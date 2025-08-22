Kaos na štajerki: dve nesreči, eno uro zamude

Zaradi okvare tovornega vozila je bila dalja časa zaprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, ki je zdaj znova prevozna, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Zastoj ostaja, potovalna zamuda je eno uro. Na štajerski avtocesti sta sicer še dve nesreči, zaradi katerih so že daljši zastoji.

Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Dramlje in uvoz Dramlje proti Mariboru.

Druga prometna nesreča pa ovira promet na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora.

Foto: Promet.si/Facebook

O zastojih poročajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga tri kilometre. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so še na: