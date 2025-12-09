Torek, 9. 12. 2025, 21.26
Športnik leta 2025
Še tretjič zapored na vrhu Janja Garnbret in Tadej Pogačar!
Nepremagljiva plezalka Janja Garnbret in kolesarski superšampion Tadej Pogačar sta najboljša športnika Slovenije že tretjič zapored. Za Garnbret je to že šesti naslov, za Pogačarja četrti. Za najboljšo ekipo preteklega leta so bili v moški konkurenci izbrani nogometaši Celja, v glasovanju za žensko ekipo leta je zmagala odbojkarska reprezentanca, moška skakalna reprezentanca Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos pa je bila izbrana za najboljšo ekipo v individualnih športih.
Najboljša med športniki invalidi je bila atletinja Leja Glojnarič, tri bronaste medalje je osvojila na olimpijadi gluhih v Tokiu. Za najobetavnejšo mlado športno osebnost je bil izbran kolesar Jakob Omrzel, zmagovalec Dirke po Italiji za mlade.
Osrednjih slovenskih športnih junakov leta 2025 zaradi obveznosti tokrat na prireditvi ni bilo, zaradi tekmovalnih obveznosti v ZDA je manjkal tudi Luka Dončić, tretjeuvrščeni v moški konkurenci, zato pa so na sprejemu pri predsednici in kasneje na podelitvi nagrad blesteli Nika in Domen Prevc, drugouvrščena v obeh konkurencah, izvrstna atletinja Tina Šutej, tretja v izboru za naj športnico leta, in člani najboljše moške ekipe leta, nogometaši Celja, s španskim trenerjem Albertom Riero na čelu in tudi nekatere članice slovenske ženske odbojkarske reprezentance, najboljše ženske ekipe leta.
Fotogalerija s prireditve Športnik leta (foto: Aleš Fevžer):
Junaka počaščena
"Najlepša hvala za to priznanje, absolutno počaščena sem, da sem spet najboljša športnica v Sloveniji. Že kar velik zalogaj je postati najboljši v svojem športu na svetu, zdi se mi, da je še večji postati to v Sloveniji, ker je Slovenija takšna športna velesila, imamo namreč ogromno vrhunskih športnikov, zato sem resnično počaščena," je v videoposnetku sporočila plezalna kraljica Garnbret. Letos je bila tudi ambasadorka Botrstva v športu in za mlade športnike zbrala 318.292 evrov. Ambasadorstvo je predala kapetanu slovenske odbojkarske reprezentance Tinetu Urnautu.
"Že od lani se spomnim, da je kipec težak, hvala lepa. Čez svojo sezono nimam pripomb, res je bila vrhunska. Vsako leto poudarjam, da je bila najboljša doslej, in tudi tokrat je tako, zelo zadovoljen sem, da sem spet prekosil lansko. Slovenski šport je res na vrhuncu, raznoliki športi segajo po vrhunskih dosežkih in počaščen sem, da sem del tega. Slovenija je res izjemna povsod," pa je od daleč sporočil Pogačar.
"Prebiti se na slovenski športni Olimp je neverjetno težko. Kljub temu da vedno pravimo, da nas je le dober milijon žensk in dober milijon moških, je pač tako, da smo pri nas v Sloveniji bistveno konkurenčnejši kot mnoge bistveno večje države," je povedal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
DŠNS je svečani dogodek tudi letos pripravil skupaj z RTV Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki je podelil svoja najvišja priznanja športnikom in trenerjem. Priznanja DŠNS so delo Skupine SIJ, oblikoval jih je Luka Tratnik.
Nekaj ur pred začetkom je nominirane športnike v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tokratno prireditev sta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli Momento Cigano, Rudi Bučar, Gregor Ravnik in Katarina Samobor iz skupine Tabu.
Izidi glasovanja za Športnika leta 2025:
Moški:
1. Tadej Pogačar (kolesarstvo) 321 točk
2. Domen Prevc (smučarski skoki) 160
3. Luka Dončić (košarka) 126
4. Jan Oblak (nogomet) 21
5. Darko Jorgić (namizni tenis) 12
6. Miha Hrobat (alpsko smučanje) 9
7. Martin Srabotnik (kajak kanu) 3
8. Toni Vodišek (jadranje) 3
9. Jakov Fak (biatlon) 3
10. Matic Kranjec Žagar (kolesarstvo) 2
Ženske:
1. Janja Garnbret (športno plezanje) 271 točk
2. Nika Prevc (smučarski skoki) 238
3. Tina Šutej (atletika) 133
4. Andreja Slokar (alpsko smučanje) 6
5. Ajda Novak (kajak kanu) 3
6. Alenka Artnik Burghardt (potapljanje) 3
7. Anja Osterman (kajak kanu) 3
8. Metka Lobnik (judo) 2
9. Teja Oblak (košarka) 1
Moška ekipa:
1. nogometaši Celja 43 točk
2. odbojkarska reprezentanca 33
3. košarkarska reprezentanca 21
4. hokejska reprezentanca 11
