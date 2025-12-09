Še tretjič zapored na vrhu Janja Garnbret in Tadej Pogačar!

Nepremagljiva plezalka Janja Garnbret in kolesarski superšampion Tadej Pogačar sta najboljša športnika Slovenije že tretjič zapored. Za Garnbret je to že šesti naslov, za Pogačarja četrti. Za najboljšo ekipo preteklega leta so bili v moški konkurenci izbrani nogometaši Celja, v glasovanju za žensko ekipo leta je zmagala odbojkarska reprezentanca, moška skakalna reprezentanca Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos pa je bila izbrana za najboljšo ekipo v individualnih športih.

Najboljša med športniki invalidi je bila atletinja Leja Glojnarič, tri bronaste medalje je osvojila na olimpijadi gluhih v Tokiu. Za najobetavnejšo mlado športno osebnost je bil izbran kolesar Jakob Omrzel, zmagovalec Dirke po Italiji za mlade.

Osrednjih slovenskih športnih junakov leta 2025 zaradi obveznosti tokrat na prireditvi ni bilo, zaradi tekmovalnih obveznosti v ZDA je manjkal tudi Luka Dončić, tretjeuvrščeni v moški konkurenci, zato pa so na sprejemu pri predsednici in kasneje na podelitvi nagrad blesteli Nika in Domen Prevc, drugouvrščena v obeh konkurencah, izvrstna atletinja Tina Šutej, tretja v izboru za naj športnico leta, in člani najboljše moške ekipe leta, nogometaši Celja, s španskim trenerjem Albertom Riero na čelu in tudi nekatere članice slovenske ženske odbojkarske reprezentance, najboljše ženske ekipe leta.

Junaka počaščena

"Najlepša hvala za to priznanje, absolutno počaščena sem, da sem spet najboljša športnica v Sloveniji. Že kar velik zalogaj je postati najboljši v svojem športu na svetu, zdi se mi, da je še večji postati to v Sloveniji, ker je Slovenija takšna športna velesila, imamo namreč ogromno vrhunskih športnikov, zato sem resnično počaščena," je v videoposnetku sporočila plezalna kraljica Garnbret. Letos je bila tudi ambasadorka Botrstva v športu in za mlade športnike zbrala 318.292 evrov. Ambasadorstvo je predala kapetanu slovenske odbojkarske reprezentance Tinetu Urnautu.

"Že od lani se spomnim, da je kipec težak, hvala lepa. Čez svojo sezono nimam pripomb, res je bila vrhunska. Vsako leto poudarjam, da je bila najboljša doslej, in tudi tokrat je tako, zelo zadovoljen sem, da sem spet prekosil lansko. Slovenski šport je res na vrhuncu, raznoliki športi segajo po vrhunskih dosežkih in počaščen sem, da sem del tega. Slovenija je res izjemna povsod," pa je od daleč sporočil Pogačar.

"Prebiti se na slovenski športni Olimp je neverjetno težko. Kljub temu da vedno pravimo, da nas je le dober milijon žensk in dober milijon moških, je pač tako, da smo pri nas v Sloveniji bistveno konkurenčnejši kot mnoge bistveno večje države," je povedal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

DŠNS je svečani dogodek tudi letos pripravil skupaj z RTV Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki je podelil svoja najvišja priznanja športnikom in trenerjem. Priznanja DŠNS so delo Skupine SIJ, oblikoval jih je Luka Tratnik.

Nekaj ur pred začetkom je nominirane športnike v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tokratno prireditev sta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli Momento Cigano, Rudi Bučar, Gregor Ravnik in Katarina Samobor iz skupine Tabu.

Izidi glasovanja za Športnika leta 2025: Moški:

1. Tadej Pogačar (kolesarstvo) 321 točk

2. Domen Prevc (smučarski skoki) 160

3. Luka Dončić (košarka) 126

4. Jan Oblak (nogomet) 21

5. Darko Jorgić (namizni tenis) 12

6. Miha Hrobat (alpsko smučanje) 9

7. Martin Srabotnik (kajak kanu) 3

8. Toni Vodišek (jadranje) 3

9. Jakov Fak (biatlon) 3

10. Matic Kranjec Žagar (kolesarstvo) 2 Ženske:

1. Janja Garnbret (športno plezanje) 271 točk

2. Nika Prevc (smučarski skoki) 238

3. Tina Šutej (atletika) 133

4. Andreja Slokar (alpsko smučanje) 6

5. Ajda Novak (kajak kanu) 3

6. Alenka Artnik Burghardt (potapljanje) 3

7. Anja Osterman (kajak kanu) 3

8. Metka Lobnik (judo) 2

9. Teja Oblak (košarka) 1 Moška ekipa:

1. nogometaši Celja 43 točk

2. odbojkarska reprezentanca 33

3. košarkarska reprezentanca 21

4. hokejska reprezentanca 11

5. rokometna reprezentanca 2 Ženska ekipa:

1. odbojkarska reprezentanca 48 točk

2. košarkarska reprezentanca 47

3. rokometna reprezentanca 15 Ekipa v individualnih športih:

1. skakalna moška ekipa 63 točk

(Kos, D. Prevc, Lanišek, Zajc)

2. namiznoteniška moška ekipa 23

(Jorgić, Kožul, Tokić, Hribar, Petrovski)

3. skakalna mešana ekipa 17

(N. Prevc, D. Prevc, Klinec, Lanišek)

4. kanuistična moška ekipa 7

(Božič, Savšek, Hočevar)

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik in Športnica leta?

