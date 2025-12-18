Celjanom se danes nasmiha milijonski zaslužek

Nogometaše Celja čaka danes odločilna bitka v ligaškem delu konferenčne lige. Ob 21. uri, takrat se bodo začele vse tekme zadnjega kroga, bodo gostili irski Shelbourne. Slovenski jesenski prvaki so na papirju veliki favoriti, z novo zmago pa bi se vključili v boj za prvih osem mest, ki vodijo neposredno v osmino finala. Trener Albert Riera je zelo zadovoljen, saj so njegovi izbranci v tej sezoni presegli pričakovanja. ''Najpomembnejše je, da smo v primerjavi z lansko sezono napredovali,'' je izpostavil Španec, ki želi prekiniti niz dveh zaporednih evropskih porazov. Danes bo na delu še nekaj slovenskih legionarjev. Dejan Petrovič (Rijeka) ne bo mogel pomagati soigralcem zaradi kazni, Andraž Šporar (Slovan) pa zaradi zdravstvenih težav.

Ta teden se v Evropi igrajo le tekme konferenčne lige. Danes bo vzporedno odigranih kar 18 tekem, tako da se obeta pester večer, v katerem se bo lestvica spreminjala iz minute v minuto, z njo vred pa tudi vsa silna preračunavanja strategov, nogometašev in navijačev, ki jih bo še kako zanimala usoda njihovega kluba.

Pestro bo tudi v Celju. Obeta se zadnji evropski letošnji spektakel v knežjem mestu, za katerega je do srede pošlo že šest tisoč vstopnic, tako da bodo tribune stadiona Z'dežele lepo zapolnjene. Prišlo bo tudi okrog 150 privržencev Shelbourna, edinega med 108 udeleženci glavnega dela evropskih klubskih tekmovanj v tej sezoni, ki še ni dosegel zadetka.

Celjski grofje bodo danes še zadnjič v tem koledarskem letu spremljali na delu svoje ljubljence. Foto: Jure Banfi

Celjani so favoriti, s četrto zmago v tej sezoni pa bi si močno izboljšali možnosti za uvrstitev med osem najboljših, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v osmino finala. Trener Albert Riera žal ne bo mogel še nekaj časa računati na kapetana Žana Karničnika, sta pa povsem odpravile zdravstvene težave prvi strelec Franko Kovačević, ki si skupaj z znancem 1. SNL Nardinom Mulahusejnovićem (Noah) deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev konferenčne lige, ter borbeni Španec Juanjo Nieto.

Riera: Če bi nam kdo to ponudil junija …

Albert Riera se je po porazu na Reki veliko posvetil prekinitvam. Foto: Guliverimage Celjani so po porazu na Reki izkusili nenavaden teden, saj so se lahko povsem osredotočili na dvoboj z Irci in dodobra osvežili svoje vrste. "Dva treninga smo namenili zgolj prekinitvam," je Albert Riera uresničil tisto, kar je napovedal po grenkem porazu na Reki, ko so njegovi varovanci odpovedali zlasti v tem delu igre.

Kaj pa je še Riera povedal pred srečanjem? "Če bi nam nekdo junija na pripravah v Kranjski Gori ponudil scenarij, po katerem bi imeli decembra 12 točk prednosti v državnem prvenstvu, imeli pred zadnjo tekmo v konferenčni ligi 9 točk in možnost, da se uvrstimo med najboljših osem, bi to vsi nemudoma podpisali. Kaj se je spremenilo? Presegli smo pričakovanja. Ko se to zgodi, vedno želiš več. Po treh tekmah, smo želeli dvanajst točk, nato petnajst, a ne gre vedno po planu. Najpomembnejše je, da smo v primerjavi z lansko sezono napredovali. Napredovali v državnem prvenstvu, napredovali v konferenčni ligi. Gremo na zmago. Če bomo imeli 12 točk, super. Če bo to dovolj za najboljših osem, še boljše. Če ne bo? Bomo pač igrali dve dodatni tekmi v Evropi. Prekrasni dve tekmi. Dve dodatni tekmi za evropske izkušnje," je dal celjski strateg vedeti, kako ga danes zanima zgolj zmaga.

