A. Ž.

Slaba novica za ruske vojake

A. Ž.

Ruski vojaki | Medtem ko se Rusija zaradi Putinove agresije sooča z zahodnimi sankcijami, je finančno breme spodbujanja zaposlovanja vojakov prisililo regije, da so zmanjšale ali začasno ustavile plačila.

Medtem ko se Rusija zaradi Putinove agresije sooča z zahodnimi sankcijami, je finančno breme spodbujanja zaposlovanja vojakov prisililo regije, da so zmanjšale ali začasno ustavile plačila.

Foto: Guliverimage

Več ruskih regij odlaša z izplačili za poškodbe vojakom in zmanjšuje enkratne pogodbene bonuse z obrambnim ministrstvom zaradi naraščajočih primanjkljajev v lokalnih proračunih.

Konec novembra je Jakutija začasno ustavila izplačila vojakom, napotenim v rusko vojno v Ukrajini. Finančni minister ruske republike Jakutije Ivan Aleksejev je dejal, da je to posledica primanjkljaja v proračunu, piše Newsweek.

Finančne spodbude za pogodbene vojake

Rusija je ponudila ogromne finančne spodbude za privabljanje rekrutov, ki vključujejo visoke bonuse ob podpisu pogodbe, plače, ki so večkrat višje od državnega povprečja, in odškodninske pakete za družine v primeru poškodb ali smrti.

Predsednik
Ta plačila se razlikujejo od regije do regije, vendar je po poročanju ruskega medija Yakutsk Online republika Jakutija prej namenila do 2,6 milijona rubljev (približno 28.616 evrov) na pogodbenega vojaka.

Regije manjšajo izplačila

Po poročanju United24 Media je ta znesek razdeljen med zvezni (400 tisoč rubljev – 4.402 evrov), regionalni (1,8 milijona rubljev – 19.818 evrov) in občinski proračun (400 tisoč rubljev – 4.402 evrov).

Medtem ko se Rusija zaradi Putinove agresije sooča z zahodnimi sankcijami, je finančno breme spodbujanja zaposlovanja prisililo regije, da so zmanjšale ali začasno ustavile plačila.

Vsaj 11 regij ima težave

Od začetka oktobra so štiri zvezne entitete – Tatarstan, Čuvašija, Mari El in Samara – znižale bonuse za rekrute. Samarska regija je znižala pogodbena plačila s 3,6 milijona rubljev (33 tisoč evrov) na 400 tisoč rubljev (3.670 evrov), kar je po poročanju ruskih medijev največji padec od začetka leta 2025.

Družine pogodbenih vojakov, ubitih v Ukrajini, se soočajo s težavami pri prejemanju regionalnih nadomestil v primeru smrti, poročajo ruski mediji.

Mari El je znižala pogodbena plačila s treh milijonov rubljev (27.500 evrov) na 800 tisoč rubljev (7.340 evrov). Novi rekruti zdaj od države prejmejo polovico tega zneska in še 400 tisoč rubljev (3.670 evrov) od obrambnega ministrstva. Spletna stran vojaške komisije Tatarstana kaže podobna znižanja.

Ukrajinska zunanja obveščevalna služba je poročala, da je vsaj 11 regij do novembra zmanjšalo plačila pogodbenim vojakom, vključno z regijami Leningrad, Samara, Nižni Novgorod, Uljanovsk in Orenburg, pa tudi republikami Baškortostan, Tatarstan, Hakasija, Čuvašija in Mari El ter avtonomnim okrožjem Jamalo-Nenets, piše Euronews.

Oblasti naj bi prikrivale smrti

Družine pogodbenih vojakov, ubitih v Ukrajini, se soočajo s težavami pri prejemanju regionalnih nadomestil v primeru smrti, poročajo ruski mediji. Republika Hakasija je prenehala izplačevati 1,1 milijona rubljev (10.090 evrov) iz regionalnega proračuna družinam vojakov. Plačilo se je zmanjšalo za en milijon rubljev na le sto tisoč rubljev (920 evrov).

Moskva naj bi prikrivala smrti tako, da je vojake navajala kot pogrešane in ne kot mrtve, da bi se izognili plačilu odškodnine, kažejo prestreženi telefonski klici, ki jih je objavila ukrajinska obveščevalna služba. Mogoče je bilo slišati ruskega vojaka, ki je rekel, da oblasti vztrajajo, da je njegov pokojni tovariš še vedno živ, da bi se izognile izplačilom.

Več kot odstotek BDP

Ruska vlada je med julijem 2023 in junijem 2024 porabila približno 2,75 do 3 bilijone rubljev (25 do 27 milijard evrov) za vojaška izplačila, odškodnine za poškodbe in smrtne dajatve – kar ustreza približno 1,5 odstotka ruskega bruto domačega proizvoda (BDP), še piše Euronews.

