Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
31. 12. 2025,
14.02

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Spar Tuš Koper hrana Slovenija Burger King

Sreda, 31. 12. 2025, 14.02

39 minut

Restavracija s hitro prehrano Burger King prihaja v Koper

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Burger King Slovenija | Foto STA

Foto: STA

Priljubljena restavracija s hitro prehrano Burger King, ki je v Sloveniji prisotna zgolj na avtocestnem počivališču Lom proti Ljubljani, bo po navedbah Radia Študent drugo poslovalnico odprla v Kopru.

V Kopru se po poročanju Radia Študent obetajo še nekatere druge spremembe. Trgovina Tuš se bo po petnajstih letih poslovanja izselila iz nakupovalnega središča Planet Koper, tja pa naj bi po neuradnih informacijah prišel Spar.

Po neuradnih informacijah radia naj bi Tuš v Kopru odprl novo poslovalnico na stari lokaciji na Ulici 15. maja.

tacosi, recept
Trendi V središču prestolnice se zapira priljubljena restavracija
Spar Tuš Koper hrana Slovenija Burger King
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.