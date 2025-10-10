Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
10. 10. 2025,
18.30

Kay de Wolf iz MX2 prestopa v MXGP

Tim Gajser in Jan Pancar bosta v naslednji sezoni svetovnega prvenstva v motokrosu, ki se začne konec februarja, dobila še enega resnega tekmeca. Iz MX2 je v MXGP prestopil Nizozemec Kay de Wolf, ki je bil lani prvak, letos pa podprvak.

Tim Gajser je na pokalu narodov še zadnjič dirkal na Hondi. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser je na pokalu narodov še zadnjič dirkal na Hondi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po pokalu narodov in s tem po končani mednarodni sezoni v motokrosu čakamo, da tovarniške ekipe razkrijejo karte za naslednjo sezono. Vemo, da imajo od sedmih tovarniških ekip pogodbo za naslednjo leto le štirje vozniki: prvak razreda MXGP Romain Febvre (Kawasaki), podprvak Lucas Coenen (KTM), Jeremy Sewer (Ducati) in Maxime Renaux (Yamaha). Vemo še, da sta brez sedeža ostala Mattia Guadagnini (Ducati) in tretji v prvenstvu Glenn Coldenhoff (Fantic). Vemo tudi, da bo ekipo in znamko motorja zamenjal Tim Gajser (Honda) ter najverjetneje tudi zmagovalec rekordnih 112 dirk Jeffrey Herlings (KTM). Če ne pride do dogovora z zdajšnjo ekipo, prestopa do 1. januarja dirkači, ki menjajo ekipo, ne smejo razkriti, zato je Gajser tako skrivnosten.

Kay de Wolf je bil lani prvak v MX2, letos je končal na drugem mestu. | Foto: Guliverimage Kay de Wolf je bil lani prvak v MX2, letos je končal na drugem mestu. Foto: Guliverimage Vsaj ena potrditev je zdaj vendarle prišla. Lanski prvak in letošnji podprvak razreda MX2 Kay de Wolf prihaja v elitni razred. Ostaja pa pri svoji zdajšnji ekipi, Husqvarna bo namreč znova imela tovarniškega voznika v MXGP. Na pokalu narodov je bil še drugo leto zapored najboljši v MX2. Resen tekmec več torej za Gajserja, Pancarja in preostale v močnejšem razredu. Enaindvajsetletni Nizozemec pod okriljem Husqvarne dirka že od leta 2019. "Zame je to poseben trenutek, da grem v višji razred s Husqvarno, ekipo, ki je moj drugi dom, odkar sem postal profesionalni voznik. Skupaj smo zmagovali in osvajali lovorike. FC450 je vrhunski motor, na njem se že počutim dobro," je dejal de Wolf. Zanj je zagotovo dobra stvar, da je na močnejšem motorju že lahko treniral. Denimo za Gajserja bo ob spremembi ekipe zagotovo dodaten izziv, če bo z novim motorjem lahko začel trenirati šele januarja. Že konec februarja pa bo prva dirka svetovnega prvenstva 2026.

Prado prekinil pogodbo, Vialle zapušča KTM
Jorge Prado je lani na zadnji dirki v Cozarju naslov svetovnega prvaka za nekaj točk speljal Timu Gajserju. | Foto: GasGas Jorge Prado je lani na zadnji dirki v Cozarju naslov svetovnega prvaka za nekaj točk speljal Timu Gajserju. Foto: GasGas Lanski svetovni prvak v MXGP Jorge Prado je letos prvič dirkal v Ameriki, a ima za sabo slabo sezono na Kawasakiju. Zdaj je dosegel predčasno prekinitev pogodbo (imel jo je še za dve leti). Španec naj bi se vrnil na motor znamke KTM, ni pa še jasno, ali bo ostal v Ameriki ali se vrača v svetovno prvenstvo. Tovarniški KTM pa po sedmih letih zapušča Tom Vialle. Zadnje tri sezone je dirkal v Ameriki, predtem je bil dvakrat svetovni prvak v MX2 (2020 in 2022). Govori se, da se je dogovoril s Hondo in se bo vrnil v svetovno prvenstvo, torej bo prvič dirkal v MXGP.
