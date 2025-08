Coenen potrdil, da lahko v mivki prevzame rdečo tablico

Edini slovenski motokrosist na najtežji dirki sezone, VN Belgije, Jan Pancar je na kvalifikacijski vožnji razreda MXGP osvojil 17. mesto. Kljub slabemu štartu sta bila na prvih dveh mestih tekmeca za naslova svetovnega prvaka, Lucas Coenen in Romain Febvre. Novinec za veteranom v skupnem seštevku zdaj zaostaja samo še devet točk.

Dirka v globoki mivki lahko pomembno vpliva na bitko za prvaka, saj je pred 15. dirkaškim koncem tedna vodilnega Romaina Febvra (Kawasaki) in drugouvrščenega Lucasa Coenena (KTM) ločilo le 10 točk. Štart kvalifikacijske vožnje je dobil Isak Gifting (Yamaha), Coenen se je po enem krogu prebil na peto mesto, Febvre in mojster mivke Jeffrey Herlings (KTM) pa sta bila izven prve deseterice. A tekmeca za lovoriko sta vendarle dokazala, da sta letos najmočnejša in se prebila na prvi dve mesti. Coenen je zmagal štiri sekunde pred Febvrom. Tretje mesto je osvojil Calvin Vlaanderen (Yamaha), Gifting je bil na koncu četrti.

Jan Pancar v prvenstvu zaseda 14. mesto. Foto: Daniel Novakovič/STA Herlings, ki se je vrnil po dveh izpuščenih dirkah zaradi zlomljene ključnice, pričakovano še ni stoodstoten in je na devetem mestu zaostal 50 sekund. Ob odsotnosti Tima Gajserja (Honda), ki pa naj bi se vrnil na dirke čez dva tedna, je edini Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki pa mivke ne obvlada najbolje. Z minuto in pol zaostanka je bil v konkurenci 28 voznikov 17.

MXGP Belgije, kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Romain Febvre (kawasaki)

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

4. isak Gifting (Yamaha)

5. Glenn Coldenhoff (Fantic)

6. Jago Geerts (Yamaha)

…

9. Jeffrey Herlings (KTM)

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (14/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 687 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 78

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 500

4. Ruben Fernandez (Honda) 451

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 400

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 373

7. Maxime Renaux (Yamaha) 368

8. Jeffrey Herlings (KTM) 327

...

10. Tim Gajser (Honda) 305

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 226

V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacije dobil aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna), vodilni v letošnji sezoni Simon Längenfelder (KTM) pa je bil s 13 sekundami zaostanka četrti. Jake Peklaja (Husqvarna), ki je nastopil na dveh letošnjih dirkah, ni v Belgiji.

Za 50 točk bo šlo v nedeljo. V MX2 je štart prve vožnje ob 13.15, druge ob 16.10, v MXGP pa se bodo z rampe pognali ob 14.15 in 17.10.