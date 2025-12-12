Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Petek,
12. 12. 2025,
15.39

Petek, 12. 12. 2025, 15.39

V hujši prometni nesreči pri Dragonji umrl 23-letnik

A. P. K.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt 23-letnega voznika.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt 23-letnega voznika.

Foto: Shutterstock

Policija je bila ob 10.30 obveščena o hujši prometni nesreči na cesti od Šmarij proti Dragonji. 23-letni voznik je na kraju nesreče umrl, 20-letno sopotnico pa bodo s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s policije.

Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je osebni avtomobil ljubljanske registracije vozil po klancu navzdol, od Šmarij proti Dragonji. V desnem nepreglednem ovinku je vozilo zaneslo v desno, čez robnik v varnostno ograjo, potem pa še v drevo in nato 20 metrov v globino, so sporočili s policije.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi avto vozil 23-letni voznik, za katerega je zdravnik na kraju potrdil smrt, odrejena je bila sanitarna obdukcija. 20-letno sopotnico bodo s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine prometne nesreče policisti še preverjajo, so še zapisali na koprski policijski upravi.

