Iz Pogačarjevega ožjega kroga odhaja ključni mož: konec pomembnega poglavja

Dolgoletni maser slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, Joseba Elguezabal, je zapustil UAE Team Emirates, ki se je podal v nogometne vode k španskemu prvoligašu Athleticu iz Bilbaa. Za širšo javnost je neznano ime, a v Pogačarjevem svetu je pomenil več kot le strokovnjaka za regeneracijo. Ob Tadeju je bil ob vseh največjih uspehih. V zadnjem letu je njegovo vlogo prevzel Pogijev dolgoletni prijatelj Žiga Jerman, pred tem pa je bil Elguezabal tisti, ki je s svojima rokama razbremenil utrujenost Tadejevih mišic po napornih etapah.

UAE Team Emirates se je moral posloviti od enega najpomembnejših ljudi iz obdobja nizanja uspehov Tadeja Pogačarja. Joseba Elguezabal, 44-letni maser, ki je spremljal Slovenca od njegovega prihoda v moštvo, je sprejel ponudbo Athletic Bilbaa in se preselil v nogometno okolje. V kolesarskem svetu te vloge redko pridejo v ospredje, a prav ti strokovnjaki pogosto predstavljajo najbolj osebno in najbolj zaupljivo vez s športnikom.

Elguezabal je bil Pogačarju blizu na največjih dirkah in skrbel, da je bilo telo šampiona pripravljeno na podvige, ki so sledili naslednji dan. Vse do leta 2025 je bil njegov osrednji maser in ga tudi kot prvi pričakal v cilju.

Nova realnost: Pogačarjeva sodobna ekipa in vloga Žige Jermana

Danes se Pogačar opira na tesen, vse bolj slovenski krog strokovnjakov. Med njimi je osrednja osebnost njegov dolgoletni prijatelj Žiga Jerman, ki je leta 2025 prevzel vlogo maserja. Jerman pozna Pogačarja že iz obdobja pred svetovno slavo, ko sta skupaj kolesarila v ljubljanskem klubu Rog, zato odhod Elguezabala ne pomeni nevarnosti za slovensko zvezdo, temveč predvsem konec zelo uspešnega poglavja. UAE bo moral v strokovnem štabu zapolniti nastalo vrzel, a pri Pogiju ta odhod ne bo igral pomembne vloge.

Žiga Jerman (desno) je od leta 2025 naprej Pogačarjev maser. Foto: Reuters

Trend: kolesarski strokovnjaki odhajajo v nogomet

Elguezabalov prehod v nogomet postavlja kolesarstvo v širši trend, ki ga v zadnjih sezonah opažamo. Strokovnjaki za fizično pripravo, regeneracijo in tudi športni direktorju vse pogosteje privlačijo velike nogometne klube. Merijn Zeeman je odšel iz Visme v AZ Alkmaar, Inigo San Millan – nekdanji trener Tadeja Pogačarja - pa je prav tako okrepil Athletic Bilbao. Nogomet očitno vidi v kolesarskem pristopu dodane vrednosti - predvsem v metodiki regeneracije, spremljanju obremenitev in individualnem delu.

Kaj kmalu pa bomo tudi izvedeli, kakšen bo program dirk slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja v letu 2026, saj bo ekipa UAE Emirates 13. decembra gostila medijski dan tradicionalno v Alicanteju.