanjem neuspešen. Nato je mladi Belgijec umiril tempo in se vozil sekundo ali dve za Francozom. Sredi dirke je padel Herlings in nazadoval na osmo mesto. V 12. krogu je Coenen poskusil z novim napadom in podobno kot prej pri Herlingsu na skoku ob boksih visoko in daleč skočil. Povedel je! A le na nekaj zavojev, ko mu je Febvre z agresivnim manevrom vrnil.

Coenen je nato obupal in zmago v prvi vožnji prepustil Febvru. Tretji je bil s 40 sekundami zaostanka za prvima dvema Calvin Vlaanderen (Yamaha). S šestim mestom je vse presenetil Norvežan Hakon Frederiksen (Yamaha), ki sicer na dirkah svetovnega prvenstva sploh ne nastopa. Herlings je bil v cilju na osmem mestu, Pancar pa na 16. V zadnjih krogih se je boril z Rubenom Fernandezom (Honda), za sabo pa je pustil oba voznika Ducatijeve tovarniške ekipe.

Druga vožnja bo ob 17.10. Pancar si želi uvrstitev med 15. Lani je bil v Belgiji 20.

MXGP Belgije, 1. vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Lucas Coenen (KTM)

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

4. Isak Gifting (Yamaha)

5. Glenn Coldenhoff (Fantic)

6. Hakon Frederiksen (Yamaha)

…

16. Jan Pancar (TEM JP254 KTM)

De Wolf za peto zmago sezone

Kay de Wolf Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil aktualni prvak Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), ki dirka za svojo peto zmago sezone. Bil je kar 28 sekund pred drugouvrščenim Južnoafričanom Camdenom McLellanom (Triumph). Tretji je bil Italijan Andrea Adamo (KTM), šele sedmi pa vodilni v prvenstvu nemški motokrosist Simon Längenfelder (KTM), ki je zaostal minuto in 19 sekund.

Prvenstvo se čez dva tedna nadaljuje na Švedskem, kjer svojo vrnitev na dirke načrtuje Tim Gajser (Honda), ki je po operaciji rame izpustil še deveto veliko nagrado.