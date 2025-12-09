Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, Jaka Lopatič

Torek,
9. 12. 2025,
21.26

Športnik leta 2025

Še tretjič zapored na vrhu Janja Garnbret in Tadej Pogačar!

Športnik leta 2025 | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Nepremagljiva plezalka Janja Garnbret in kolesarski superšampion Tadej Pogačar sta najboljša športnika Slovenije že tretjič zapored. Za Garnbret je to že šesti naslov, za Pogačarja četrti. Za najboljšo ekipo preteklega leta so bili v moški konkurenci izbrani nogometaši Celja, v glasovanju za žensko ekipo leta je zmagala odbojkarska reprezentanca, moška skakalna reprezentanca Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos pa je bila izbrana za najboljšo ekipo v individualnih športih.

Športnik leta 2025, sprejem pri predsednici RS Nataši Pirc Musar
Sportal "Vsaka medalja, vsak rezultat, vsak osebni rekord je tudi darilo narodu"

Najboljša med športniki invalidi je bila atletinja Leja Glojnarič, tri bronaste medalje je osvojila na olimpijadi gluhih v Tokiu. Za najobetavnejšo mlado športno osebnost je bil izbran kolesar Jakob Omrzel, zmagovalec Dirke po Italiji za mlade.

Osrednjih slovenskih športnih junakov leta 2025 zaradi obveznosti tokrat na prireditvi ni bilo, zaradi tekmovalnih obveznosti v ZDA je manjkal tudi Luka Dončić, tretjeuvrščeni v moški konkurenci, zato pa so na sprejemu pri predsednici in kasneje na podelitvi nagrad blesteli Nika in Domen Prevc, drugouvrščena v obeh konkurencah, izvrstna atletinja Tina Šutej, tretja v izboru za naj športnico leta, in člani najboljše moške ekipe leta, nogometaši Celja, s španskim trenerjem Albertom Riero na čelu in tudi nekatere članice slovenske ženske odbojkarske reprezentance, najboljše ženske ekipe leta.

Fotogalerija s prireditve Športnik leta (foto: Aleš Fevžer):

Fotogalerija
1
 / 14

Junaka počaščena

"Najlepša hvala za to priznanje, absolutno počaščena sem, da sem spet najboljša športnica v Sloveniji. Že kar velik zalogaj je postati najboljši v svojem športu na svetu, zdi se mi, da je še večji postati to v Sloveniji, ker je Slovenija takšna športna velesila, imamo namreč ogromno vrhunskih športnikov, zato sem resnično počaščena," je v videoposnetku sporočila plezalna kraljica Garnbret. Letos je bila tudi ambasadorka Botrstva v športu in za mlade športnike zbrala 318.292 evrov. Ambasadorstvo je predala kapetanu slovenske odbojkarske reprezentance Tinetu Urnautu.

"Že od lani se spomnim, da je kipec težak, hvala lepa. Čez svojo sezono nimam pripomb, res je bila vrhunska. Vsako leto poudarjam, da je bila najboljša doslej, in tudi tokrat je tako, zelo zadovoljen sem, da sem spet prekosil lansko. Slovenski šport je res na vrhuncu, raznoliki športi segajo po vrhunskih dosežkih in počaščen sem, da sem del tega. Slovenija je res izjemna povsod," pa je od daleč sporočil Pogačar.    

"Prebiti se na slovenski športni Olimp je neverjetno težko. Kljub temu da vedno pravimo, da nas je le dober milijon žensk in dober milijon moških, je pač tako, da smo pri nas v Sloveniji bistveno konkurenčnejši kot mnoge bistveno večje države," je povedal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

DŠNS je svečani dogodek tudi letos pripravil skupaj z RTV Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki je podelil svoja najvišja priznanja športnikom in trenerjem. Priznanja DŠNS so delo Skupine SIJ, oblikoval jih je Luka Tratnik.

Nekaj ur pred začetkom je nominirane športnike v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tokratno prireditev sta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli Momento Cigano, Rudi Bučar, Gregor Ravnik in Katarina Samobor iz skupine Tabu.

Izidi glasovanja za Športnika leta 2025:

Moški:
1. Tadej Pogačar (kolesarstvo)            321 točk
2. Domen Prevc (smučarski skoki)          160
3. Luka Dončić (košarka)                  126
4. Jan Oblak (nogomet)                     21
5. Darko Jorgić (namizni tenis)            12
6. Miha Hrobat (alpsko smučanje)            9
7. Martin Srabotnik (kajak kanu)            3
8. Toni Vodišek (jadranje)                  3
9. Jakov Fak (biatlon)                      3
10. Matic Kranjec Žagar (kolesarstvo)        2

Ženske:
1. Janja Garnbret (športno plezanje)      271 točk
2. Nika Prevc (smučarski skoki)           238
3. Tina Šutej (atletika)                  133
4. Andreja Slokar (alpsko smučanje)         6
5. Ajda Novak (kajak kanu)                  3
6. Alenka Artnik Burghardt (potapljanje)    3
7. Anja Osterman (kajak kanu)               3
8. Metka Lobnik (judo)                      2
9. Teja Oblak (košarka)                     1

Moška ekipa:
1. nogometaši Celja                        43 točk
2. odbojkarska reprezentanca               33
3. košarkarska reprezentanca               21
4. hokejska reprezentanca                  11
5. rokometna reprezentanca                  2

Ženska ekipa:
1. odbojkarska reprezentanca               48 točk
2. košarkarska reprezentanca               47
3. rokometna reprezentanca                 15

Ekipa v individualnih športih:
1. skakalna moška ekipa                    63 točk
(Kos, D. Prevc, Lanišek, Zajc)
2. namiznoteniška moška ekipa              23
(Jorgić, Kožul, Tokić, Hribar, Petrovski)
3. skakalna mešana ekipa                   17
(N. Prevc, D. Prevc, Klinec, Lanišek)
4. kanuistična moška ekipa                  7
(Božič, Savšek, Hočevar)

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik in Športnica leta?

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik leta 2025 v moški konkurenci?

  • Domen Prevc
    19,57 %
    99 glasov
  • Tadej Pogačar
    68,77 %
    348 glasov
  • Jan Oblak
    0,99 %
    5 glasov
  • Luka Dončić
    7,31 %
    37 glasov
  • Darko Jorgič
    0,79 %
    4 glasov
  • Jakov Fak
    0,40 %
    2 glasov
  • Miha Hrobat
    0,79 %
    4 glasov
  • Kdo drug
    1,38 %
    7 glasov
Oddanih 506 glasov

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik leta 2025 v ženski konkurenci?

  • Janja Garnbret
    29,98 %
    143 glasov
  • Andreja Slokar
    1,26 %
    6 glasov
  • Nika Prevc
    64,99 %
    310 glasov
  • Teja Oblak
    0,21 %
    1 glasov
  • Tina Šutej
    2,52 %
    12 glasov
  • Anja Osterman
    0,21 %
    1 glasov
  • Katera druga.
    0,84 %
    4 glasov
Oddanih 477 glasov

Vsi športniki leta

Leto Športnik leta Športnica leta Ekipa leta
1968 Miro Cerar Marijana Lubej
1969 Ivo Daneu Nataša Urbančič
1970 Miro Cerar Nataša Urbančič
1971 Brane Oblak Nataša Urbančič
1972 Danilo Pudgar Nataša Urbančič
1973 Vinko Jelovac Nataša Urbančič
1974 Vinko Jelovac Nataša Urbančič
1975 Bojan Križaj Mima Jaušovec
1976 Borut Petrič Mima Jaušovec
1977 Borut Petrič Mima Jaušovec
1978 Borut Petrič Ljuba Tkalčič
1979 Bojan Križaj Breda Lorenci
1980 Bojan Križaj Mima Jaušovec
1981 Borut Petrič Bojana Dornig
1982 Bojan Križaj Andreja Leskovšek
1983 Borut Petrič Lidija Lapajne
1984 Mateja Svet
1985 Rok Petrovič Mateja Svet
1986 Rok Petrovič Mateja Svet
1987 Bojan Križaj Mateja Svet
1988 Matjaž Debelak Mateja Svet
1989 Andrej Jelenc Mateja Svet
1990 Tomo Česen Mateja Svet
1991 Franci Petek Nataša Bokal
1992 Rajmond Debevec Marika Kardinar-Nagy
1993 Igor Majcen Brigita Bukovec
1994 Jure Košir Britta Bilač
1995 Iztok Čop Brigita Bukovec
1996 Andraž Vehovar Brigita Bukovec
1997 Primož Peterka Brigita Bukovec
1998 Primož Peterka Brigita Bukovec
1999 Gregor Cankar Metka Sparavec
2000 Rajmond Debevec Špela Pretnar
2001 Andrej Hauptman Alenka Bikar
2002 Aljaž Pegan Jolanda Čeplak
2003 Dejan Košir Jolanda Čeplak
2004 Vasilij Žbogar Jolanda Čeplak
2005 Mitja Petkovšek Tina Maze
2006 Matic Osovnikar Petra Majdič Iztok Čop & Luka Špik
2007 Primož Kozmus Petra Majdič ACH Volley
2008 Primož Kozmus Sara Isaković Četverec brez krmarja
2009 Primož Kozmus Petra Majdič Slovenska nogometna reprezentanca
2010 Dejan Zavec Tina Maze Slovenska nogometna reprezentanca
2011 Peter Kauzer Tina Maze Ekipa smučarskih skakalcev
2012 Anže Kopitar Urška Žolnir Iztok Čop & Luka Špik
2013 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca
2014 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca
2015 Peter Prevc Tina Maze Slovenska odbojkarska reprezentanca
2016 Peter Prevc Tina Trstenjak Slovenska hokejska reprezentanca
2017 Goran Dragić Ilka Štuhec Slovenska košarkarska reprezentanca
2018 Luka Dončić Janja Garnbret Tina Mrak & Veronika Macarol
2019 Primož Roglič Janja Garnbret Slovenska odbojkarska reprezentanca
2020 Primož Roglič Anamarija Lampič Slovenska rokometna reprezentanca
2021 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska košarkarska reprezentanca
2022 Kristjan Čeh Urša Bogataj Mešana ekipa smučarskih skakalcev
2023 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca
2024 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca
2025 Tadej Pogačar Janja Garnbret NK Celje/slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Večkratni zmagovalci

Št. Športnik (-ica) Leta
7 Mateja Svet 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
6 Nataša Urbančič 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
6 Tina Maze 2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
6 Janja Garnbret 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
5 Bojan Križaj 1975, 1979, 1980, 1982, 1987
5 Borut Petrič 1976, 1977, 1978, 1981, 1983
5 Brigita Bukovec 1993, 1995, 1996, 1997, 1998
4 Mima Jaušovec 1975, 1976, 1977, 1980
4 Peter Prevc 2013, 2014, 2015, 2016
4 Tadej Pogačar 2021, 2023, 2024, 2025
3 Jolanda Čeplak 2002, 2003, 2004
3 Petra Majdič 2006, 2007, 2009
3 Primož Kozmus 2007, 2008, 2009
2 Miro Cerar 1968, 1970
2 Vinko Jelovac 1973, 1974
2 Rok Petrovič 1985, 1986
2 Rajmond Debevec 1992, 2000
2 Primož Peterka 1997, 1998
2 Primož Roglič 2019, 2020
