Samo teden dni po dirki na Švedskem, kjer se je Tim Gajser vrnil na sceno po skoraj štirimesečni odsotnosti, se svetovno prvenstvo v motokrosu nadaljuje z dirko na mivki na Nizozemskem. V Arnhemu bo v središču pozornosti domači adut Jeffrey Herlings. Pred 17. letošnjo veliko nagrado prvenstva MXGP je Gajser na svojem kanalu na YouTube objavil nekaj posnetkov iz zakulisja vrnitve, tudi s treninga na progi Tiga243Land.

Poglejte nekaj posnetkov iz zakulisja Timove vrnitve na dirke MXGP:

Na dirki elitnega razreda MXGP bosta na VN Nizozemske nastopila oba slovenska dirkača, povratnik po poškodbi Tim Gajser (Honda) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki sta v seštevku sezone na desetem in oziroma 11. mestu. Gajser se je na dirki na Švedskem prejšnji konec tedna vrnil po skoraj štirih mesecih premora zaradi poškodbe in operacije rame. Vrnitev je bila polovično uspešna, v kvalifikacijah je bil tretji, nato pa v prvi vožnji trčil z Isakom Giftingom (Yamaha) in zaradi okvare motorja odstopil. V drugi vožnji je hitro prišel mimo Giftinga, a je potem naredil napako. Bil je osmi, ko ga je ob koncu prehitel še Pancar. Skupno je bil na 16. veliki nagradi sezone Pancar sedmi, Gajser pa 12.

Romain Febvre Foto: Guliverimage Zmagal je vodilni v seštevku sezone Romain Febvre (Kawasaki), ki je tudi zaradi slabšega nastopa najbližjega zasledovalca Lucasa Coenena (KTM), Belgijec je bil šele osmi, precej povečal prednost v prvenstvu. Pred VN Nizozemske ima Francoz 794 točk, Belgijec pa 753. Gajser je po devetih dirkah, ki jih je moral izpustiti, spet dobil točke in je zdaj pri 327, kar ga uvršča na rob deseterice, mesto za njim je v seštevku sezone Pancar z 277 točkami.

"Arnhem bo povsem drugačna zgodba, saj gre za mivkasto stezo. Kar nekaj časa sem delal na vožnji v takšnih razmerah in pilil znanje v mivki. Prepričan sem, da bo to najtežja dirka od preostalih v prvenstvu, ampak tudi tu želim dati vse od sebe in dobiti primerjavo s fanti pri vrhu," je še dejal štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP.

Kvalifikacije za nizozemsko dirko se bodo v elitnem razredu začele v soboto ob 17.15, nedeljske vožnje pa bodo v MXGP ob 14.15 in 17.10, v MX2 pa ob 13.15 in 16.10.