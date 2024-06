Ruski vojak se je soočil z ukrajinskim dronom. Zgodilo se je to. #video

Brezpilotni letalniki so postali nepogrešljivi del vojne v Ukrajini. Brezpilotni letalniki tako neusmiljeno uničujejo tanke in druge oklepnike, napadajo utrjene obrambne položaje, spuščajo pa se tudi nad posamezne vojake. V spodnjem videoposnetku, ki je bil objavljen na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter), vidimo dvoboj med ruskim vojakom in ukrajinskim brezpilotnim letalnikom.