Honda X-ADV750 je zagotovo posebnež na dveh kolesih. Zasnovana kot mešanica med enduro motociklom in maksi skuterjem, poskuša združiti najboljše iz obeh svetov, kar ji daje edinstven značaj in predvsem videz. Njen agresiven, robusten in hkrati sodoben dizajn daje občutek trdnosti in zanesljivosti – točno tisto, kar se od Honde pričakuje.

Od daleč lahko neizurjeno oko X-ADV hitro uvrsti med motocikle, a ko si jo pobliže ogledamo, so primerjave z maksi skuterjem seveda očitne. Pod površjem pa skriva tudi precej več podobnosti s klasičnimi motorji.

Kot povsem nov koncept je ta model na trg prišel leta 2017. Pri Hondi so združili značilnosti avanturističnih motociklov in mestnih skuterjev. Od takrat je doživel več izboljšav, leto 2025 pa prinaša prenovljen sprednji profil z novimi LED-žarometi, integriranimi dnevnimi lučmi in smerniki, nadgrajen samodejni menjalnik DCT, ki deluje še bolj gladko in predvidljivo, tempomat za udobnejše potovalne kilometre, globlji in udobnejši sedež ter prenovljen mehanizem za nastavitev vetrobranske zaščite. Generalna zasnova ostaja enaka – zakaj bi spreminjali nekaj, kar deluje.

moderna oblika, odličen avtomatski menjalnik, prožen motor z dobro zalogo moči, prostor za prtljago Palec dol: višja cena, terenske zmogljivosti so bolj del zunanjega vtisa

Foto: Sašo Jalšovec

Motociklističen način vožnje

Prvi stik z motorjem razkrije široko krmilo, ki bolj kot na skuter spominja na enduro motocikel. Občutek pri vožnji je izrazito motociklističen, v dolgih ovinkih je krmiljenje stabilno, nizko težišče pa omogoča enakomerno in lahkotno nagibanje tudi v ostrejše zavoje.

Drža med vožnjo je zelo pokončna, položaj nog pa je mogoče prilagajati. Na voljo so klasične stopalke za dinamično vožnjo po ovinkih ali bolj sproščen, iztegnjen položaj na stranskih podlagah za stopala, značilen za skuterje.

Podvozje in zavore so zasnovani po motociklističnih standardih. Spredaj so 41-milimetrske obrnjene vilice Showa, zadaj pa nastavljiv amortizer istega proizvajalca. Velikost koles, 17 palcev spredaj in 15 zadaj, ter robustne pnevmatike omogočajo stabilnost tudi na manj urejenih podlagah. A roko na srce, X-ADV ni ravno namenjen ekstremnemu terenu. Njegove off-road zmogljivosti so najbolj domače na makadamskih cestah in rahlo neravnih poteh.

Kot pri skuterjih je zadnja zavora na levi strani krmila, in tudi če smo vajeni klasične motoristične razporeditve se hitro priučimo uporabe zavore namesto sklopke. Tako postane povsem naravno, da se med vožnjo zavira z obema ročicama hkrati. Obe zavori sta opremljeni z ABS-sistemom, kar pomeni, da koles ne morete blokirati in lahko uporabljate zavore, kolikor potrebujete. Tako lahko 220 kilogramov, kolikor tehta X-ADV, ustavimo zelo hitro in učinkovito. Teža pa ni zanemarljiva pri manevriranju na mestu. Ker nima sklopke, je za premike treba prestaviti v nevtralno pozicijo, zato je na voljo dodatna ročna zavora, nameščena na desni strani krmila.

Foto: Sašo Jalšovec

Dinamičen pogonski sklop

X-ADV 750 je opremljen s pogonskim sklopom, poznanim že iz modela NC 750 X. Gre za 745-kubični vrstni dvovaljnik, ki razvije 43,1 kW (58 KM) moči in 69 Nm navora. Nudi dovolj dinamike za hitro pospeševanje, varno prehitevanje in vožnjo z dodatno prtljago ali sopotnikom.