5. rokometna reprezentanca 2
Ženska ekipa:
1. odbojkarska reprezentanca 48 točk
2. košarkarska reprezentanca 47
3. rokometna reprezentanca 15
Ekipa v individualnih športih:
1. skakalna moška ekipa 63 točk
(Kos, D. Prevc, Lanišek, Zajc)
2. namiznoteniška moška ekipa 23
(Jorgić, Kožul, Tokić, Hribar, Petrovski)
3. skakalna mešana ekipa 17
(N. Prevc, D. Prevc, Klinec, Lanišek)
4. kanuistična moška ekipa 7
(Božič, Savšek, Hočevar)
Vsi športniki leta
|Leto
|Športnik leta
|Športnica leta
|Ekipa leta
|1968
|Miro Cerar
|Marijana Lubej
|–
|1969
|Ivo Daneu
|Nataša Urbančič
|–
|1970
|Miro Cerar
|Nataša Urbančič
|–
|1971
|Brane Oblak
|Nataša Urbančič
|–
|1972
|Danilo Pudgar
|Nataša Urbančič
|–
|1973
|Vinko Jelovac
|Nataša Urbančič
|–
|1974
|Vinko Jelovac
|Nataša Urbančič
|–
|1975
|Bojan Križaj
|Mima Jaušovec
|–
|1976
|Borut Petrič
|Mima Jaušovec
|–
|1977
|Borut Petrič
|Mima Jaušovec
|–
|1978
|Borut Petrič
|Ljuba Tkalčič
|–
|1979
|Bojan Križaj
|Breda Lorenci
|–
|1980
|Bojan Križaj
|Mima Jaušovec
|–
|1981
|Borut Petrič
|Bojana Dornig
|–
|1982
|Bojan Križaj
|Andreja Leskovšek
|–
|1983
|Borut Petrič
|Lidija Lapajne
|–
|1984
|Mateja Svet
|–
|1985
|Rok Petrovič
|Mateja Svet
|–
|1986
|Rok Petrovič
|Mateja Svet
|–
|1987
|Bojan Križaj
|Mateja Svet
|–
|1988
|Matjaž Debelak
|Mateja Svet
|–
|1989
|Andrej Jelenc
|Mateja Svet
|–
|1990
|Tomo Česen
|Mateja Svet
|–
|1991
|Franci Petek
|Nataša Bokal
|–
|1992
|Rajmond Debevec
|Marika Kardinar-Nagy
|–
|1993
|Igor Majcen
|Brigita Bukovec
|–
|1994
|Jure Košir
|Britta Bilač
|–
|1995
|Iztok Čop
|Brigita Bukovec
|–
|1996
|Andraž Vehovar
|Brigita Bukovec
|–
|1997
|Primož Peterka
|Brigita Bukovec
|–
|1998
|Primož Peterka
|Brigita Bukovec
|–
|1999
|Gregor Cankar
|Metka Sparavec
|–
|2000
|Rajmond Debevec
|Špela Pretnar
|–
|2001
|Andrej Hauptman
|Alenka Bikar
|–
|2002
|Aljaž Pegan
|Jolanda Čeplak
|–
|2003
|Dejan Košir
|Jolanda Čeplak
|–
|2004
|Vasilij Žbogar
|Jolanda Čeplak
|–
|2005
|Mitja Petkovšek
|Tina Maze
|–
|2006
|Matic Osovnikar
|Petra Majdič
|Iztok Čop & Luka Špik
|2007
|Primož Kozmus
|Petra Majdič
|ACH Volley
|2008
|Primož Kozmus
|Sara Isaković
|Četverec brez krmarja
|2009
|Primož Kozmus
|Petra Majdič
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2010
|Dejan Zavec
|Tina Maze
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2011
|Peter Kauzer
|Tina Maze
|Ekipa smučarskih skakalcev
|2012
|Anže Kopitar
|Urška Žolnir
|Iztok Čop & Luka Špik
|2013
|Peter Prevc
|Tina Maze
|Slovenska hokejska reprezentanca
|2014
|Peter Prevc
|Tina Maze
|Slovenska hokejska reprezentanca
|2015
|Peter Prevc
|Tina Maze
|Slovenska odbojkarska reprezentanca
|2016
|Peter Prevc
|Tina Trstenjak
|Slovenska hokejska reprezentanca
|2017
|Goran Dragić
|Ilka Štuhec
|Slovenska košarkarska reprezentanca
|2018
|Luka Dončić
|Janja Garnbret
|Tina Mrak & Veronika Macarol
|2019
|Primož Roglič
|Janja Garnbret
|Slovenska odbojkarska reprezentanca
|2020
|Primož Roglič
|Anamarija Lampič
|Slovenska rokometna reprezentanca
|2021
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|Slovenska košarkarska reprezentanca
|2022
|Kristjan Čeh
|Urša Bogataj
|Mešana ekipa smučarskih skakalcev
|2023
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2024
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2025
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|NK Celje/slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Večkratni zmagovalci
|Št.
|Športnik (-ica)
|Leta
|7
|Mateja Svet
|1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
|6
|Nataša Urbančič
|1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
|6
|Tina Maze
|2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
|6
|Janja Garnbret
|2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
|5
|Bojan Križaj
|1975, 1979, 1980, 1982, 1987
|5
|Borut Petrič
|1976, 1977, 1978, 1981, 1983
|5
|Brigita Bukovec
|1993, 1995, 1996, 1997, 1998
|4
|Mima Jaušovec
|1975, 1976, 1977, 1980
|4
|Peter Prevc
|2013, 2014, 2015, 2016
|4
|Tadej Pogačar
|2021, 2023, 2024, 2025
|3
|Jolanda Čeplak
|2002, 2003, 2004
|3
|Petra Majdič
|2006, 2007, 2009
|3
|Primož Kozmus
|2007, 2008, 2009
|2
|Miro Cerar
|1968, 1970
|2
|Vinko Jelovac
|1973, 1974
|2
|Rok Petrovič
|1985, 1986
|2
|Rajmond Debevec
|1992, 2000
|2
|Primož Peterka
|1997, 1998
|2
|Primož Roglič
|2019, 2020