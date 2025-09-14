Petkratni svetovni prvak Tim Gajser se je vrnil na zmagovalni balkon. Na četrti dirki po vrnitvi po poškodbi in operaciji rame je osvojil drugo mesto. Na veliki nagradi Kitajske je bil boljši samo Jeffrey Herlings, ki je zmagal tretjič zapored. V obeh vožnjah sta bila prvi in drugi. Jan Pancar je osvojil 13. mesto. Razpleta pa se bitka za prvaka, saj je Romain Febvre osvojil četrto mesto, Lucas Coenen pa samo 12. – tako ima Francoz pred finalom v Avstraliji 47 točk prednosti. Naslednji konec tedna jih bo na voljo še 60.

Na predzadnji veliki nagradi letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP) smo spremljali boj za zmago med Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Timom Gajserjem (Honda) ter obračun za naslov prvaka med Romainom Febvrom (Kawasaki) in Lucasom Coenenom (KTM). Pred dirko v Šanghaju je imel Francoz pred mladim Belgijcem 30 točk prednosti.

Herlings in Gajser v prvi vožnji z izvrstnima prehitevanjema

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo v Šanghaju. Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je dobil Maxime Renaux (Yamaha). Zmagovalec prve dirke sezone je tako kot Gajser in Herlings iz bitke za prvaka odpadel zaradi poškodbe. Francoz je vodil do 29. minute, dve sekundi pred Herlingsom in Gajserjem, a nato sta ga prehitela najuspešnejša voznika zadnjih let. Obe prehitevanji sta bili res izvrstni! Jeffrey vožnjo dobil dve sekundi pred Timom. O zmagi na VN Kitajske bo odločala druga vožnja, ki se začne ob 10.10 po srednjeevropskem času.

Tekmeca za naslov svetovnega prvaka sta prvo vožnjo odpeljala precej slabše. Febvre je večji del vožnje dirkal na petem mestu, ob koncu pa le dobil eno mesto. Coenen se je po slabšem štartu prebil na šesto mesto, a imel pozneje težave, upočasnil ritem dirkanja in nazadoval na deveto mesto. Bil je skoraj minuto za najboljšima. Novincu se tako vse bolj izmika lovorika v debitantski sezoni. Tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM) ni bil med najboljšimi, na 16. mestu je zaostal minuto in 40 sekund.

MXGP Kitajske:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 50 točk

2. Tim Gajser (Honda) 44

3. Ruben Fernandez (Honda) 36

4. Romain Febvre (Kawasaki) 36

5. Maxime Renaux (Yamaha) 35

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 27

7. Andrea Bonacosi (Fantic) 26

8. Glenn Coldenhoff (Fanctis) 26

…

12. Lucas Coenen (KTM) 19

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 15

V drugi vožnji Herlingsa in Gajserja ločilo le nekaj metrov

Tim Gajser je bil v obeh vožnjah drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na štartni rampi je bil v drugi vožnji najbolj eksploziven Coenen, a je v drugem zavoju padel, se zakopal v zemljo in nadaljeval z velikim zaostankom z zadnjega, 23. mesta. Herlings in Gajser sta si že v enem krogu privozila nekaj sekund prednosti pred tretjim Febvrom. Pancar je bil po prvem krogu 14., tik za Renauxjem, ki je izgubil dragocene sekunde, ker je bil ob Coenenovem padcu tik za njim.

Gajser ni dobil prave priložnosti za napad, Herlings je celotno vožnjo vozil dve, tri sekunde pred njim, se mu je pa Slovenec v zadnjem krogu približal le na nekaj metrov. Jeffrey je tako dobil obe vožnji in zmagal tretjič zapored. To je njegova že 112. zmaga na dirkah svetovnega prvenstva. Tim je osvojil drugo mesto, kar je njegov prvi zmagovalni balkon v sezoni.

Romain Febvre je pred drugim naslovom prvaka. Foto: Guliverimage Tretje mesto je v Šanghaju osvojil Ruben Fernandez (Honda), ki je bil tretji v drugi vožnji, potem ko je prehitel Febvra. Temu ni bilo treba tvegati, saj je Coenen v drugi vožnji obtičal daleč zadaj, na 14. mestu. Pred njim je končal tudi Pancar, bil je 11. Skupno je bil 24-letni Slovenec na Kitajskem 13. (15 točk), Coenen pa je bil z 19 točkami na 12. mestu. Febvre je torej osvojil kar 17 točk več in naredil najverjetneje odločilen korak do drugega naslova svetovnega prvaka.

MXGP, skupni seštevek (19/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 929 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 882

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 665

4. Ruben Fernandez (Honda) 599

5. Jeffrey Herlings (KTM) 582

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 560

...

9. Tim Gajser (Honda) 464

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 314

V MX2 dirka Adamu, bitka za prvaka ostaja tesna

Lani je v Šanghaju deževalo (v MXGP so odpeljali le eno vožnjo), letos je šlo za najbolj vročo dirko sezone. V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Sacha Coenen (KTM), tekmeca za svetovno lovoriko pa sta bila tako kot na kvalifikacijah drugi in tretji, drugi Kay de Wolf (Husqvarna) in tretji Simon Längenfelder (KTM). Drugo vožnjo je dobil predlanski prvak Andrea Adamo (KTM), Längenfelder je bil drugi, Coenen tretji, De Wolf pa četrti. V točkovnem seštevku to pomeni, da je veliko nagrado Kitajske s 45 točkami osvojil Coenen, drugi je bil Adamo (43 točk), tretji pa Längenfelder (42). Četrti De Wolf je dobil dve točki manj od tekmeca za naslov, kar pomeni, da zdaj zaostaja 16 točk.