Poraba goriva se je na testu gibala okoli 4 litre na 100 km, kar je nekoliko več od tovarniško obljubljenih 3,6 litra, a še vedno zelo učinkovito glede na zmogljivosti in težo 220 kilogramov. S 13,6-litrskim tankom tako prevozimo okoli 350 kilometrov. Preizkušeni primerek je imel nameščen izpuh Akrapovič, ki mu je dodal bolj športni zvok in nekaj dodatnega značaja.

Menjalnik z dvojno sklopko DCT je eden največjih adutov tega modela. Poleg povsem avtomatskega načina vožnje ponuja tudi ročno prestavljanje preko stikal na desni strani krmila. Kombinacija avtomatike in ročnega prestavljanja se v praksi izkaže za odlično rešitev: avtomatika poskrbi za udobno mestno ali potovalno vožnjo, ročno prestavljanje pa pride prav pri dinamični vožnji po ovinkih ali hitrem pospeševanju.

Foto: Sašo Jalšovec

Motoristična vozna dinamika s skuter udobjem

Udobje za voznika je skutersko na visoki ravni. Sedež je širok, dobro oblazinjen in primeren tudi za daljše vožnje. Tudi sopotnik ima več kot dovolj prostora. Prostor med krmilom in sedežem je tipično skuterski, znižan, a ne ravno nizek.

Zaradi oblike prednjega dela je vetrna zaščita odlična. Vetrobransko steklo je nastavljivo in nudi dobro zaščito pri višjih hitrostih, noge in trup pa so solidno zaščiteni pred vetrom in vremenskimi vplivi. Med zaščitno opremo so še ščitniki za roke ter aluminijasta zaščitna plošča za zaščito motorja pri vožnji po brezpotjih.

Na voljo so tudi elektronski pripomočki, med njimi Hondin sistem Selectable Torque Control (HSTC) s tremi stopnjami nadzora oprijema, kar povečuje varnost v različnih razmerah, tudi na mokrem in makadamu.

Prek glavnega zaslona je mogoče nastavljati številne parametre, povezane z voznimi lastnostmi – od izbire načinov vožnje (tudi preko desne ročice) do občutljivosti elektronskih pomagal in odzivnosti menjalnika. Nastavitve so dovolj podrobne, da si lahko vsak voznik po svojem okusu prilagodi vožnjo.

Na voljo je šest načinov vožnje: Sport, Standard, Rain, Gravel ter dva uporabniška načina. Pri vsakem od njih je moč spreminjati raven moči, nadzor oprijema, zaviranje z motorjem, nastavitev ABS in prestavljanje DCT.

Foto: Sašo Jalšovec

Klasično skuterska praktičnost

X-ADV pri shrambi prtljage izrablja najboljše iz obeh svetov. Pod sedežem je prostor za eno čelado in nekaj dodatne opreme. Predal pod sedežem ima lučko in USB-C vtičnico za polnjenje naprav. Na voljo je še manjši predalček pod krmilom, dovolj velik za drobnarije. Testni model je bil opremljen še z zadnjim kovčkom in stranskimi kovčki, kar skupaj z osnovnim prostorom naredi iz X-ADV-ja pravega potovalnika.

Serijsko je X-ADV opremljen z brezstičnim ključem, ki se izkaže kot praktična rešitev pri zagonu – motor zaženemo le s pritiskom na gumb, ko imamo ključ v bližini.

Standardna višina sedeža je primerna za voznike od srednje rasti dalje, opcijsko pa je na voljo tudi znižanje motocikla za 20, 40 ali celo 60 mm. Tako tudi nižji vozniki ne bi smeli biti prikrajšani.

Na voljo je širok izbor dodatne opreme, ki omogoča dodatno personalizacijo in uporabnost. Najbolj cenovno privlačni so paketi opreme, ki jih je na voljo več.

Je to skuter ali motor?

Honda X-ADV750 je eden najbolj posebnih motorjev na trgu – motocikel in skuter v enem. Že na prvi pogled izdaja svoj dinamični karakter in združuje udobje ter praktičnost z dinamiko in robustnostjo. Namenjena je vsem, ki se težko odločijo, ali jim je bližje skuter ali motor. Kljub robustnemu videzu in grobim pnevmatikam pa X-ADV ni pravi terenec – prej odličen urbani popotnik, primeren tako za mestne vožnje kot daljše avanture.