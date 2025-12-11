Januarja 2022 so na Streliški poti v Novi Gorici našli mlajšega moškega, za katerega se je kasneje izkazalo, da je umrl nasilne smrti. V sodelovanju z italijansko policijo so izsledili dva osumljenca umora 26-letnika, tedaj še mladoletna italijanska državljana. Po neuradnih informacijah naj bi bila za kaznivo dejanje kriva prepovedana droga, piše STA.

"Slovenska policija je skupaj z italijansko uspešno preiskala mednarodno zahtevno preiskavo kaznivega dejanja umora," je na današnji izjavi za javnost povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Nova Gorica Marino Pangos.

Policija je po obvestilu krajana 1. januarja 2022 na Streliški poti v Novi Gorici tik ob državni meji z Italijo našla negibnega 26-letnega Solkanca. Popoldne istega dne je bila potrjena identiteta umrlega, sodna obdukcija, ki so jo opravili naslednji dan, pa je potrdila nasilno smrt.

"Zaradi suma hudega kaznivega dejanja, ki presega meje ene države, smo na slovenski strani ustanovili namensko preiskovalno skupino, kriminalisti in policisti pa so pri preiskavi tesno sodelovali s policisti mobilne enote kvesture v Gorici. Na slovenski strani je preiskavo zaradi kaznivega dejanja umora usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, v Italiji pa se je preiskava kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog vodila pod okriljem državnega tožilstva v Gorici," je povedal Pangos.

Primer kasneje prevzeli v Trstu

V sklepni fazi preiskave oktobra lani je vodenje predkazenskega postopka prevzelo državno tožilstvo za mladoletnike v Trstu. Ustanovljena je bila skupna preiskovalna komisija v okviru Agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, ki je vplivala na hitrejšo preiskavo. "Ta oblika sodelovanja je pripomogla k izvedbi hišnih preiskav ter zaslišanju mladoletnih osumljencev v Italiji in pridobitvi uporabnih sledi s kraja kaznivega dejanja," je še pojasnil.

Skupna preiskovalna komisija je sklenila, da bodo zaradi zaščite identitete mladoletnih oseb kazenski postopek in kazenski pregon odstopili italijanskim pravosodnim organom za mladoletne v Trstu.