Motokrosist Jan Pancar je zadovoljen z doseženim v svoji drugi sezoni v svetovnem prvenstvu MXGP, čeprav ve, da bi lahko osvojil še kakšno točko več, če si ne bi štiri dirke pred koncem sezone poškodoval palec. Vrhunca leta zanj sta bila tretje mesto v prvi vožnji na Češkem in šesto mesto v drugi vožnji na zloglasni mivki v Belgiji. "Še samega sebe sem presenetil, da sem bil šesti na najtežji progi na svetu. Ja, dobra sezona." Čeprav je dobil veliko mednarodne publicitete, pa očitno ne bo dobil tovarniškega motorja za sezono 2026. "Mogoče tudi ne pomaga, da sem iz male Slovenije."

Ob Timu Gajserju bosta za slovensko reprezentanco naslednji konec tedna na pokalu narodov v motokrosu (MXON) dirkala še Jan Pancar in Jaka Peklaj. O olimpijskih igrah motokrosa bomo v naslednjem tednu še pisali, smo pa z obema mladima slovenskima voznikoma tako kot s petkratnim svetovnim prvakom potegnili črto pod letošnje svetovno prvenstvo. Tako kot za Gajserja je imela tudi za Pancarja in Peklaja sezona vzpone in padce. Jan je svoje drugo prvenstvo MXGP končal na 11. mestu, s 34 točkami več kot lani torej dve mesti višje. Jaka je odpeljal štiri dirke MX2 in zbral tri točke.

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA "V drugem delu sezone sem bil na večini treningov med prvimi petimi, torej blizu najboljšim. V Loketu sem bil v eni od voženj tretji, tako da je bilo kar veliko lepih, dobrih voženj. So bila pa tudi kakšne vožnje, tekme slabše zaradi manjših poškodb, ki se jih je težko ogniti. A ko potegnem črto, je bila sezona dobra," je v nekaj stavkih sezono 2025 orisal Pancar. Izpostaviti velja še en vrhunec: šesto mesto v drugi vožnji na belgijski mivki, ki mu je vedno predstavljala največji izziv. "Sem še samega sebe presenetil, da sem bil šesti na najtežji progi na svetu. Ja, dobra sezona."

Na večini dirk sta sama z očetom: Vse morava narediti sama

Jan in oče Igor Pancar Foto: Matej Podgoršek Če si ne bi na Nizozemskem poškodoval palca in odstopil, bi sezono končal še z nekaj točkami več. Po poškodbi v Arnhemu je samo dirkal, na motorju zadnji mesec sploh ni treniral (bo pa nekaj treningov opravil pred pokalom narodov). "Škoda, da nisem bil med deset najboljših, a je tudi 11. mesto dobro. Sem zadovoljen." Za sabo je pustil tudi nekaj tovarniških voznikov, ko sta Jago Geerts (Yamaga) in Mattia Guadagnini (Ducati), ki bosta oba izgubila ta sedež za prihodnjo sezono. Bil je najvišje uvrščeni zasebnik, pri čemer gre poudariti, da ni klasični zasebnik, ampak je zgolj del družinske ekipe, ko sta na večini dirk z očetom Igorjem Pancarjem sama za vse. "Vsekakor je veliko dela. Vse morava narediti sama, od postavitve šotora do pranja motorja in opreme. Nekajkrat gre zraven še mama, da pomaga. A nama gre vseeno super. Je več dela, a gre."

"Ne pomaga, da sem iz male Slovenije"

Jan Pancar Foto: Aleš Fevžer Letos je s svojo zgodbo nase opozoril tudi tuje medije. "Še posebej po Loketu sem dobil veliko publicitete od tujih medijev, saj je res nekaj posebnega, da sva sama z očetom konkurenčna najboljšim na svetu. To so opazili tudi drugi." Očitno pa tega ne cenijo dovolj velike in tovarniške ekipe. Zaenkrat kaže, da bo tudi v sezoni 2026 dirkal s svojo ekipo. "Res je težko dobiti tovarniško ekipo. Veliko je dobrih voznikov. Mogoče tudi ne pomaga, da sem iz male Slovenije. Na meni je, da naredim še boljše rezultate, da jih prepričam." Kar pa je brez tovarniškega motorja zelo težko. Bo pa pozimi več kot polovica voznikov menjala ekipo in motor, kar bi bila lahko Janova prednost, če bo še naprej dirkal na preverjenem materialu. "Zagotovo. Motor deluje. Kakor delava z očetom, tudi deluje. Seveda ni optimalno. Oba sva bolj utrujena. A gre in se bova trudila še naprej."

Jan Pancar je odpeljal svojo drugo sezono v močnejšem razredu MXGP. Foto: Daniel Novakovič/STA

Jaka Peklaj: Pokal narodov bo dodatni zagon

Jaka Peklaj Foto: Aleš Fevžer Še ena pestra sezona je za Peklajem, saj so ga znova pestile poškodbe, pa še bolezen. "Par majhnih poškodb, nič posebnega, a ravno toliko, da padeš iz ritma za nekaj tednov in se je nato treba vrniti v formo. Ampak proti koncu sezone sem naredil nekaj dobrih skupnih treningov s Timom, z Janom sva skupaj delala v telovadnici. Na dveh tekmah sem prišel tudi do točk, tako da sem kar zadovoljen."

Največ izkušenj je nabral na dirki na Švedskem in na mivki na Nizozemskem. Veliko mu pomeni, da lahko trenira z najboljšima slovenskima motokrosistoma. Zdaj ga drugo leto zapored čaka nastop na pokalu narodov. "Zame je to velika čast. To bo zame tudi neki dodaten zagon za naslednjo sezono." Ko bo podobno kot Pancar dirkal z družinsko ekipo, želja je, da na precej več dirkah kot letos.