ANKETA Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik leta 2025 v moški konkurenci? Domen Prevc + 19,57 % 99 glasov

Tadej Pogačar + 68,77 % 348 glasov

Jan Oblak + 0,99 % 5 glasov

Luka Dončić + 7,31 % 37 glasov

Darko Jorgič + 0,79 % 4 glasov

Jakov Fak + 0,40 % 2 glasov

Miha Hrobat + 0,79 % 4 glasov

Kdo drug + 1,38 % 7 glasov Oddanih 506 glasov

ANKETA Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik leta 2025 v ženski konkurenci? Janja Garnbret + 29,98 % 143 glasov

Andreja Slokar + 1,26 % 6 glasov

Nika Prevc + 64,99 % 310 glasov

Teja Oblak + 0,21 % 1 glasov

Tina Šutej + 2,52 % 12 glasov

Anja Osterman + 0,21 % 1 glasov

Katera druga. + 0,84 % 4 glasov Oddanih 477 glasov

Leto Športnik leta Športnica leta Ekipa leta 1968 Miro Cerar Marijana Lubej – 1969 Ivo Daneu Nataša Urbančič – 1970 Miro Cerar Nataša Urbančič – 1971 Brane Oblak Nataša Urbančič – 1972 Danilo Pudgar Nataša Urbančič – 1973 Vinko Jelovac Nataša Urbančič – 1974 Vinko Jelovac Nataša Urbančič – 1975 Bojan Križaj Mima Jaušovec – 1976 Borut Petrič Mima Jaušovec – 1977 Borut Petrič Mima Jaušovec – 1978 Borut Petrič Ljuba Tkalčič – 1979 Bojan Križaj Breda Lorenci – 1980 Bojan Križaj Mima Jaušovec – 1981 Borut Petrič Bojana Dornig – 1982 Bojan Križaj Andreja Leskovšek – 1983 Borut Petrič Lidija Lapajne – 1984 Mateja Svet – 1985 Rok Petrovič Mateja Svet – 1986 Rok Petrovič Mateja Svet – 1987 Bojan Križaj Mateja Svet – 1988 Matjaž Debelak Mateja Svet – 1989 Andrej Jelenc Mateja Svet – 1990 Tomo Česen Mateja Svet – 1991 Franci Petek Nataša Bokal – 1992 Rajmond Debevec Marika Kardinar-Nagy – 1993 Igor Majcen Brigita Bukovec – 1994 Jure Košir Britta Bilač – 1995 Iztok Čop Brigita Bukovec – 1996 Andraž Vehovar Brigita Bukovec – 1997 Primož Peterka Brigita Bukovec – 1998 Primož Peterka Brigita Bukovec – 1999 Gregor Cankar Metka Sparavec – 2000 Rajmond Debevec Špela Pretnar – 2001 Andrej Hauptman Alenka Bikar – 2002 Aljaž Pegan Jolanda Čeplak – 2003 Dejan Košir Jolanda Čeplak – 2004 Vasilij Žbogar Jolanda Čeplak – 2005 Mitja Petkovšek Tina Maze – 2006 Matic Osovnikar Petra Majdič Iztok Čop & Luka Špik 2007 Primož Kozmus Petra Majdič ACH Volley 2008 Primož Kozmus Sara Isaković Četverec brez krmarja 2009 Primož Kozmus Petra Majdič Slovenska nogometna reprezentanca 2010 Dejan Zavec Tina Maze Slovenska nogometna reprezentanca 2011 Peter Kauzer Tina Maze Ekipa smučarskih skakalcev 2012 Anže Kopitar Urška Žolnir Iztok Čop & Luka Špik 2013 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca 2014 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca 2015 Peter Prevc Tina Maze Slovenska odbojkarska reprezentanca 2016 Peter Prevc Tina Trstenjak Slovenska hokejska reprezentanca 2017 Goran Dragić Ilka Štuhec Slovenska košarkarska reprezentanca 2018 Luka Dončić Janja Garnbret Tina Mrak & Veronika Macarol 2019 Primož Roglič Janja Garnbret Slovenska odbojkarska reprezentanca 2020 Primož Roglič Anamarija Lampič Slovenska rokometna reprezentanca 2021 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska košarkarska reprezentanca 2022 Kristjan Čeh Urša Bogataj Mešana ekipa smučarskih skakalcev 2023 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca 2024 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca 2025 Tadej Pogačar Janja Garnbret NK Celje/slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

