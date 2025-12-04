Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Četrtek,
4. 12. 2025,
12.54

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Žiga Jerman UAE Emirates Joseba Elguezabal Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Četrtek, 4. 12. 2025, 12.54

16 minut

Iz Pogačarjevega ožjega kroga odhaja ključni mož: konec pomembnega poglavja

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Tadej Pogačar | Joseba Elguezabal (levo) je bil vse do leta 2025 ključna oseba v ekipi Tadeja Pogačarja. | Foto Guliverimage

Joseba Elguezabal (levo) je bil vse do leta 2025 ključna oseba v ekipi Tadeja Pogačarja.

Foto: Guliverimage

Dolgoletni maser slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, Joseba Elguezabal, je zapustil UAE Team Emirates, ki se je podal v nogometne vode k španskemu prvoligašu Athleticu iz Bilbaa. Za širšo javnost je neznano ime, a v Pogačarjevem svetu je pomenil več kot le strokovnjaka za regeneracijo. Ob Tadeju je bil ob vseh največjih uspehih. V zadnjem letu je njegovo vlogo prevzel Pogijev dolgoletni prijatelj Žiga Jerman, pred tem pa je bil Elguezabal tisti, ki je s svojima rokama razbremenil utrujenost Tadejevih mišic po napornih etapah.

UAE Team Emirates se je moral posloviti od enega najpomembnejših ljudi iz obdobja nizanja uspehov Tadeja Pogačarja. Joseba Elguezabal, 44-letni maser, ki je spremljal Slovenca od njegovega prihoda v moštvo, je sprejel ponudbo Athletic Bilbaa in se preselil v nogometno okolje. V kolesarskem svetu te vloge redko pridejo v ospredje, a prav ti strokovnjaki pogosto predstavljajo najbolj osebno in najbolj zaupljivo vez s športnikom.

Elguezabal je bil Pogačarju blizu na največjih dirkah in skrbel, da je bilo telo šampiona pripravljeno na podvige, ki so sledili naslednji dan. Vse do leta 2025 je bil njegov osrednji maser in ga tudi kot prvi pričakal v cilju.

Tadej Pogačar Giro 2024
Sportal Organizatorji Gira zavrnili Pogačarjevo idejo

Nova realnost: Pogačarjeva sodobna ekipa in vloga Žige Jermana

Danes se Pogačar opira na tesen, vse bolj slovenski krog strokovnjakov. Med njimi je osrednja osebnost njegov dolgoletni prijatelj Žiga Jerman, ki je leta 2025 prevzel vlogo maserja. Jerman pozna Pogačarja že iz obdobja pred svetovno slavo, ko sta skupaj kolesarila v ljubljanskem klubu Rog, zato odhod Elguezabala ne pomeni nevarnosti za slovensko zvezdo, temveč predvsem konec zelo uspešnega poglavja. UAE bo moral v strokovnem štabu zapolniti nastalo vrzel, a pri Pogiju ta odhod ne bo igral pomembne vloge.

Žiga Jerman (desno) je od leta 2025 naprej Pogačarjev maser. | Foto: Reuters Žiga Jerman (desno) je od leta 2025 naprej Pogačarjev maser. Foto: Reuters

Trend: kolesarski strokovnjaki odhajajo v nogomet

Elguezabalov prehod v nogomet postavlja kolesarstvo v širši trend, ki ga v zadnjih sezonah opažamo. Strokovnjaki za fizično pripravo, regeneracijo in tudi športni direktorju vse pogosteje privlačijo velike nogometne klube. Merijn Zeeman je odšel iz Visme v AZ Alkmaar, Inigo San Millan – nekdanji trener Tadeja Pogačarja - pa je prav tako okrepil Athletic Bilbao. Nogomet očitno vidi v kolesarskem pristopu dodane vrednosti - predvsem v metodiki regeneracije, spremljanju obremenitev in individualnem delu.

Kaj kmalu pa bomo tudi izvedeli, kakšen bo program dirk slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja v letu 2026, saj bo ekipa UAE Emirates 13. decembra gostila medijski dan tradicionalno v Alicanteju.

Tadej Pogačar Luke Maguire
Sportal Nils Politt razkril pravi vzrok Pogačarjevih težav s kolenom na letošnjem Touru
T - Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar ob Touru cilja na spomeniški komplet
Remco Evenepoel
Sportal "Dokler je tam Pogačar, Evenepoel ne bo zmagal na Touru"
Tadej Pogačar Joao Almeida
Sportal Prvi namestnik Tadeja Pogačarja podaljšal zvestobo ekipi UAE Team Emirates-XRG
KZS, Večer zvezd 2025, Tadej Pogačar
Sportal Slovenski kolesar leta je Tadej Pogačar, kolesarka pa Urška Žigart
Žiga Jerman UAE Emirates Joseba Elguezabal Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.