Bogatejši še za 1,6 milijona evrov?

Če bodo Celjani primorani igrati dodatne kvalifikacije za osmino finala, bodo na delu 19. in 26. februarja 2026. V primeru srečnega scenarija bi lahko Celjani že danes z zmago nad irskim klubom postali bogatejši za 1,6 milijona evrov.

Celjani so si z nastopi v Evropi v tej sezoni prislužili že izdatno finančno nagrado Uefe. Foto: Aleš Fevžer

Vsaka zmaga v konferenčni ligi je vredna 400 tisoč evrov, toliko bodo prejeli tudi klubi, ki se bodo uvrstili na osem najvišjih mest (tisti od 9. do 24. mesta bodo nagrajeni z 200 tisoč evrov), vsak udeleženec osmine finala pa prejme še dodatno nagrado s strani Evropske nogometne zveze (Uefa), vredno 800 tisoč evrov. Celjani so si sicer že do danes z uspešnimi predstavami v Evropi zagotovili mikavno nagrado Uefe v višini okrog šest milijonov evrov.

Najboljši strelci konferenčne lige: 5 – Kovačević (Celje), Mulahusejnović (Noah)

4 – Marius (Samsunspor)

3 – Diaby-Fadiga (Rakow), Ishak (Lech), Koita (AEK Atene), Mijnans (AZ), Neofytou (Omonia)

...

Neuspeh številnih klubov z bogato tradicijo

Petar Stojanović je z Legio padel v rezultatsko krizo tako v poljskem prvenstvu kot tudi v Evropi. Foto: Jure Banfi Konferenčna liga je v tej sezoni postregla s številnimi presenečenji. V izločilni del bi se lahko prebili tudi prvaki Kosova (Drita), Severne Makedonije (Shkendija) in Gibraltarja (Lincoln Red Imps), brez možnosti za napredovanje pa so še pred zadnjim krogom ostali tudi klubi z bogato tradicijo in denarnico kot so Dinamo Kijev, Legia Varšava, Slovan Bratislava in Rapid Dunaj. Tako v Evropi ne bo prezimilo tudi nekaj slovenskih legionarjev.

Petar Stojanović, ki pri Legii ne dobiva največje minutaže, bo v zadnjem evropskem nastopu gostil Lincoln. Legia je v krizi, v poljskem prvenstvu je po nizu skromnih rezultatov zdrsnila močno proti dnu razpredelnice, tako da ozračje pri velikanu iz Varšave ni najboljše. Presenetljivo hitro bo evropsko sezono končal tudi Slovan iz Bratislave. V prejšnji sezoni je nastopal v ligi prvakov, zdaj pa se v konferenčni ligi ne bo uspel uvrstiti med 24 najboljših. V zadnjem krogu jih čaka dvoboj s švedskim BC Häcken. Kenan Bajrić bo kandidiral za nastop, Andraž Šporar pa bo zaradi poškodbe manjkal.

Rijeka, ki je prejšnji teden ugnala doma Celjane s 3:0, bo danes na Poljskem "gostovala" pri Šahtarju brez pomoči kaznovanega Dejana Petroviča. Foto: Aleš Fevžer

Na delu ne bo še enega slovenskega legionarja. Dejan Petrovič je prejšnji četrtek zatresel mrežo Celja in pomagal Rijeki do dragocene zmage (3:0), s katero si je že skoraj zagotovila nadaljevanje evropske sezone. Rečane čaka danes v Krakovu gostovanje pri drugouvrščenem ukrajinskem brezdomcu Šahtar Doneck, slovenski reprezentant pa bo manjkal zaradi kazni treh rumenih kartonov. Poljska Jagiellonia Dušana Stojinovića se bo pomerila z nizozemskim AZ Alkmaar.

V konferenčni ligi po petih krogih vodi Strasbourg, brez poraza pa sta poleg francoskega prvoligaša tudi poljski Rakow Czestochowa in ciprski AEK Larnaka. Za zdaj si ni preboja med najboljših osem zagotovil še nihče.

Finale bo 27. maja 2026 na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata zlasti Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

Konferenčna liga, ligaški del (6. krog):

Četrtek, 18. december:

Lestvica: