Priljubljena restavracija s hitro prehrano Burger King, ki je v Sloveniji prisotna zgolj na avtocestnem počivališču Lom proti Ljubljani, bo po navedbah Radia Študent drugo poslovalnico odprla v Kopru.

V Kopru se po poročanju Radia Študent obetajo še nekatere druge spremembe. Trgovina Tuš se bo po petnajstih letih poslovanja izselila iz nakupovalnega središča Planet Koper, tja pa naj bi po neuradnih informacijah prišel Spar.

Po neuradnih informacijah radia naj bi Tuš v Kopru odprl novo poslovalnico na stari lokaciji na Ulici 15. maja.