Zaradi močnega naliva in vode na progi so prireditelji zadnje dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v Avstraliji odpovedali drugo vožnjo elitnega razreda MXGP. Obveljali so rezultati prve, ki jo je dobil Lucas Coenen, slovenski dirkač Tim Gajser je bil tretji, Francoz Romain Febvre pa je s četrtim mestom potrdil naslov svetovnega prvaka.

V uvodni vožnji v Darwinu je Tim Gajser osvojil tretje mesto za Lucasom Coenenom in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Romain Febvre si je s četrtim mestom že zagotovil naslov svetovnega prvaka za sezono 2025. Za Febvra je to druga lovorika, na katero pa je čakal kar deset let, saj je bil svetovni prvak prvič leta 2015. Romain Febvre je svetovni prvak drugič v karieri. Prvič je to postal pred okroglimi desetimi leti. Foto: Guliverimage

V Avstralijo je že prišel z zajetnim naskokom, saj je imel v primerjavi s Coenenom po sobotnih kvalifikacijah še 46 točk naskoka. To je pomenilo, da je za končno slavje na današnji dirki potreboval le še pet točk, kar je brez težav dosegel.

Coenenu je za tolažbo ostala zmaga v tej vožnji, drugi je bil Herlings, tretji pa Gajser. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil v uvodni vožnji 14.

Narava prekrižala načrte

Jan Pancar je v Avstraliji dosegel 14. mesto, skupno pa je na 11. mestu. Foto: Daniel Novakovič/STA Potem ko so dirkači prvo vožnjo opravili v lepem vremenu, pa se je med drugo preizkušnjo razreda MX2 razdivjala nevihta z močnim nalivom. Po nekaj krogih so to preizkušnjo prekinili z rdečo zastavo, pozneje pa so se dirkači elitnega razreda MXGP odločili, da zaradi še vedno nevarnih razmer ne bodo nastopili v drugi vožnji. Deževati je sicer nehalo, a so na progi ostale precejšnje količine vode.

Tako so za uradne izide obveljali dosežki prve vožnje, pa tudi vrstni red v SP se ni več spremenil. Za novim prvakom Febvrom, ki je zbral 956 točk, je na drugem mestu sezono končal Coenen z 917, tretji pa je Nizozemec Glenn Coldenhoff s 678.

V seštevku sezone sta Slovenca ostala na svojih mestih, Gajser je na koncu deveti s 490 točkami, Pancar pa 11. s 321.

Po končani sezoni v SP dirkače zdaj čaka še prestižno ekipno SP oziroma pokal narodov, ki bo 5. oktobra v ZDA. Slovenijo bodo zastopali Gajser, Pancar in Jaka Peklaj.