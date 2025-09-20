Gajser peti v kvalifikacijah Darwina, Coenen zmagal pred Febvrom

Na zadnji postaji sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v avstralskem Darwinu je najboljši slovenski dirkač Tim Gajser kvalifikacije končal na petem mestu. V boju za naslov razreda MXGP je Belgijec Lucas Coenen s kvalifikacijsko zmago zmanjšal zaostanek za Francozom Romainom Febvrom za eno točko. A kljub temu ima Belgijec v boju za prvi naslov prvaka še vedno bolj teoretične kot praktične možnosti.

Romain Febvre je bil danes drugi, kar pomeni, da je v primerjavi s Lucasom Coenenom izgubil le eno točko. Zdaj jih ima 938 oziroma 46 več kot Coenen.

Na zadnji postaji sezone bo v nedeljo dosegljivih še največ 50 točk, Febvre jih za dokončno potrditev drugega naslova potrebuje le še pet.

Tim Gajser je iz boja za letošnji naslov izpadel že spomladi zaradi poškodbe in operacije rame. Po avgustovski vrnitvi je zbral nekaj odličnih uvrstitev, najboljšo prejšnji teden na Kitajskem, ko je bil drugi. Za zadnjo dirko sezone si je zaželel, da bi stopil še na najvišjo stopničko.

Zmago v nedeljo bo napadal s petega startnega izhodišča, pred njim sta bila danes ob obeh kandidatih za končni uspeh še Italijan Mattia Guadagnini in Nizozemec Calvin Vlaanderen. Za njim je kvalifikacije končal moštveni sotekmovalec pri Hondi Španec Ruben Fernandez.

Jan Pancar je v kvalifikacijah osvojil 18. mesto, skupno pa zaseda 11. mesto. Foto: Daniel Novakovič/STA

Drugi slovenski predstavnik v elitem razredu MXGP Jan Pancar je bil danes 18.

V seštevku sezone sta Slovenca precej skupaj, Gajser je ostal deveti s 470 točkami, Pancar pa 11. s 314.

Avstralija se v koledar dirk na najvišji ravni vrača po dolgem premoru. Doslej so "tam spodaj" izvedli le pet dirk za SP, zadnjo leta 2001.

Prva vožnja dirke za VN Avstralije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 5.45, druga pa ob 8.40 po slovenskem času.