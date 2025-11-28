Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Yamaha Honda KTM Jeffrey Herlings Jan Pancar Tim Gajser motokros MXGP

Koledar dirk svetovnega prvenstva v motokrosu

Dobra novica za Tima Gajserja, prva dirka dva tedna pozneje

Tim Gajser | Tim Gajser je zagotovo vesel, da se sezona začenja dva tedna pozneje. | Foto Aleš Fevžer

Tim Gajser je zagotovo vesel, da se sezona začenja dva tedna pozneje.

Foto: Aleš Fevžer

Svetovno prvenstvo v motokrosu 2026 se ne bo začelo 22. februarja, ampak dva tedna pozneje, osmega marca v Argentini. To je dobra novica za Tima Gajserja, ki bi z novim motorjem lahko začel testirati šele januarja.

Tim Gajser
Sportal Gajser: Te težke sezone so me veliko naučile

Promotor in organizator svetovnega prvenstva v motokrosu je nekoliko spremenil koledar dirk za sezono 2026. Prva dirka je bila sprva predvidena za 22. februar, a še ni imela izbrane lokacije. Te zdaj ne bo oziroma je prestavljena na 26. april, še naprej pa nima prireditelja. Enako velja za dirko, ki bo 10. maja. 

Sezona v prvenstvih MXGP in MX2 se bo tako začela osmega marca, ko bo veliko nagrado Argentine prvič gostil Bariloche v Patagoniji. To je dobra novica predvsem za Tima Gajserja in Jeffreyja Herlingsa, ki bosta pozimi oba zamenjala ekipo in motor. Ker ju pogodba s Hondo oziroma KTM veže do 31. decembra, na nov motor pred januarjem še ne smeta sesti. Gajser je v pogovoru za Sportal dejal, da to zanj ne bo težava, da bo mesec in pol testiranj novega motorja dovolj. Zdaj je dobil še dva dodatna tedna. Gajser naj bi odslej dirkal na Yamahi, Herlings pa na Hondi. Ni pa še nič uradnega.

Na koledarju je še ena novost, to je prizorišče VN Velike Britanije. Te ne bo gostil Matterley Basin, ki je najljubša proga Tima Gajserja. Po 26 letih se britanska dirka vrača v Foxhills, ki je še eno klasično prizorišče motokros dirk na otoku.

Ob Timu Gajserju bo v prvenstvu MXGP dirkal še Jan Pancar, kar bo njegova tretja sezona v elitnem razredu, tudi ta z družinsko ekipo in motorjem KTM.

Koledar dirk svetovnega prvenstva MXGP in MX2 2026:

8. marec – Argentina (Bariloche)
22. marec – Andaluzija (Almonte)
29. marec – Švica (Frauenfeld)
12. april – Sardinija (Riola Sardo)
19. april – Trentino (Pietramurata)
26. april – ?
10. maj – ?
24. maj – Francija (Lacapelle Marival)
31. maj – Nemčija (Teutschenthal)
7. junij – Latvija (Kegums)
21. junij – Italija (Montevarchi)
28. junij – Portugalska (Agueda)
19. julij – Velika Britanija (Foxhills)
26. julij – Češka (Loket)
2. avgust – Belgija (Lommel)
16. avgust – Švedska (Uddevalla)
23. avgust – Nizozemska (Arnhem)
6. september – Turčija (Afyonkarahisar)
13. september – Kitajska (Šanghaj)
20. september – Avstralija (Darwin)

4. oktober – pokal narodov (Ernee, Francija)
Yamaha Honda KTM Jeffrey Herlings Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser motokros MXGP
