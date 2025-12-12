Celjani so se na Reko, na najkrajše evropsko gostovanje v zgodovini kluba, odpravili s prekrasnimi spomini na torkov večer , ko so bili v Ljubljani okronani s prestižnim priznanjem za ekipo leta v Sloveniji. Na Hrvaško so se odpravili optimistični, kar je izpostavljal tudi Albert Riera. V sosednji državi, kjer ni na evropski tekmi zmagal še noben slovenski klub , so želeli pisati zgodovino, a jim je spodletelo. Načrt se ni posrečil, na koncu se je celjska barka potopila kot še nikoli v tej sezoni (0:3). Victor Sanchez je podobno kot v prejšnji sezoni spravil mlajšega rojaka v slabo voljo. To mu je uspelo tudi s pomočjo slovenskega reprezentanta Dejana Petroviča, ki se je vpisal med strelce. Po tekmi so odmevale besede Riere.

Hrvaška in Slovenija sta nekoč spadali v isto domovino. Da je prisotnih še veliko podobnosti, je razkril tudi decembrski izlet na Kvarner. Tik pred državno mejo je mimoidoče ob cesti pozdravljal mural Armade Jelšane, podružnice navijačev Rijeke iz Slovenije. Rijeka ima v okolici Ilirske Bistrice veliko simpatizerjev, vse skupaj pa je doseglo vrhunec v težko ponovljivem obdobju trenerskega obdobja Matjaža Keka. Ta ostaja v srcih Hrvatov, njegovo ime se na Kvarnerju še vedno izgovarja z velikim spoštovanjem.

Matjaž Kek je pustil ogromen pečat pri vodenju Rijeke. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je tako tudi v nogometu zelo povezana s Hrvaško, kar je velika pohvala, saj južni sosedje na največjih tekmovanjih že dolgo mešajo štrene največjim in dosegajo fantastične rezultate. Kar pa se tiče primerov dobre prakse, pogosto posegajo tudi po imenih iz slovenskega klubskega nogometa. In to ne le igralcev, ampak tudi trenerjev. Najnovejši primer je Victor Sanchez. Španec z bogatim nogometnim življenjepisom je Olimpijo pred polovico leta popeljal do naslova prvaka, nato pa nove izzive po krajšem premoru našel na Reki.

Kdo bi si mislil, da bo kdaj tako

Ker pa v tej sezoni blesti tudi Celje, to je bilo najbolj očitno v uvodnih mesecih, še krepko pred bolečo poškodbo kapetana Žana Karničnika, se je trener Albert Riera na pot na Hrvaško odpravil z jasnim ciljem, da premaga Rijeko. Imel je dvojni motiv, želel je premagati tako hrvaškega prvaka kot tudi rojaka Sancheza, ki mu je povzročal toliko težav v 1. SNL. Sosedski obračun med Rijeko in Celjem je s tem postregel z nenadejano poslastico, španskim trenerskim spopadom na Rujevici!

Obračun med Rijeko in Celjem je potekal pred skoraj šest tisoč gledalci. Foto: Aleš Fevžer

Kdo bi si še pred kakšnim desetletjem mislil, da bo kdaj tako. In da bodo navijači Rijeke stiskali pesti za toliko znancev 1. SNL. Teh je pri Rijeki ogromno, poleg Sancheza in kopice igralcev (Čop, Menalo in Lasickas) je denimo zelo izstopal Dejan Petrovič, standardni slovenski reprezentant.

Po drugi strani sta se v dresu Celja borila tudi dva Hrvata. Povratnik Franko Kovačević, tudi nekdanji up Rijeke, in Ivica Vidović. Skušala sta pristriči krila reški zasedbi in ji pokvariti načrte, s tem pa tudi pomagati Celjanom, da bi postali prvi slovenski klub, ki bi v zgodovini evropskih tekmovanj zmagal na Hrvaškem. To se grofom ni uresničilo. Pa sprva niti ni kazalo slabo.

Ni se videlo, da ima Rijeka trikrat večji proračun

Celjani so razvili svojo igro do te mere, da so si priigrali lepše, izrazitejše priložnosti. Potrebovali bi le še boljšo realizacijo. Če bi bila ta na takšni ravni, kot je znala biti na začetku sezone, bi lahko Rijeka po prvem delu že zaostajala. To je izpostavil tudi strateg Celja.

