Na. R., St. M.

Petek,
22. 8. 2025,
Petek, 22. 8. 2025, 12.08

Kaos na štajerki: dve nesreči, eno uro zamude

Na. R., St. M.

Na štajerski avtocesti se pot močno podaljša. Na fotografiji je cesta A1/E57, Maribor - Ljubljana, Vrhole, pogled proti Celju.

Na štajerski avtocesti se pot močno podaljša. Na fotografiji je cesta A1/E57, Maribor - Ljubljana, Vrhole, pogled proti Celju.

Foto: DARS

Zaradi okvare tovornega vozila je bila dalja časa zaprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, ki je zdaj znova prevozna, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Zastoj ostaja, potovalna zamuda je eno uro. Na štajerski avtocesti sta sicer še dve nesreči, zaradi katerih so že daljši zastoji.

Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Dramlje in uvoz Dramlje proti Mariboru.

Druga prometna nesreča pa ovira promet na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora.

Foto: Promet.si/Facebook

O zastojih poročajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga tri kilometre. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so še na:

  • štajerski avtocesti pred delovno zaporo: med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru,
  • na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski,
  • na primorski avtocesti je na posameznih odsekih upočasnjen promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani,
  • na avtocesti Gabrk–Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji,
  • na cestah Šmarje–Koper in Lucija–Izola.

