V občinah Grosuplje in Semič težave s pripadniki romske skupnosti zaznavajo predvsem v naseljih Smrekec in Sovinek. V obeh se srečujejo s streljanjem, glasno glasbo in vožnjo z neregistriranimi avtomobili, v Smrekcu je težava tudi kurjenje odpadkov. Z razmerami sta se v sredo seznanila občinska sveta obeh občin.

V občini Grosuplje po besedah komandirja Policijske postaje Grosuplje Mitje Belca veliko prijav beležijo predvsem v povezavi s kurjenjem v romskih naseljih. Lani so v zvezi s tem identificirali 29 oseb, letos pa 28. V vseh primerih so ukrepali in podali tudi prijave okoljskemu inšpektoratu, je povedal na občinski seji.

Sam je sicer v vseh štirih romskih naseljih v občini opravil pogovore, policija glede romskih vprašanj tudi redno sodeluje z vrtci, šolami in centrom za socialno delo. Eden bolj aktivnih je po njegovih besedah ravno slednji, ki je nedavno v enem od naselij zaradi zanemarjanja odvzel pet otrok, je povedal.

Streljanje ob vsakem krstu ali rojstnem dnevu

Občinski svetnik Renato Bedene (Svoboda) je kot problematično izpostavil tudi streljanje, ki da se iz romskih naselij sliši ob vsakem krstu ali rojstnem dnevu. Občinski svetnik Rajko Palčar (SLS) pa pogreša aktivnejšo vlogo občine, ki skuša po njegovi oceni preveč dajati vtis, kot da je vse v redu.

Svetniki so predlagali, da bi jim policija varnostno problematiko v romskih naseljih predstavila enkrat letno, čemur je naklonjen tudi komandir Belec.

Otroci zanemarjeni, starši brezposelni

V občini Semič so o romskih vprašanjih razpravljali na širšem sestanku konec novembra, z zapisnikom sestanka pa se je v sredo seznanil občinski svet.

Iz zapisnika sestanka izhaja, da v naseljih Vrčice, Blatnik in Srednja Romi sobivajo z večinskim prebivalstvom in večjih težav ne zaznavajo. Drugače pa je v naselju Sovinek, kjer kljub urejeni komunalni infrastrukturi redno prihaja do težav. Otroci iz omenjenega naselja vrtca in šole ne obiskujejo redno, glede na zapisnik naj bi bili pogosto zanemarjeni. Nihče od prebivalcev naselja ni zaposlen, je na sestanku povedala Tatjana Zorc s semiške občine.

Na območju občine Semič manj kaznivih dejanj kot lani

Komandir Policijske postaje Črnomelj, ki pokriva tudi občino Semič, Jože Vrščaj je povedal, da glede Sovinka prejemajo predvsem prijave zaradi glasne glasbe, streljanja in vožnje z neregistriranimi vozili. Policija obvestila redno preverja in ukrepa. Na splošno pa na območju občine Semič glede na lani zaznavajo manj kaznivih dejanj, je dejal.

Gorazd Babič iz zavoda za zaposlovanje je kot težavo pri zaposlovanju Romov izpostavil predvsem premajhno razliko med socialnimi prejemki ter plačo, ki jo prejmejo Romi in je običajno nizka.

335 tisoč evrov za reševanje romske problematike

Po besedah Ines Ružič Vardjan s centra za socialno delo v Sovinku zaznavajo povečan pojav odvisnosti od prepovedanih drog. V semiškem vrtcu se sicer obisk romskih otrok na splošno izboljšuje, tudi v semiški osnovni šoli večjih težav z romskimi otroki nimajo. Kot omenjeno, je težava predvsem neredna prisotnost otrok iz Sovinka.

Da je obisk romskih otrok v semiški šoli in vrtcu dober, ocenjuje tudi romska svetnica v semiškem občinskem svetu Valerija Hudorovac. Tudi zaposlenost Romov se po njenih podatkih počasi izboljšuje. Strinja se, da je stanje najslabše v naselju Sovinek. Rešitev vidi predvsem v zvišanju kazni, zato podpira ukrepe, ki jih prinaša t. i. Šutarjev zakon, je povedala za STA.

Občina Semič bo sicer naslednje leto za reševanje romskih vprašanj od države prejela 335 tisoč evrov. Nameniti jih namerava za tekoče reševanje problematike, neporabljena sredstva pa bo prenesla v leto 2027, ko v romskem naselju Srednja vas načrtujejo gradnjo kanalizacije.