Celjani so doživeli drugi zaporedni evropski poraz. Foto: Aleš Fevžer

"V prvem polčasu smo videli tudi naše dobre stvari. Imeli smo lepe priložnosti, potrebovali bi le malce več mirnosti pri zaključku akcij. Po prvem polčasu je bilo 0:0, je bila tekma še vedno odprta. Šestdeset minut smo bili bolj ali manj ekipa, kakršna si želimo biti. Na zelenici se ni videlo, da ima Rijeka trikrat večji proračun od nas," mu je bilo žal za številne neizkoriščene priložnosti, ki bi jeziček na tehtnico prevesile na stran njegovih izbrancev.

Celjani so izgubili proti tekmecu, ki ima trikrat bolj vredno ekipo. Foto: Aleš Fevžer

V 10. minuti je Franko Kovačević izgubil dvoboj ena na ena z vratarjem Rijeko Martinom Zlomislićem. Slednjega je v 30. minuti Nikita Josifov že "premagal", a je na njegovo žalost zadel le vratnico, v nadaljevanju akcije pa bi skoraj zadel Ivica Vidović, a so domači na golovi črti prek borbenega Stjepana Radeljića le ustavili pot žoge v mrežo.

Prekinitve usodne za Celjane

Celjani so nadzorovali potek srečanja, si na začetku drugega polčasa priigrali še eno kapitalno priložnost, ki jo je s slabim strelom z dokaj ugodnega položaja zapravil Mario Kvesić, nato pa je na Rujevici svojo krutost pokazalo nesojeno nogometno pravilo. "Kdor ne da, ta prejme," radi porečejo. In točno tako se je tudi zgodilo.

Celjani so vse zadetke prejeli v drugem polčasu. Foto: Aleš Fevžer

Rijeka je povedla po napaki celjske obrambe, ki je nerazumljivo pozabila na Daniela Adu-Adjeija. Igra prekinitev je bila kmalu še enkrat usodna za goste, tokrat se je izkazal Dejan Petrovič. Za razliko od lani, ko je v Stožicah prejel bolečo zaušnico od takrat še Sanchezove Olimpije (0:5), se je lahko tokrat bistveno bolj smejalo neumornemu zveznemu igralcu, saj je prvič v dresu Rijeke premagal slovenskega tekmeca.

Rijeka je v drugem polčasu kar trikrat zatresla mrežo Žana Luka Lebana. Foto: Aleš Fevžer

Celjska barva se je po zaostanku z 0:2 začela potapljati, po naivni izključitvi Artemijusa Tutyškinasa pa je sledil nov trenutek pomanjkanja zbranosti pri gostih. Takrat je svoje znanje dokazal Toni Fruk in pokazal, zakaj v zadnjem obdobju nosi dres hrvaške reprezentance, hkrati pa se zanj zanima več evropskih velikanov, vključno z vročim londonskim Arsenalom. Celjani so tako izgubili s 3:0, vse zadetke pa prejeli med 56. in 78. minuto. To jih je bolelo, saj končni rezultat ne izraža vsega, kar se je dogajalo na tekmi.

Srečanje na Rujevici si je ogledal tudi športni direktor Olimpije Goran Boromisa. Nastopilo je veliko nekdanjih nogometašev oziroma trenerjev zmajev. Foto: Aleš Fevžer

Ni bil zadovoljen s postavljanjem in obnašanjem

"Nimam rad takšnih porazov. Če bo kdo rekel, da je bila Rijeka boljša od nas, se bo moral z menoj kregati. Nisem zadovoljen s tem, kar smo pokazali ob prekinitvah. Nisem zadovoljen z našim postavljanjem, a tudi obnašanjem. Zaradi tega smo bili slabši za 30 odstotkov. S preostalimi 70 odstotki, kar smo pokazali na tekmi, pa sem lahko zadovoljen. Nikakor pa ne moremo reči, da je bila Rijeka tako boljša od nas. Sploh do 60. minute. Do takrat nismo ravno dominirali na tekmi, a smo imeli vendarle zelo očitne priložnosti za zadetek. Žal jih nismo izkoristili, v nogometu pa najbolj odločajo zadetki," je povedal po drugem porazu v ligaškem delu konferenčne lige, ki ga je na Rujevici spremljalo 5.693 gledalcev.

Zanimiv transparent na Rujevici. Foto: Aleš Fevžer

Med njimi je bilo tudi okrog 400 navijačev Celja, ki so morali spremljati dvoboj iz zdaj že znamenite reške "kletke", namenjene gostujočim privržencem. Celotno srečanje so morali preživeti v "kletki". Izkusili so to, kar nihče ne obožuje. Na meji so morali zapustiti osebna vozila, naprej pa so jih pod policijskim nadzorom z avtobusi pripeljali neposredno do stadiona.

Navijači Celja so morali spremljati dvoboj v "kletki". Foto: Aleš Fevžer

Tako so odpadli njihovi turistični ogledi mesta, kar je škoda, saj je okrašeno v predbožičnih tonih, hkrati pa je čutiti v bližini prijetno, toplejšo plat morja. Po srečanju so si s strani poklapanih nogometašev prislužili velike čestitke za podporo tudi v najhujših trenutkih.

To niso izgovori, ampak realnost

Riera je napovedal, kaj bo na naslednjem druženju doletelo njegove izbrance. "Prva dva gola smo prejeli v kratkem času iz prekinitev, zato bo naš naslednji trening zelo resen. Na treningu bodo igralci tekmovali med seboj. S tem jim želim podati malce motivacije. Da izboljšajo teh 30 odstotkov. Na igralce po tekmi v slačilnici nisem bil jezen. Dali so vse od sebe, tudi glede na zahtevno obdobje, v katerem smo se znašli z velikim številom tekem in poškodbami. To niso izgovori, to je realnost, manjka nam veliko igralcev. Tudi ob vsem tem nisem imel občutka, da smo bili slabši od Rijeke. Zato je prisotno nekaj frustracije, saj nismo zmagali ali osvojili vsaj točke, gole pa smo prejeli po prekinitvah," je Riera po tekmi v svojem slogu pojasnjeval, da ga ne spremlja občutek, kako naj bi bila Rijeka boljša od Celja.

Trener Albert Riera je doživel s Celjem na Reki najvišji poraz v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Victor Sanchez je z drugo evropsko zmago v tej sezoni močno približal Rijeko napredovanje v izločilni del. Rijeka je nazadnje spomladi v Evropi nastopila leta 1980, tako pa je Španec čestital Dejanu Petroviču, strelcu drugega zadetka za Rečane. Foto: Aleš Fevžer Vseeno je doživel največji poraz v tej sezoni, povsem drugačno pa je bilo razpoloženje v vrstah Rijeke, ki so po nedavnem rekordnem triumfu proti Hajduku (5:0) spravili na kolena še Celjane. Sanchez si je tako prislužil na Reki aplavz na odprti sceni. Po dvoboju je čestital igralcem in to predstavo namenil navijačem. "Iz tedna v teden smo boljši. Zavedali smo se, da bo težko igrati proti Celju, saj si s številnimi podajami pripravijo veliko prostora in posledično priložnosti. Igrali smo na način, da zmagamo, da vpijamo njihov pritisk. Morali smo trpeti, zavedali smo se tega, saj si na vsaki tekmi pripravijo veliko priložnosti, a smo to dobro nadzirali," se je Sanchez poslužil recepta, ki mu je v zadnji tretjini srečanja prinesel veliko prednost in prepričljivo zmago.

"V obrambi smo odigrali dobro, stali smo globoko in si tudi na njihovi polovici priigrali nazaj veliko žog in bili posledično nevarni. Skušali smo zmagati in za to je bila pomembna osnova obramba. Priigrali so si dve resni priložnosti, glede na njihove številke na prejšnjih tekmah, smo dobro opravili svoje delo in jih dobro ustavljali. Zadovoljni smo s predstavo," je povedal nekdanji trener Olimpije. Po tekmi se je srečal s trenerjem Riero, sledila sta pozdrav in objem, na hitro sta si izmenjala še nekaj misli.

V zadnjem krogu proti Shelbournu

Še vedno pa se Celjanom nasmiha uresničitev velikega cilja. Čeprav so po porazu na Reki padli na 12. mesto, bi se lahko še vedno, če bi v zadnjem krogu upravičili vlogo favorita proti irskemu Shelbournu, s pomočjo razpleta na še nekaterih drugih tekmah povzpeli med osem najboljših.

Prihodnji teden bo Celje v zadnjem krogu gostil Shelbourne. Foto: Aleš Fevžer

"Če bi pred začetkom sezone razmišljali o tem, da bi imeli po petih krogih devet točk, bi bili zadovoljni. Če pa trikrat zapored zmagaš, nato pa dvakrat izgubiš, si seveda želiš, da bi bilo še boljše. Pač, odvisno od tvojih pričakovanj. Lahko rečem, da nam gre še vedno dobro. Seveda pa delamo tudi napake in se pri tem učimo. Prihodnji teden bo še ena tekma. Če se nam bo izšlo, bomo med najboljših osem, če pa ne, pa bo tako kot lani, ko bomo morali potem zaigrati v izločilnem delu za osmino finala," ostaja Riera optimist. Celjani bodo prihodnji četrtek v knežjem mestu gostili Shelbourne, ki je med najslabšimi udeleženci konferenčne lige.